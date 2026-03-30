津軽三味線日本一決定戦実行委員会は、国内最高峰の大会のひとつ「第20回津軽三味線日本一決定戦」を2026年5月3日(日)～5月4日(月)に青森市のリンクステーションホール青森にて開催します。





日本一の部出場者





今年で20回目を迎える「津軽三味線日本一決定戦」。オープニングを飾るのは、70人による圧巻の大合奏です。会場の空気を震わせるような迫力のサウンドが響き渡ります。

大会の特徴はソロ演奏にあたる「曲弾き演奏」だけでなく、津軽民謡の歌い手に合わせる「唄づけ伴奏」の両方の合計点で日本一を決定します。歴代の日本一奏者は、国内外でトップクラスの演奏家として活躍している人ばかり。またジュニアからシニア、団体と演奏レベルやスタイルによってさまざまな部門を設けており、ことしも100組以上の挑戦者が出場します。









■開催概要

日時：2026年5月3日(日)～5月4日(月)

会場：リンクステーションホール青森(青森市文化会館)

主催：津軽三味線日本一決定戦実行委員会

特定非営利活動法人 津軽三味線全国協議会

青森市教育委員会

大会ホームページURL： http://www.tsugaru-syamisen.com/japan.html









■大会スケジュール

＜5月3日(日)＞

津軽三味線大合奏

初級者の部

中級者の部

上級者女性の部

上級者男性の部





＜5月4日(月)＞

ジュニアの部

日本一の部(曲弾き)

シニアの部

団体りんごの部

団体ねぶたの部

日本一の部(唄づけ)

日本一の部優勝者による演奏





※当日の進行状況により、時間が変更する場合もあります。