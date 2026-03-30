株式会社スリーエス(東京都中央区 島崎 宗久社長)は、災害時の避難所や防災拠点において、生活用水・飲料水を確保し入浴環境の整備を支援する可搬型「AKRIAQUASTATION(アークリーアクアステーション)」を4月1日に発売します。太陽光発電・蓄電システムと浄水システムを組み合わせ、停電時にも対応。衛生環境を支援します。





災害用浄水装置・シャワーシステム





■改定防災ガイドライン、スフィア基準を踏まえた避難所整備に

近年、災害対応では、命をつなぐだけではなく、避難生活の中でも人間の尊厳を維持することの重要性が強く認識されています。背景には、スフィア基準の浸透や、災害関連死への関心の高まりがあります。

こうした流れを受け、内閣府の指針や関連ガイドラインでも、避難者の健康と尊厳に配慮した環境整備の重要性がより明確に示されています。スリーエスは、その課題に対応するシステムとして「AKRIAQUASTATION」を展開します。









■「AKRIAQUASTATION」の特徴

本システムは、ハイスピードなろ過装置、太陽光発電、蓄電池、給湯器、入浴設備を組み合わせたコンパクトなパッケージです。









■浄水装置仕様

製品名 ： AKRIAQUASTATION(アークリーアクアステーション)

フィルター： (1)カートリッジ式(メルトブロー、中空糸膜、活性炭)

(2)サンドフィルター、カートリッジ式(プリーツ)

消費電力 ： AC100V、457W、200W太陽光発電＋2000wh蓄電池

水タンク ： 500L～2000L

対応水源 ： 河川水・雨水・井戸水・プール水

処理方式 ： イオン殺菌・凝集・ろ過

処理能力 ： 13L/分

用途 ： 飲料水・生活用水・シャワー・入浴













■雨水、河川水、プールの水などを利用可能

有機性の汚れや細菌を含む水にも対応するため、雨水、井戸水、河川水、プール水など、そのままでは利用しにくい水源を活用できます。取り込んだ原水を、貯水タンクにて循環ろ過処理。水質浄化液や塩素の投入で前処理を行います。









■1分あたり13Lの浄水処理能力

中核技術であるろ過装置「アルカスレインバスター2」の処理能力は、1分あたり13L（1時間あたり780L）で水道水と同程度の流量であり、水道水、雨水、井戸水、プールの水、河川の水など身近な原水を飲用可能な水質まで浄水することができます。

上水道の復旧を待たず、給水車の限られた水量に依存することなく、地域にある水源を活用したシャワー・入浴環境の構築を可能にします。









■飲用にも使用できる浄水性能

専用の水質浄化液による殺菌分解凝集効果と複数のフィルターを備えたろ過システムにより、生活用水に加えて飲用用途にも対応します。

ろ過装置「アルカスレインバスター2」は、検査機関による飲料水検査をクリア。あわせて、大腸菌やレジオネラ属菌などへの除菌作用、各種ウイルスの99.8％以上の不活性化を確認しています。









■太陽光発電・蓄電システムを標準セット

ろ過装置の運用電源として、200Wのソーラーパネルと2000Whのリン酸鉄リチウムイオン蓄電池を組み合わせた構成を採用しています。停電時にもろ過装置の稼動を支え、給湯器やシャワー設備と組み合わせた運用に対応します。

※発電量や運用可能時間は、天候、使用条件、接続構成等により異なります。









■プライバシーに配慮したシャワー・入浴環境

短時間で設営可能なシャワーテントを備え、避難所でもプライバシーに配慮したシャワー環境を整備できます。

さらに、組み立て式浴槽を組み合わせることで、簡易入浴設備としての運用にも対応します。









■導入実績

ろ過装置「レインバスター」シリーズは、これまでに個人宅、医療機関、企業、学校施設、宿泊施設への導入実績があります。

入浴設備を備えた本製品は、主な導入先として、自治体の指定避難所や防災拠点を想定。あわせて、病院、学校、企業のBCP対策用途などにも展開していきます。









■製品概要

製品名 ： AKRIAQUASTATION(アークリーアクアステーション)

発売日 ： 2026年4月1日

標準価格(予定) ： ・Aプラン 418万円(税抜価格380万円)

組立式貯水タンク、ろ過装置「レインバスター2」、

給湯器、シャワー、シャワー脱衣テント、シャワーパン

・Bプラン 550万円(税抜価格500万円)

Aプランに加え、組み立て式浴槽、タープテント、

追い焚きろ過装置

※仕様・価格は変更となる場合があります。





災害用浄水装置・シャワーシステム(収納状態)





■展示会出展情報

2026年5月13日～15日に開催される「自治体・公共Week」への出展を予定しています。会場では、展示を通じて、避難所等における衛生環境整備の活用イメージをご紹介します。