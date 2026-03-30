株式会社Tryhard Japanが運営する複合型ナイトエンターテインメント空間「SANGO SAPPORO by Riviera」は、イベントやパーティー、ライブ、宴会などに向けた貸切(レンタルスペース)の予約受付を開始しました。なお、同施設は2026年4月28日(火)に札幌・すすきのにグランドオープン予定です。





日本トップクラスの大型LEDビジョンや最先端の音響・照明システムを備えた大迫力のエンターテインメント空間を、日中の時間帯にも貸切でご利用いただけます。想定収容人数は300～400名となっており、大規模なイベントにも対応可能なスケールを誇ります。





Sango Sapporo貸切例(1)





■貸切プラン概要

・基本レンタル料金： 1時間 50,000円

・貸切対応可能時間： 10：00～19：00(目安)

・想定収容人数 ： 300～400名

・プラン例 ： 時間貸し(基本)、宴会プラン(飲み放題付き)など









■用途に合わせた宴会・特化型プラン

宴会向けには、2時間制の飲み放題プラン(内容により2,000円または2,500円)をご用意しております。最低保証人数は100名様からを目安としておりますが、柔軟にご相談が可能です。また、ライブ・アイドル向けのイベントや、学生向け(レンタル代の無料相談も可能)など、主催者様の目的やターゲットに応じた柔軟なプランをご提供いたします。









■イベントを成功に導く充実のオプション

主催者様の負担を軽減し、より本格的なイベントを実現するための充実したオプションをご用意しております。

・DJブース使用 / ワイヤレスマイク追加

・DJ手配 / ダンサー手配

・PA(音響)手配 / セキュリティ手配

・お酒の持ち込み

お客様のイベント内容によって、専属担当者が最適なプランとお見積りをご提案いたします。公式のお問い合わせフォームまたはメールより、希望日、利用予定時間、予定人数などを入力のうえ、まずはお気軽にご相談ください。(送信後、目安として2営業日以内に担当よりご返信いたします。)





お問い合わせ先： https://x.gd/sango_rental

メールアドレス： info@sango-sapporo.com (担当：遠山)





Sango Sapporo貸切例(2)





■施設概要

施設名 ： CLUB SANGO SAPPORO by Riviera

(クラブ サンゴ サッポロ バイ リヴィエラ)

所在地 ： 〒064-0806 北海道札幌市中央区 南6条西4-2-1

ススキノ野口ビル B1F(旧Riviera跡地)

オープン予定 ： 2026年4月28日(火)

公式Instagram： @sango_sapporo https://www.instagram.com/sango_sapporo/

運営会社 ： 株式会社TryHard Japan ( https://tryhard.me/ )