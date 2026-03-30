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平日ランチの救世主「ひるまックⓇ」が累計２億セット※を突破！ 5種のセットが60円以上おトクな600円台に！大人気「てりやきマックバーガーセット」がなんと600円！
妻夫木聡さんと郄石あかりさんがCM初共演！
映画さながらの迫真の演技が織りなす緊迫感。2人の結末はーー。
「ひるまック」の新TVCMは4月6日（月）から放映開始
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年もお客様にご満足いただけるよう、マクドナルドならではの“おいしさ”と“バリュー”をお届けしてまいります。今回は「マックフライポテト®」Mサイズなどのサイドメニューと「ドリンク」Mサイズが付いて600円台でお楽しみいただけるおトクなランチセット「ひるまック」のアンバサダーとして昨年に引き続き妻夫木聡さん、さらに新たに郄石あかりさんをお迎えし、「ひるまック」の魅力をお伝えする新TVCMを年間を通して展開していく予定です。
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック®」、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「フィレオフィッシュ®」の5つの人気の定番セットが平日ランチタイム（10：30〜14：00）限定で60円以上おトクな600円台でお楽しみいただいており、販売開始から累計2億セット※を突破した大変ご好評いただいているセットです。さらに、プラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量可能となっており、ボリュームも満点なお手頃ランチをお探しの皆様にぴったりです。平日のランチにぜひ5種のセットから選べる豊富なラインアップをお楽しみください。
※2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日且つ10:30-14:00のご注文数から算出
そんな大人気の「ひるまック」の2026年新TVCMでは、初共演となる妻夫木聡さんと郄石あかりさんにご出演いただきます。お二人の関係にミステリアスな雰囲気を感じさせる内容で、まるで一つの映画を見ているかのような引き込まれるTVCMとなっておりますので、お二人の迫真の演技とともにご注目ください。さらにXキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
映画さながらの迫真の演技が織りなす緊迫感。2人の結末はーー。
「ひるまック」の新TVCMは4月6日（月）から放映開始
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年もお客様にご満足いただけるよう、マクドナルドならではの“おいしさ”と“バリュー”をお届けしてまいります。今回は「マックフライポテト®」Mサイズなどのサイドメニューと「ドリンク」Mサイズが付いて600円台でお楽しみいただけるおトクなランチセット「ひるまック」のアンバサダーとして昨年に引き続き妻夫木聡さん、さらに新たに郄石あかりさんをお迎えし、「ひるまック」の魅力をお伝えする新TVCMを年間を通して展開していく予定です。
※2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日且つ10:30-14:00のご注文数から算出
そんな大人気の「ひるまック」の2026年新TVCMでは、初共演となる妻夫木聡さんと郄石あかりさんにご出演いただきます。お二人の関係にミステリアスな雰囲気を感じさせる内容で、まるで一つの映画を見ているかのような引き込まれるTVCMとなっておりますので、お二人の迫真の演技とともにご注目ください。さらにXキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。