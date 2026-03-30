プレスリリース

報道関係者各位

2026年3月30日

片山チエン株式会社

最新カタログ『KANA GUIDE 2026』を6月21日発刊 「仕切条件統一」と「オリエンタルチエン工業との連携強化」で商流・調達を最適化

片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：松井 保彦、以下KANA）は、2026年6月21日に最新の標準品カタログ「KANA GUIDE 2026」を発刊いたします。

本カタログは、製品ラインナップの拡充にとどまらず、設計・調達・保守における業務の手間を減らすことを目的に刷新しました。あわせて、オリエンタルチエン工業との連携を強化し、供給体制の充実も図っています。これらの取り組みにより、選定から発注、組込み、保守までの一連の流れをよりスムーズにし、お客様の業務効率向上に貢献します。

１.仕切条件の統一で見積り業務を効率化

これまで商品ごとに異なっていた仕切条件を、全商品で統一しました。 従来は製品ごとに掛け率が異なるため、見積りや発注のたびに計算の手間がかかっていました。 今回の統一により、 ・見積り作業の簡略化 ・計算の手間削減 につながり、お取引先様の事務作業の負担を大幅に軽減します。

２.オリエンタルチエン工業製品の取り扱い拡大と供給力の向上

オリエンタルチエン工業製品の取り扱いを拡大しました。

ローラチェーンなど同社製品のラインナップを拡充するとともに、グループ全体で生産・在庫の最適化を進めています。これにより、安定した供給を実現しています。

３.追加工不要でそのまま使える製品を拡充

平歯車「FBNシリーズ」を在庫化

「設計から組立までのリードタイム短縮」を掲げ、KANAの強みである軸穴完成品（FBNシリーズ）を平歯車にも展開しました。

・2,678アイテムを標準在庫化

・軸穴・キー溝加工、セットスクリュー装着済み

追加工が不要となり、選定から組込みまでをスムーズに進めることができ、工数削減に貢献します。

４.コンベヤ製品の在庫化で緊急時にも迅速対応

これまで納期対応品だったコンベヤ関連製品を、大幅に在庫化しました。

・コンベヤスプロケット（BW形・CW形）を285アイテム追加

・コンベヤチェーンの在庫化

これにより、設備トラブル時などの急な対応にも迅速に応えられるようになりました。

５.サービスおよび価格改定（2026年6月21日より）

・チェーン切断の即日出荷に対応（15時までのご注文、20本以内）

・市場環境の変化に伴い、全商品平均10.5％の価格改定

・送料は1オーダー1,500円へ改定

■＜新規掲載・ラインナップ拡充＞

■カタログのお申込み・閲覧

新カタログのお申込み ：https://www.kana.co.jp/support/catalog

電子カタログ ：https://www.kana.co.jp/product/e-catalog

【片山チエン株式会社について】

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造、販売。３万種類、３００万点以上の商品を常に在庫し、午後５時までのご注文は当日に出荷いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに”新たな価値”を創造し続けます。

以上