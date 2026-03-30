【開催内容】zired 2026年4月運勢ランキング【利用料金】完全無料【会員登録】不要【開催場所】https://zired.net から【参加方法】特設ページを閲覧

2026年3月27日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『zired 2026年4月運勢ランキング』無料配信を開始しました。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。利用者は西洋占星術を用いて算出した「2026年4月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、星座別の月間テーマ、過ごし方などのアドバイスを視聴することができ、1ヶ月間の指針を得ることができます。なおこの4月運勢ランキング企画は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などから閲覧が可能で、誰でも一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

占いメディアzired（ジレット）

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行っています。月間閲覧数は300万PVを超えます。なお、下記の電話占いや対面占いのオリジナル割引クーポンの配布が人気コンテンツです。全国有名占い店 クーポン配布サイトhttps://zired.net/zired-coupon/

今日・明日の運勢は？『ziredの星座占い』で毎日配信をスタート！

ziredは生年月日でから算出するホロスコープで占う本格西洋占星術で鑑定しています。ホロスコープとは一言でいうと「星たちの地図」。一人ひとり違うこの地図を12種類に大きく区別したのが12星座占いです。この占星術により該当星座の1ヶ月の運勢を導いているんです。またziredでは、ここで配信している月間運勢だけではなく、今日・明日・今週の運勢も日替わりで12星座分更新しているんです。毎日365日欠かさず、みなさんの日々の支えになればと思い鑑定しています。⚫︎今日の運勢https://zired.net/today/⚫︎今日の恋愛運https://zired.net/today-love/⚫︎明日の運勢https://zired.net/tomorrow/⚫︎今週の運勢https://zired.net/week/⚫︎今月の運勢https://zired.net/month/もちろんご利用はこちらもすべて完全無料。毎日0時更新、今週の運勢は毎月曜0時、今月の運勢は毎月1日0時に更新していきます。

2026年4月運勢ランキングを発表

12位：天秤座

前半と後半でムードが大きく変わります。前半は、見極めの時期。人間・恋愛関係・家にあるモノ、すべて「今のあなたに必要かどうか？」見極めたい時期です。必要のないものは売る等して処分し、必要のない関係からは、距離を置きましょう。また仕事面や勉強面では「喜んで協力してくれる人か？」を見極めるのにも良い時期です。後半は、年上・目上の方がラッキーパーソン。おごってくれる等、金銭面で何かと助けてくれる人が現れるでしょう。お相手が家族や親族等の場合、お金やモノを相続する可能性も。お金に限らず、恋愛面もサポートしてくれる可能性があります。今日の運勢は→ https://zired.net/today-tenbin/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-tenbin/

11位：蠍座

担う役割が増える1か月。昇進したり、何らかの係を任されたりする可能性もあります。職場では新人さんの面倒を見て、自宅では環境が変わったパートナーや兄弟の面倒を見る。こんな蠍座さんも出てくる気配です。「やらなきゃ！」に追われてしんどい時には「これ、やったらどんなメリットがある？」と考えて。前向きな気持ちを取り戻せるでしょう。またある程度、家事を便利家電に任せる等、当たり前だと思っていたことのやり方を変えるのもおすすめ。「何となく」ではなく「これに任せて浮いた時間で趣味を極めたい」等、目的のある出費にはツキがあります。今日の運勢は→ https://zired.net/today-sasori/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-sasori/

10位：双子座

プライベートで、幸せを感じることが増える見込み。「親が自分の考えを分かってくれた」「友達が助けてくれた」等、うれしいことが増えるでしょう。反面、仕事や恋愛の場面では焦ることが増える見込み。ですが、双子座さんが思うほど、現状は悪くないでしょう。冷静になれば、上がっている成果は山のようにあるはず。特に恋愛面では「お相手を私に夢中にさせたい」という気持ちが盛り上がりますが、現状維持で良いはずです。焦りや不安を覚えたら、仕事や勉強、家事に専念して。難しい仕事や、やったことのない勉強法・家事スキルに挑戦すると、成果を出しやすくなります。今日の運勢は→ https://zired.net/today-futago/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-futago/

9位：乙女座

「これ、もう無理かな？」と感じる状況・モノ・関係を変えることに向く1か月。腐れ縁や、仕方なしで付き合っている人と距離を置く、何年も使っていないものを売る。こういった行動にツキがあります。また、連絡手段ももっと自分に合うものがないか、捜してみると良いでしょう。交際相手のいる方は、結婚のチャンス。シングルさんも、恋人登場の見込みがあります。幸い、お金は味方する時期なので、思い切って結婚に踏み出したり、豪華なデートをするのもおすすめです。考えがまとまらない時は、美術館や博物館に行くと、良いヒントを得られるでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-otome/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-otome/

8位：山羊座

仕事や勉強面が充実する予感。大きな目標や夢がある山羊座さんには、その実現の時が近づいてくるでしょう。若干、周りをリードする場面も出てくる見込み。作業手順を見直すと、とんとん拍子に作業が進むようになるでしょう。何が変わったわけでもないのに、上手な恋と仕事の両立の方法が見つかるのもこの時期。また、恋人募集中の方は、職場や学校で出会いがある見込みです。山羊座さんから見て「何だかこの人不思議。芸能人みたい」と思う人がラッキーパーソン。嫌でなければそれなり、会話をするようにすると、思わぬラッキーを運んでくれるでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-yagi/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-yagi/

