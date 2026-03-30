物産アニマルヘルス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：梅田 明人、以下「物産アニマルヘルス」)は、Novus International, Inc.(本社：米国ミズーリ州、以下「Novus社」)が製造・販売する飼料添加物の日本国内への輸入・販売業務を三井物産株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀 健一、以下「三井物産」)から移管することになりましたのでお知らせします。





物産アニマルヘルスは、これまでの動物用医薬品の製造販売のノウハウを生かし、Novus社の飼料添加物事業をさらに拡大することで、家畜の生産性向上に寄与していきたいと考えています。









■概要

業務移管予定日：2026年4月1日(水)





取り扱い製品：

(有機微量ミネラル)

MINTREX(R) Cu Bis-Chelated Trace Mineral (メチオニン水酸化体銅)

MINTREX(R) Zn Bis-Chelated Trace Mineral (メチオニン水酸化体亜鉛)

MINTREX(R) Mn Bis-Chelated Trace Mineral (メチオニン水酸化体マンガン)





(酵素)

CIBENZA DP100(R) Protease Enzyme Feed Additive (たん白質分解酵素)

エッセンシャルオイル

NEXT ENHANCE(R) 150 Feed Solution (着香料製剤)





(保護化有機酸)

PROVENIA(R) Feed Solution (有機酸プレミックス)









■Novus International, Inc.について

Novus International, Inc. (ノーバス・インターナショナル社)は、独自の栄養コンセプト「Intelligent Nutrition(TM)」を基盤に、畜産分野における栄養ソリューションを提供するグローバル企業です。

同社は、世界各地で培った科学的知見と各地域の市場ニーズを組み合わせ、家畜生産を支えるための技術および製品の開発・提供を行っています。

Novus International, Inc.は、三井物産株式会社および日本曹達株式会社を株主とする企業で、本社を米国ミズーリ州チェスターフィールドに構えています。





詳細はホームページをご覧ください。

https://www.novusint.com/









■物産アニマルヘルス株式会社について

物産アニマルヘルス株式会社は、2023年6月1日から三井物産グループの一員として住友ファーマアニマルヘルス株式会社から商号を変更して新たなスタートを切りました。動物たちの健康を支えることで、人々の笑顔あふれる暮らしに貢献する企業として、コンパニオンアニマル向けに獣医師が処方する動物用医薬品、牛豚馬などの畜産向け製品、養殖魚などの水産向けの製品を販売しております。今後も更なる研究開発の強化、高品質な製品の安定供給、そして皆様のニーズに応えることのできる情報とサービスの供給を目指し、動物医療業界に必要とされる企業であり続けたいと考えています。





詳細はホームページをご覧ください。

https://www.bussan-ah.com