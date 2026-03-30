愛知機械テクノシステム株式会社(本社：愛知県名古屋市熱田区、代表取締役CEO：伊藤 賢一郎)は、2026年4月8日～4月10日の3日間、インテックス大阪で開催される西日本地区最大級の展示会「第7回関西物流展」において、「搬送／仕分け／ピッキング」のカテゴリーに出展し、工場内外搬送における最新のAGV及びAGV＋ロボットを活用した省人化提案をテーマに出展いたします。

展示ブースでは、AGV及びロボットを実際にお使頂けるようなイメージで動展示も行います。ぜひお立ち寄りください。









■本展示会概要

【開催展名】第7回関西物流展

https://www.kansai-logix.com/

【会期】2026年4月8日(水)～10日(金)10：00～17：00［最終日10日のみ16：00まで］

【場所】インテックス大阪 6号館A 小間番号〔A4-11〕









■出展品(予定)：モノづくりが考えた物流！をテーマにPR

屋外搬送用AGV ： AVANCE S＋けん引台車(コの字台車)

牽引型ガイドレスAGV： DB LiDAR15、【新型】低温、防水 DB LiDAR15

2次元コード式AGV ： CarryBee Revo及び、人協働ロボット＋ロボットステーション

6輪カート搬送AGV ： Dragon3





展示イメージ





■事前来場登録はこちら

https://www.kansai-logix.com/registration/notice/









■会社概要

商号 ： 愛知機械テクノシステム株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 賢一郎

所在地 ： 愛知県名古屋市熱田区南一番町1-10

設立 ： 1998年10月1日

事業内容： AGV及び関連機器の設計、製造、販売

資本金 ： 8,000万円

URL ： https://www.aiki-tcs.co.jp/