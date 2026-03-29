株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）協力のもと制作のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』の「AnimeJapan 2026 スペシャルステージ」を開催し、枢やな描き下ろしによる「ロイヤルソードアカデミー」のキャラクター2名のビジュアルと紹介PVを解禁しました。

リエーレ・コーラリア

■PV【リエーレ・コーラリア】公開！

リエーレ・コーラリアのキャラクターPVを公開いたしました。ボイスキャストは阪本奨悟さんが務められます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=aMjHuTcCIWc

■所属寮【マリナフィーネ寮】 Twisted from〈リトル・マーメイド〉

一途な姫の情熱の光を戴きし寮。

■キャラクター紹介

リエーレ・コーラリア（Rielle Corallia）CV：阪本奨悟マリナフィーネ寮の２年生。珊瑚の海の第七王子。周囲の反対を押し切って地上にやってきた。陸への憧れが強すぎて、猪突猛進になってしまうことも。

ミナジール・ティラージャ

■PV【ミナジール・ティラージャ】公開！

ミナジール・ティラージャのキャラクターPVを公開いたしました。ボイスキャストは逢坂良太さんが務められます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=myn7Nlq7iTk

■所属寮【デュナミーナ寮】 Twisted from〈アラジン〉

奔放な姫の才智の光を戴きし寮。

■キャラクター紹介

ミナジール・ティラージャ（Minajael Tealrajah）CV：逢坂良太デュナミーナ寮の３年生。熱砂の国の第一王子。国きっての賢才と名高いが、堅苦しい王宮での暮らしには辟易している。

メインストーリー8章「禁忌の執行人」Chapter2 配信中！

リエーレ・コーラリアとミナジール・ティラージャが登場する、メインストーリー8章「禁忌の執行人」Chapter2は好評配信中！新たな展開を迎える「ツイステ」をどうぞお楽しみください。

■あらすじ

開催種目が決定し、ますます勝利に向けて励む生徒たち。『魔法士養成学園対抗競技会』が目前に迫る中、監督生たちはミッキー交信調査に向けてオンボロ寮に集まっていた。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』概要

■タイトル：ディズニー ツイステッドワンダーランド■ジャンル：ヴィランズ学園ADV（アドベンチャー）ゲーム■対応OS：iOS / Android■公式サイト ： https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/ ■公式X： @twst_jp ■ストアURL・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/id1477455989 ・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.twst.jp&hl=ja ■作品概要：ディズニー作品を彩る悪役たち――ヴィランズ。彼らの持つ妖しくも美しい魅力にインスパイアされ、漫画家・枢やなが新たな世界を創り出す。この物語が描くのは、「悪役たち（ルビ：ヴィランズ）」の真の姿――。リズムとバトルで彩られた物語の世界へようこそ。■スタッフクレジット：原案・メインシナリオ・キャラクターデザイン：枢やな（Supported by SQUARE ENIX）■企画・配信：アニプレックス＜『ディズニー ツイステッドワンダーランド』権利表記＞© Disney. Published by Aniplex※画像掲載、記事転載の際には記事にご記載ください。＜『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に関するお問い合わせ先＞株式会社アニプレックス 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』広報担当ANX.Gameinfo_TWST@sonymusic.co.jp