アニメのすべてが、ここにある 「AnimeJapan 2026」

過去最多の出展社が彩った世界最大級のアニメの祭典、華やかに閉幕！

次なる盛り上がりは大阪へ 過去最多の総来場者数約156,000人が来場！





一般社団法人アニメジャパンは、2026年3月28日(土)、29日(日)に世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」を東京ビッグサイト東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に開催しました。

今回で13回目の開催となったAnimeJapan 2026は、過去最大規模となる130以上のブースと、REDステージをはじめ、GREEN、BLUE、WHITEの計4ステージで合計50のステージイベントが開催され、国内外から多くのアニメファンが来場。各出展社による展示や発表、ステージイベントなどを通じて、AnimeJapanがアニメカルチャー発信の場としてますます存在感を高めた2日間となりました。

人気施策となっているコスプレイヤーズワールドやファミリーアニメフェスタも過去最大規模で実施されたほか、主催者施策としてProduction Works Gallery、アニメ化してほしいマンガランキング、アニメ化してほしいインディゲームランキング、新人クリエイター大賞、AJスタンプラリーなど多彩な企画を展開し、アニメの魅力を多角的に発信する場となりました。

総来場者数は昨年を超える過去最多の約156,000人が来場。国内外のアニメファンが一堂に会し、「アニメのすべてが、ここにある」という言葉をまさに体現する場となりました。

各出展社のブースでは、それぞれが手がける作品の魅力や思いが込められた個性豊かな展示が展開されました。来場者は展示を見るだけでなく、ブース内で開催されるトークショーやライブを楽しんだり、体験型企画に参加したりするなど、多彩なかたちでアニメの魅力に触れていました。さらに、各社が配布するショッパーを身に付け、オフィシャルグッズをはじめとする各種グッズの購入を楽しむ姿も会場各所で見られました。

そして、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2027」および「AnimeJapan 2028」を東京から開催地を移し、大阪にて開催することを発表いたしました。



会場雑観



入場の様子



アンバサダー・着ぐるみ



AJステージ



新人クリエイター大賞



アニメ化してほしいマンガランキング



アニメ化してほしいゲームランキング



コスプレイヤーズワールド



Production Works Gallery



オフィシャルグッズ



ファミリーアニメフェスタ 2026



ファミリーアニメフェスタ 2026



AnimeJapan 2026 アンバサダー 櫻坂46/主催者コメント

櫻坂46コメント

「AnimeJapan 2026」ありがとうございました！

一つ一つのブースのクオリティが高く、作品の魅力が伝わってきました。

フードパークもとても充実していてよかったです！

今年もたくさん楽しむことできました！ありがとうございました！

主催者コメント

「AnimeJapan 2026」は、多くの出展社の皆様、そしてご来場いただいたファンの皆様に支えられ、無事に閉幕いたしました。

会場では、作品との出会いや新たな発見、そして多くの交流が生まれ、アニメの魅力を改めて実感する機会となりました。

ご参加いただいたすべての皆様に、主催者一同、心より御礼申し上げます。

「AnimeJapan 2027」および「AnimeJapan 2028」は、より多くの方にアニメの魅力を届けるため、大阪にて開催いたします。

これまでご来場いただいた皆様にはさらに進化したAnimeJapanを、そして西日本の皆様には“世界最大級のアニメイベント”として新たな驚きと発見をお届けできるよう、準備を進めてまいります。

「アニメのすべてが、ここにある。」という想いのもと、「大阪」という新たなステージから、世界へ向けてアニメの魅力を発信してまいります。

AnimeJapan 実行委員会

AnimeJapan 2027・2028開催決定

一般社団法人アニメジャパンは、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2027」および「AnimeJapan 2028」を東京から開催地を移し、大阪にて開催することを発表いたしました。

「世界最大級のアニメの祭典」として、これまで13年間東京で開催してきた「AnimeJapan」。AnimeJapan 2027および、2028は、2025年の大阪・関西万博では世界中から多くの人が集まり、古くから海外交易の窓口として栄えた、「大阪」で開催いたします。大阪観光局の後援を受け、AnimeJapanは大阪の地から、アニメーションの魅力を世界へと発信し、日本におけるアニメ産業を中核とするコンテンツ産業を強化してまいります。

そしてこの度、タレントの平松想乃（ひらまつその）さんを起用した、AnimeJapan 2027 ティザーPVが公開されました。大阪へ向かうワクワク感が込められた、期待に溢れる映像となっております。





AnimeJapan 2027 ティザーPV：https://youtu.be/bpCota3lnZw

「AnimeJapan 2027」開催概要

催事名称：AnimeJapan 2027

会場：インテックス大阪

会期：2027年3月27日(土)・28日(日)

主催：一般社団法人アニメジャパン

後援 ：大阪観光局

■「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj