ライツテック株式会社（本社：東京都）は、オンライン安全支援プラットフォーム「beME（ビーミー）」の企業・団体向け提供を2026年３月30日より開始しました。

従業員・構成員が直面するSNSやオンライン上の被害に対し、早期発見・早期対応を可能にする“SNS時代のセーフティネット”として、ウェルビーイング施策の新たな選択肢を提案します。

■ 背景：SNS時代に拡大するリスク

資料によると、従業員のSNS投稿をきっかけに自社関連のネット炎上を経験した企業は5.8％、個人の70％がSNSトラブルを経験しています。

従業員の“業務外トラブル”が企業の生産性・法的責任・レピュテーションに直結しているにもかかわらず、企業にはそれを早期に検知し、適切に支援する仕組みが存在していません。

個人の問題として表面化しにくいネット被害は、深刻化して社内に持ち込まれると離職・炎上・法務対応など企業経営にも大きな影響を及ぼします。

beMEは、こうしたリスクを会社に持ち込まれる前の段階で対処することを目的に開発されました。



従業員のSNS投稿をきっかけとしたSNSトラブル



■ ウェルビーイング施策の”使われにくさ”を補完する、匿名で利用できるサービス

約6割の企業が社内でウェルビーイング施策を導入していますが、社員からは『人事部や総務部に知られることで不利益があるのではないか』という誤解もあり、浸透しにくい背景があります。

beMEは完全匿名で利用頂くサービスであり、すでにあるウェルビーイング施策に”アドオン”して頂く前提となります。

企業版beMEの特徴

社内ウェルビーイングに加え、社外・匿名で相談できる窓口を設けることで、利用しやすさを高めています。

フリーミアム機能は無料、プレミアム機能利用者に応じたアクティブユーザー課金となります。また企業が一部のみを負担する場合、や、請求書払いも可能しています。

匿名性は維持しつつも、beMEユーザーの傾向を人事・総務部に月1回のレポートを作成（利用者数30名以上よりご利用可能）、社員の方の利用割合や相談ステージ、テーマ分類など、問題が深刻化する前にどれだけ利用されているかの”傾向”を知ることができます。

■ beME の特長と実績

24時間AI監視・ディープフェイク検知相談窓口 × 【特典】弁護士費用補償による実務支援

ネットトラブル相談はプラン購入者の75％が利用、満足度90％

削除支援は100％削除済み、80％が検知から2週間以内に完了

登録：全社員無料（お試し検知・教育コンテンツの閲覧）

課金：プレミアム契約数（相談窓口・弁護士補償（特典）利用者数）に応じたアクティブユーザー課金

価格：1,380円／月

＊企業が一部のみを負担する場合、や、請求書払いも可能しています。



匿名性は維持しつつ利用度を改善する



■ 企業導入によるベネフィット

企業側：プライバシー保護を重視する姿勢を示すことで採用力向上

従業員側：会社が選択肢を用意している安心感のもと、安心して業務に従事できる

1インシデント防止で年間会社負担分を回収可能とされ、離職コスト（100～300万円）や法務・人事対応コスト（10～100万円）削減が期待されます。

■ 導入・販売に関するお問い合わせ

ウェルビーイング施策を強化したい企業・団体

カフェテリアプランへの組み込みを検討中の企業

学校・自治体・各種団体

販売代理店希望企業

こちらから30分の会議を予約できます

■ ライツテックが取り組む課題 - デジタル性被害について

全世界で300万人がデジタル性加害・誹謗中傷を経験しています。被害にあった90％の方は、声を上げることができず、沈黙を守っています。支援を求めて正しい専門家にアクセスできたのは、わずが10%だけでした。しかしながら70%の方は法的に訴えるための十分な証拠が保全されておらず、弁護士は対応することができませんでした。わずか1％の方しか法的手続きにアクセスできていないのです。

ライツテック株式会社のサイト: https://rights-tech.jp/

■ beMEについて

beMEはデジタル性被害に対する検知・相談・削除支援・法的サポートをワンストップで提供します。各国・各地域の弁護士事務所および個人向けサイバー保険事業者と連携し、オンライン性被害、誹謗中傷で苦しむ人を無くす取り組みを続けております。

公式サイト：https://www.beme-online.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

ライツテック株式会社（RightsTech Inc.）Email: info@beme-online.com