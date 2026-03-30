帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

沖縄県の食や恵み、伝統文化を楽しむ逸品が初登場！

～とろける旨味の「アグー豚しゃぶしゃぶ」や太陽の恵みを浴びて育った「シークヮーサー果汁」、

伝統文化を自宅で体験できる「琉球びんがたキット」の全3ブランドを3月30日（月）より販売～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、沖縄県の自然と文化が息づく計3商品を2026年3月30日（月）より販売いたします。沖縄県の商品はサイトオープン以来、初めての取り扱いとなり、本モールで取り扱う都道府県としては31か所目となります。





沖縄県特集：https://another.imperialhotel.co.jp/prefecture-okinawa.html

帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、全国各地の名産の価値を生産者や作り手のストーリーとともに発信することで、新たな顧客との接点を創出し、地域共創の実現を目指しています。

今回新たに登場するのは、沖縄県が誇る選りすぐりの逸品です。とろける旨味と上質な脂の甘味を堪能する「又吉アグー しゃぶしゃぶセット」をはじめ、太陽の恵みを浴びたシークヮーサーを搾った爽やかな酸味広がる「勝山シークヮーサー ジュース・ジュレ詰合せ」、約600年の歴史をもつ伝統染色をご自宅で体験できる「琉球びんがた道具箱」まで、南国の食や恵み、伝統文化の魅力を一度に楽しめるラインナップをご用意しました。

□ANoTHER IMPERIAL HOTEL 沖縄県特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/prefecture-okinawa.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2026年3月30日）での情報です。

沖縄が誇る極上グルメ、とろける旨味の純血アグー

●【新商品】又吉農園「又吉アグー しゃぶしゃぶセット」7,884円（バラ250g、ロース250g 計500g）

沖縄県の在来豚「アグー」。その純血統を守り続ける、又吉農園の自社ブランド「又吉アグー」。自然豊かな名護市やんばるの地で、成長ホルモン剤や抗生物質を使用せず、放牧に近い環境で健やかに育てられています。最大の特長は、ビール粕やパイン粕、自社栽培米など地元食材を配合した独自の飼料により生み出される圧倒的な旨味です。旨味成分（グルタミン酸）は一般的な西洋豚の約2.5倍を誇り、脂の融点は31.1度と低いため、口に含んだ瞬間とろけるまろやかな甘味が広がります。しゃぶしゃぶの際は、沸騰手前のお湯でさっと茹でてお召し上がりいただくのがおすすめです。バラとロースを食べ比べできるセットは、特別な日の食卓を華やかに彩ります。

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/matayoshinouen-0681.html

沖縄の恵みをまるごと！シークヮーサー本来の味と香りを食卓へ

●【新商品】勝山シークヮーサー「勝山シークヮーサー ジュース・ジュレ詰合せ」2,592円

（勝山シークヮーサー完熟 沖縄県産果汁100％ 300ml、

sea-sun 勝山シークヮーサー 沖縄県産果汁100％ 150ml、勝山シークヮーサージュレ 140ｇ）

沖縄県内有数のシークヮーサー産地である名護市勝山。地域の生産者が協力して立ち上げた法人が、太陽の恵みを浴びて育った果実の収穫から搾汁、瓶詰めまでを一貫して手掛けています。

本モールでは、沖縄の恵みを味わえる3商品をセットでお届け。酸味の中に、ほどよい甘味を感じる「勝山シークヮーサー完熟 沖縄県産果汁100％」はジュースはもちろん、オリーブオイルと合わせてドレッシングにするのもおすすめです。“青切り”と呼ばれる酸味の強い果実と完熟果実をブレンドして酸味を調整した「sea-sun 勝山シークヮーサー 沖縄県産果汁100％」は、9～12倍に希釈して爽やかな朝の1杯に。シークヮーサー本来の酸味を活かしたフルーティーな味わいの「勝山シークヮーサージュレ」は、パンやバニラアイスに合わせてお楽しみいただけます。

※常温でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/katsuyamashikuwasa-0664.html

＜アンバサダー 帝国ホテル バーテンダー 井戸 真 コメント＞

「勝山シークヮーサー完熟 沖縄県産果汁100％」は、爽やかな酸味が料理にぴったり。特に白身魚との相性が抜群です。レモンの代わりに、ドレッシングやマリネにも使用できます。また、ジンやウォッカをベースにしたカクテルにアレンジして味わうのもおすすめです。軽い苦味とほのかな甘味のバランスが絶妙な「sea-sun 勝山シークヮーサー 沖縄産果汁100％」は、シークヮーサー果汁を初めて楽しむ方におすすめです。希釈してジュースとしてそのままいただくのはもちろん、どんな料理にも合わせやすい万能な果汁です。

自宅で没頭する、約600年続く沖縄伝統染め体験セット

●【新商品】琉球びんがた普及伝承コンソーシアム「琉球びんがた道具箱」19,800円

約600年前の琉球王朝時代から受け継がれる沖縄の伝統工芸「琉球びんがた」を、ご自宅で体験できる道具箱セットです。工房で使われている道具を取り入れ、初めての方でも気軽に楽しめる内容で、職人が型置きを施した生地に色を差す工程から取り組めます。付属の解説冊子「指南帖」を読みながら歴史や技法への理解を深め、沖縄の文化に触れる特別な時間をお楽しみいただけます。

※「松竹梅模様」「桜波連山仕切り模様」の2種をご用意しております

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/bingataconsortium-toolkit.html

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本全国各地の「良いもの、良いこと」を販売するオンラインモール。「食べる・飲む・暮らす・楽しむ」の4つのカテゴリーで、104ブランドの商品を生産者やつくり手のストーリーとともにご紹介いたします。

公式サイト：https://another.imperialhotel.co.jp

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