7位：魚座

「新しい」」にツキのある時期。お金にもツキのある時期なので、使いすぎない程度に洋服やコスメを新調しても良いでしょう。アクセサリーや小物を自作するのもアリです。また、魚座さんによっては昇進や異動のありうる時期。目標を明確にし、長所を生かすことを意識しましょう。周りからの理解を得て、前進しやすくなります。そこまで大きな変化はなくても、副収入源を見つける可能性も。やる気をもって、積極的に取り組んで正解です。仕事や勉強が忙しくなる分、恋する時間が確保しづらくなるかも。ですが、頑張って恋人やパートナーと会話する時間を持つことで、信頼関係を築けます。出会いを求めている方は、仕事や勉強の場に目を向けると良いでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-uo/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-uo/

6位：水瓶座

懐かしい場所や、人にツキのある1か月。欲しかったものをもらったり、仕事に対するアドバイスをもらえる気配です。職場や学校等でも、周りの人から高評価を得る見込み。水瓶座さんにとっては何気なくしていたことが、評価の対象になるでしょう。また、恋愛にもツキのある時期。進展の見込めない縁は切り、進展させたい恋ならば周りの協力を得て、前進させましょう。うまくいけば結婚やカップル成立、復縁も見込めます。お金は計画的かつ、控え目に使って正解。ただし、何かと対人関係が忙しい時期なので、疲れを溜めがちです。体や心を癒すことには、活用しましょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-mizugame/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-mizugame/

5位：獅子座

ステップアップの時期。異動や昇進が見込めます。人、出来事との出会いには、積極的に関わって。対人運もアップするので、話が弾み、良い時間を過ごせるでしょう。「新しい場で結果を出したい！」という気持ちが高まりますが、1人での頑張りすぎは禁物です。周りの協力を得ながら進めると「デキる人」という評価が高まります。恋愛は、カップル成立や婚約のチャンス期。一方、進展の見込めない関係は切りたい時期です。変化の多い時期なので、心身のケアもしたいもの。その分のお金は、月初めのうちにとっておきましょう。髪のカットやヘッドスパもおすすめです。今日の運勢は→ https://zired.net/today-shishi/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-shishi/

4位：射手座

仕事運好調な1か月。若干、ルールが厳しいなと思う部分はあるかもしれません。ですが、仲間に頼れば良い抜け道が見つかる予感。結果的に、思い通りに運ぶことが多いでしょう。頼ることを「依存」」と思わず、積極的に頼ると、良い人脈を築ける時期でもあります。特に、年上の方には頼りましょう。恋愛は、ちょっと豪華なデートにツキあり。その中でお相手から告白されたり、結婚を持ち掛けられる見込みもあります。シングルさんも、少し豪華な場所でのイベントに貌を出すと良いでしょう。お金が味方をしてくれる時期なので、ある程度恋に投資するのはOKです。今日の運勢は→ https://zired.net/today-ite/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ite/

3位：牡羊座

頑張ってきた成果を受け取る時期。何かと幸せを感じる機会が多いでしょう。特に後輩や子ども等、人を育ててきた方は「やりきった！」という気持ちを味わうことが多い予感。モノ作りやプロジェクトを進めてきた方も、素晴らしい成果を上げて、注目の的になる見込みです。お世話になった方にはお礼をする等、謙虚な姿勢を忘れなければ、幸運が長続きするでしょう。月の後半は、片付けや心身を休ませることに取り組んで。来月以降の運気の波に乗りやすくなります。余力があれば、次の目標に向けて計画を練って。この1か月を最高の形で締めくくれるでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-ohitsuji/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ohitsuji/

2位：牡牛座

好調期の到来です。対人・恋愛・金運と多方面で運気がアップします。仕事や勉強もやるべきことは増える見込みですが、やればやるほど成果が出る見込みです。また「自分でも忘れていたような業績や成果」に注目が集まる時。それをきっかけに、臨時収入を得られる可能性も。少し貯金に回しておくことをおすすめしますが、自己投資に使うのもおすすめです。特に今月、意識して持ちたいのは「仲間との時間」。友人でも同僚でも、仲間と呼べる人と会う機会を増やしましょう。できれば、将来のビジョンを語り合う時間を持って。長年温めている夢や目標の実現につながります。今日の運勢は→ https://zired.net/today-oushi/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-oushi/

1位：蟹座

成果が出てくる1か月。特に、恋愛面と仕事面で、成果が出始めるでしょう。月の前半は、恋愛面で出会いが増える見込み。仕事面では「私、こんな結果が出したかったの！」ということが現実になる可能性も高い時です。面倒な作業ほど丁寧にこなし、自分磨きを忘れないことが、成功のカギになります。後半は、さらに大きな結果が出る見込み。恋愛面ならば、憧れていた人との交際スタート、婚約や結婚が見込める時です。仕事面ならば、臨時収入が得られたり、引き抜きを受けるといったことが、起きやすい時期。いずれも、蟹座さんのここまでの頑張りが理由になるでしょう。今日の運勢は→ https://zired.net/today-kani/明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-kani/

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