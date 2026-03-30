『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルで声優・鈴木杏奈さんが歌う「ゴーストガール」のテーマソングを公開！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』の公式YouTubeチャンネルにて2026年3月27日(金)、新キャラ「ゴーストガール」のテーマソング「阿Hold me tight～ゴーストガールのテーマ～」を公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345341/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
新キャラ「ゴーストガール」のゲーム内登場に先駆け、テーマソング「阿Hold me tight～ゴーストガールのテーマ～」のPVを3月27日(金)より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルにて公開！これに合わせて「ゴーストガール」のキャラボイスを担当された鈴木杏奈さんと、曲を手掛けたアソビズムの陽澄リョウのコメントも公開いたしました。
「阿Hold me tight～ゴーストガールのテーマ～」公開！
本楽曲は、鈴木杏奈さんがキャラボイスを担当した「ゴーストガール」が歌うキャラテーマソングで、作曲はアソビズムの陽澄リョウが担当しております。また、ゲーム内でも条件を満たすことで本楽曲を入手することができ、ゲーム中のBGMに設定することが可能です。まずはぜひYouTubeにてご視聴ください！
※ゲーム内での楽曲入手条件など詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
「阿Hold me tight～ゴーストガールのテーマ～」のご視聴はこちら
https://youtu.be/87wbdEdrzJU
声優&サウンドクリエイターのコメントも公開！
「ゴーストガール」のキャラボイスを担当した鈴木杏奈さんと、曲を手掛けたアソビズムの陽澄リョウのコメントも公開いたしました。
◎ゴーストガール役 鈴木杏奈さんからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345341/images/bodyimage2】
▲ゴーストガール役 鈴木杏奈さん
この度､ゴーストガールを担当させていただきました。鈴木杏奈です！
ゴーストガールちゃんは"怖可愛い"女の子で､大人しそうに見えますが感情を爆発させる場面もあったり､とても楽しく収録させていただきました！
キャラクターソングも彼女らしさが出てますので､皆様に愛していただけたら嬉しいです。
ゲーム「城とドラゴン」を皆様お楽しみください！
◎陽澄リョウからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345341/images/bodyimage3】
▲サウンドクリエイター 陽澄リョウ
作編曲させていただきました陽澄リョウです。
今回は、ゴーストガールの「可愛いけどどこか尖っている」という、
その「尖り」の部分を楽曲に落とし込んでみました。
鈴木杏奈さんは数年前に一度歌を歌っていただいたことがあり、その時もその歌唱力に度肝を抜かれましたが、
今回も素晴らしい歌を歌っていただきました！
ぜひゴーストガールの世界に酔いしれて下さい。
新キャラ「ゴーストガール」とは？
3月31日(火)からゲーム内の“アバたま”に登場する新キャラです。「ゴーストガール」には、ボイスのほかにテーマソングもあり、バトルだけではなく音楽も楽しめるキャラです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345341/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
新キャラ「ゴーストガール」のゲーム内登場に先駆け、テーマソング「阿Hold me tight～ゴーストガールのテーマ～」のPVを3月27日(金)より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルにて公開！これに合わせて「ゴーストガール」のキャラボイスを担当された鈴木杏奈さんと、曲を手掛けたアソビズムの陽澄リョウのコメントも公開いたしました。
「阿Hold me tight～ゴーストガールのテーマ～」公開！
本楽曲は、鈴木杏奈さんがキャラボイスを担当した「ゴーストガール」が歌うキャラテーマソングで、作曲はアソビズムの陽澄リョウが担当しております。また、ゲーム内でも条件を満たすことで本楽曲を入手することができ、ゲーム中のBGMに設定することが可能です。まずはぜひYouTubeにてご視聴ください！
※ゲーム内での楽曲入手条件など詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
「阿Hold me tight～ゴーストガールのテーマ～」のご視聴はこちら
https://youtu.be/87wbdEdrzJU
声優&サウンドクリエイターのコメントも公開！
「ゴーストガール」のキャラボイスを担当した鈴木杏奈さんと、曲を手掛けたアソビズムの陽澄リョウのコメントも公開いたしました。
◎ゴーストガール役 鈴木杏奈さんからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345341/images/bodyimage2】
▲ゴーストガール役 鈴木杏奈さん
この度､ゴーストガールを担当させていただきました。鈴木杏奈です！
ゴーストガールちゃんは"怖可愛い"女の子で､大人しそうに見えますが感情を爆発させる場面もあったり､とても楽しく収録させていただきました！
キャラクターソングも彼女らしさが出てますので､皆様に愛していただけたら嬉しいです。
ゲーム「城とドラゴン」を皆様お楽しみください！
◎陽澄リョウからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345341/images/bodyimage3】
▲サウンドクリエイター 陽澄リョウ
作編曲させていただきました陽澄リョウです。
今回は、ゴーストガールの「可愛いけどどこか尖っている」という、
その「尖り」の部分を楽曲に落とし込んでみました。
鈴木杏奈さんは数年前に一度歌を歌っていただいたことがあり、その時もその歌唱力に度肝を抜かれましたが、
今回も素晴らしい歌を歌っていただきました！
ぜひゴーストガールの世界に酔いしれて下さい。
新キャラ「ゴーストガール」とは？
3月31日(火)からゲーム内の“アバたま”に登場する新キャラです。「ゴーストガール」には、ボイスのほかにテーマソングもあり、バトルだけではなく音楽も楽しめるキャラです。