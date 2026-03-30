ボアオ（博鰲鎮）でのUnionPayの声：国境を越えた決済エコシステムを成長させる多様な道を探る

中国・海口市、2026年3月27日 /PRNewswire/ -- Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference 2026が3月24日から27日まで海南省ボアオで開催されました。中国のUnionPayのDong Junfeng会長は同会議に出席し、26日に開催された「多様化するクロスボーダー決済システム」をテーマにしたイベントで、多様化するグローバルなクロスボーダー決済エコシステムの推進におけるUnionPayの実践と見解についてパネリストとして講演しました。UnionPayは、基本的な決済・清算サービスのプロバイダーとして、またグローバルなカードブランド事業者として、また国境を越えた決済ネットワークの創造者、プレーヤーとして、国境を跨いだ決済を取り巻く環境の新たなトレンドを見極めるだけでなく、国際的な事業展開における豊富な経験を活かし、包括的で多様なグローバル決済エコシステムを構築する独自のアプローチを提供しました。このような取り組みにより、アジア太平洋地域をはじめ、国境を越えた決済接続に新たな勢いが生まれています。

グローバルな変革が加速するなか、クロスボーダー決済を取り巻く環境は、地域化、技術革新、接続性の向上という特徴をますます強めています。変革の焦点はますますグローバルサウスに移りつつあり、一方で中央銀行のデジタル通貨や人工知能といった新たなテクノロジーが決済インフラと深く統合されつつあります。一方、新しい決済インフラと既存の決済インフラをつなぐ革新的なモデルも次々と登場しています。こうした流れを受けて、UnionPayは多通貨決済、インフラ連携、統合ユースケースに着手し、クロスボーダー決済への「エコシステム統合」と呼ばれるアプローチを推進しています。

多通貨決済と地域協力をサポートするため、UnionPayは複数の海外市場で現地の決済ネットワークとのQRコードの相互運用を積極的に進めており、インドネシアやベトナムなどの主要市場で二国間の現地通貨決済取り決めを実施しています。こうした努力は、取引コストを効果的に削減し、為替レートの変動リスクを軽減すると同時に、地域の経済活動により確かな決済支援を提供してきました。UnionPayは、国境を越えたユースケースにおける人民元の幅広い利用を促進することで、国境を越えた人民元決済の重要な架け橋となっています。

インフラ協力の推進において、UnionPayは政府間協力（G2G）とネットワーク間協力（N2N）の両モデルを採用し、インフラ、ルール、仕様の相互運用を推進してきました。これらのパートナーシップは、国境を越えた決済接続に貢献し、カードベースのネットワークと口座ベースのネットワーク間の互換性と相互アクセスを可能にすることを目的としています。一方では、 People's Bank of China (PBOC) と他の中央銀行との協力体制に導かれ、UnionPayはG2Gモデルの下で国境を越えたQR決済接続を進めてきました。具体的には、National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS)と協力覚書を締結し、UnionPayのパートナーウォレットとベトナムベースのウォレットが互いのネットワークで利用できるようしました。一方、N2Nモデルのもと、同社はQR決済ネットワークをマレーシアのPayNetやシンガポールのNETSといった現地のスキームと接続しています。一方、UnionPayはAIなどの新技術を積極的に活用して従来の決済プロセスを再構築し、決済インフラに新たな一面を付け加えています。Nihao China Appは、中国を訪れる外国人旅行者のために特別に設計され、自然言語対話を備えたAIエージェントによるワンストップ決済ソリューションを提供します。このアプリは、AIと決済業界の深い融合を示す貴重な例であり、従来の決済インフラに新たな活力を注入しています。

ユースケースを統合し、実体経済に貢献するため、UnionPayは地域の産業バリューチェーンに決済パートナーシップを深く組み込んでいます。シルクロード電子商取引協力のパイロットゾーンの開発を促進するため、包括的なデジタル貿易決済ソリューションを開始しています。UnionPayはまた、グローバル・ネットワークを基盤に、クロスボーダーおよびクロスチャネル決済機能を提供するバーチャル・コマーシャル・カードを導入し、グローバル化を目指す企業を支援しています。さらに、UnionPayは中国との間の人民元の送金を積極的に牽引しています。こうした取り組みにより、UnionPayはグローバル・サプライチェーン、国境を越えた電子商取引、国境貿易に決済ソリューションを効果的に組み込み、国境を越えた決済が実体経済の成長を後押しすることを可能にしている。

多様で包括的なクロスボーダー決済の新時代を見据え、UnionPayは包括的なパートナーシップ戦略を打ち出しており、さまざまな地域、事業分野、セクターの業界プレーヤーとの協力ネットワークを育むため、よりオープンなアプローチを採用していきます。一方では、QR決済コネクティビティと現地通貨決済プロジェクトの展開を加速させ、実証済みの協力モデルを世界のより多くの地域に拡大し、グローバルサウスのデジタル決済コリドーを共同で構築します。その一方で、多国間で相互運用可能な新たな技術標準とルールの確立をパートナーとともに模索し、国境を越えた決済ネットワーク接続のための基盤を構築します。また、UnionPayは183の国と地域をカバーするカードネットワークを活用し、カードネットワークと口座ベースのネットワーク間の互換性を確保することで、世界のユーザーにシームレスで便利かつセキュアな決済体験を提供します。

新たなパラダイムの開発には、世界の決済業界全体で新興勢力と既存機関の両方が協調して取り組むことが求められます。UnionPayは、公開性、包摂性、ウィンウィンの協力の原則を堅持し、革新的なプラットフォームや既存の金融機関とともに、共同で基準を設定するうえで最大の共通点を模索し続け、システムの互換性を通じて統合されたグローバルなアクセプタンス・ネットワークを構築していきます。UnionPayは、グローバルパートナーとのより深い協力関係により、多様で包括的なリテール決済ネットワークを構築し、信頼された絆と成功を分かち合う未来を形作り、世界経済の持続可能な発展に貢献することを目指しています。





（日本語リリース：クライアント提供）

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