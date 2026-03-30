株式会社リーフワークス、事業拡大に伴う本社移転とコーポレートサイトリニューアルのお知らせ
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年3月30日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、さらなる業績拡大と人員増加を見据え、本日（3月30日）、本社オフィスを新社屋へ移転いたしましたので、お知らせいたします。
▼新オフィス概要
■住所
〒520-0232
滋賀県大津市真野1丁目14-34
■アクセス
JR湖西線「堅田駅」より徒歩5分
新オフィスは、2020年11月竣工の旧本社オフィス（現：インキュベーションオフィス「TOKIZA」）から徒歩約10分の立地に位置します。
比良山系を望む自然豊かな環境の中、さらなる事業成長と地域社会への貢献を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage1】
▼新オフィスの特徴
コーポレートカラーであるグリーンを基調に、植栽やアートグリーンを随所に配置し、自然と調和した空間を実現しました。
1階には会議室およびカフェスペースを設け、上階は執務エリアとして機能。2階と3階は吹き抜け構造により一体感を持たせ、部門を越えたコミュニケーションを促進します。
また、「集中」「共創」「交流」の各シーンに応じたゾーニングにより、働きやすい環境を実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage2】
▼コーポレートサイトのリニューアル
本社移転にあわせ、コーポレートサイトもリニューアル。
2026年から本格化したグループ経営シフトの一環として、リーフワークスグループを包括的に紹介するサイトにリブランディングしました。
理念や取り組みを伝えられるよう、従来以上に「人」にフィーチャー。noteコンテンツを前面に押し出し、メンバー個々の想いや、共創から生まれるシナジーを発信します。
各事業ブランドやグループ会社の情報など、これまでになかったコンテンツも新たに掲載。さらなる拡充を目指し、アップデートしていきます。
リーフワークス コーポレートサイト
https://www.leafworks.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage3】
▼今後の展望
2010年の創業以来、着実に成長を続けてきたリーフワークス。2020年に1棟目の自社ビルを竣工し本社オフィスとして活用してきましたが、わずか6年で収容人数の上限を突破し、このたびの新社屋建設・移転に至りました。
今回の移転に伴い、旧社屋はインキュベーションオフィス「TOKIZA」として、新たな一歩を踏み出しています。
リーフワークスはこれからも、ミッションである「最高の学び場を創り、人と社会をアップデートする」のもと、新たな可能性への挑戦を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage4】
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
プレスリリース
2026年3月30日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、さらなる業績拡大と人員増加を見据え、本日（3月30日）、本社オフィスを新社屋へ移転いたしましたので、お知らせいたします。
▼新オフィス概要
■住所
〒520-0232
滋賀県大津市真野1丁目14-34
■アクセス
JR湖西線「堅田駅」より徒歩5分
新オフィスは、2020年11月竣工の旧本社オフィス（現：インキュベーションオフィス「TOKIZA」）から徒歩約10分の立地に位置します。
比良山系を望む自然豊かな環境の中、さらなる事業成長と地域社会への貢献を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage1】
▼新オフィスの特徴
コーポレートカラーであるグリーンを基調に、植栽やアートグリーンを随所に配置し、自然と調和した空間を実現しました。
1階には会議室およびカフェスペースを設け、上階は執務エリアとして機能。2階と3階は吹き抜け構造により一体感を持たせ、部門を越えたコミュニケーションを促進します。
また、「集中」「共創」「交流」の各シーンに応じたゾーニングにより、働きやすい環境を実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage2】
▼コーポレートサイトのリニューアル
本社移転にあわせ、コーポレートサイトもリニューアル。
2026年から本格化したグループ経営シフトの一環として、リーフワークスグループを包括的に紹介するサイトにリブランディングしました。
理念や取り組みを伝えられるよう、従来以上に「人」にフィーチャー。noteコンテンツを前面に押し出し、メンバー個々の想いや、共創から生まれるシナジーを発信します。
各事業ブランドやグループ会社の情報など、これまでになかったコンテンツも新たに掲載。さらなる拡充を目指し、アップデートしていきます。
リーフワークス コーポレートサイト
https://www.leafworks.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage3】
▼今後の展望
2010年の創業以来、着実に成長を続けてきたリーフワークス。2020年に1棟目の自社ビルを竣工し本社オフィスとして活用してきましたが、わずか6年で収容人数の上限を突破し、このたびの新社屋建設・移転に至りました。
今回の移転に伴い、旧社屋はインキュベーションオフィス「TOKIZA」として、新たな一歩を踏み出しています。
リーフワークスはこれからも、ミッションである「最高の学び場を創り、人と社会をアップデートする」のもと、新たな可能性への挑戦を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345427/images/bodyimage4】
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
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