公益財団法人日本児童養護施設財団は、「芳誠流通株式会社」様より全国の児童養護施設の子どもたちの夢を支える助成金の取り組みとしてご寄付をいただきました。児童養護施設の子どもたちの多くは、保護者を頼ることが難しく、高校卒業と共に施設を退所して社会に出て、自立をしなければいけない環境下に置かれます。今回お預かりした寄付金は、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちの自立を支える一助に活用をさせていただきます。





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【左から公益財団法人 日本児童養護施設財団 事務局長 本郷 暁洋、芳誠流通株式会社 代表取締役 会長 佐藤 正一様】

当日は、芳誠流通株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社北都流通 代表取締役社長の後閑 洋様にもご同席いただきました。









【児童養護施設とは】

児童養護施設(全国610ヶ所)とは、保護者のいない子どもや、保護者の元で適切な養育を受けられない子どもたちが安心して生活できるように支援する施設。日本国内では児童虐待など様々な家庭環境や事情を抱えた約23,000人の子どもたちが、児童養護施設で生活し、健全な成長と自立を目指しています。施設では、専門のスタッフが子どもたちの生活全般をサポートし、教育や心身の健康、社会性の育成に力を注いでいます。子どもたちはここで、家庭的な環境の中で生活を送りながら、自立に向けた準備を進めていきます。また、彼らが将来社会に出てからも力強く生きていけるように、社会的なスキルや自己肯定感の育成にも重点を置いています。ただ、施設退所後は支援が極端に少なくなり、困難を抱えている若者が多いという現状があります。





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■全国児童養護施設 総合寄付サイト HP

https://leavehome.org/









■企業概要■

【芳誠流通株式会社】





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代表取締役 会長 ： 佐藤 正一

所在地 ： 〒143-0001 東京都大田区東海3-6-3

URL ： https://hr-hosei.co.jp/









＜芳誠流通株式会社様から児童養護施設で暮らしている子どもたちへメッセージ＞

「自分の人生を、自分の足で。その第一歩を、心から祝福します。」

これからは、自分で選び、自分で決める毎日が始まります。

それは大きな自由であり、同時に自分を育てるための大切な時間です。

今はまだ小さな一歩かもしれません。けれど、その積み重ねがいつか大きな自信となり、皆さんを支える力になります。

立ち止まってもいい、振り返ってもいい。

もし、社会に出て壁にぶつかった時は、私たちを思い出してください。

芳誠流通には、免許取得の助成や借り上げ社宅など、自立を志す人を支える仕組みがあります。

迷ったとき、新しい一歩を踏み出したいとき、私たちの環境を頼ってきても構いません。

自分を信じて、前を向き続けてください。

輝かしい未来へ向かう皆さんの背中を、私たちは誇りを持って見送ります。





芳誠流通株式会社 従業員一同









【公益財団法人 日本児童養護施設財団とは】

( https://japan-child-foundation.org )

当財団は、施設で勤めている職員が立ち上げた財団法人で全国の児童養護施設で暮らす子どもたちとそれに関わる方々への支援を行っています。

(令和7年4月1日 内閣府公認 公益財団法人化)





＜子どもたちを支えてくれる企業スポンサーを募集中＞

私たちが自社にあったCSRを提案させていただきます。

URL： https://leavehome.org/csrgallery/