韓国プレミアム健康機能食品ブランド「エスターフォーミュラ」は、「自分の家族にも安心して取り入れられる製品をつくる」という理念のもとに誕生しました。現代人のライフスタイルに着目し、栄養バランスを考えてエスターフォーミュラ独自の配合比で設計。インナービューティーを意識した、日々のコンディションづくりをサポートする製品を展開しています。使用する原料は、世界有数の原料メーカーから調達し、安全性や品質に関する資料をもとに厳選しています。韓国ではホームショッピングやオンラインを中心に長年愛されており、2023年の日本市場進出以降も、着実にファン層を広げながら信頼を築いています。

このたび2026年4月1日(水)から4月9日(木)まで開催されるQoo10メガポでは、期間中に何度でも使用可能なクーポンをプレゼント。さらに、インフルエンサーコラボや1＋1イベントなどスペシャルな企画も満載です。春の新生活に向けて、気分もすっきりリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

4月メガポスペシャルイベント：メガポ期間中に3,000円以上購入時、制限なしで使用可能な10％クーポンをプレゼント！何度でも使用可能なので、この機会にぜひお得にご利用ください！

【Qoo10メガポ限定「しんやジュハコラボセット】

-ヨエスターリポソームGLTダイレクト 1箱通常販売価格：\9,800(税込) メガポ価格：\2,990(税込) 最大69%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)-ヨエスターリポソームGLTダイレクト 2箱-ヨエスターリポソームGLTダイレクト 1箱通常販売価格：\19,600(税込) メガポ価格：\5,978(税込) 最大70%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)-ヨエスターリポソームGLTダイレクト 3箱-ヨエスターリポソームGLTダイレクト 2箱通常販売価格：\29,400(税込) メガポ価格：\8,600(税込) 最大71%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)しんや＆ジュハさんおすすめ、(酵母由来)ヨエスターリポソームGLTダイレクトは、酵母由来の特許リポソーム技術を採用し、グルタチオンをはじめ、ビタミンC・E、ミルクシスルをバランスよく配合した、新感覚のフィルム型サプリメントです。口の中でなめらかに溶ける設計で、手軽に取り入れられるのも魅力。肌のくすみや暗さが気になる方や、明るい印象を目指したい方、年齢に応じたケアを意識する方におすすめです。コンパクトで軽量なため、カバンやポケットにもすっきり収まります。日常に取り入れやすく、日々の美容習慣をサポートします。今回、スペシャルコラボ記念として3つのオプションをご用意。「ヨエスターオールインワンビタミンショット（3本）」は先着200名様限定です。ぜひこの機会にお得にお試しください。

【Qoo10メガポ限定「夏前バリアケアセット】

-(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト9X 2箱-ヨエスターエラスチンオリジナル7X 2箱通常販売価格：\27,400(税込) メガポ価格：\7,200(税込) 最大74%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)高純度グルタチオンを主成分とした、透明感を意識したサプリメント「グルタチオンダイレクト9Xフィルム」2箱セットと、肌の弾力やハリを意識した「エラスチンゼリー」2箱セットを組み合わせた、肌のコンディションに着目したセットです。透明感のある印象を目指したい方や、日々の美容習慣に取り入れたい方におすすめの構成となっています。日々の美容と健康を意識した、内側からのケアを取り入れたい方にぴったりのお得なセット。エスターフォーミュラの人気商品2種を、2箱セットでお求めやすい価格にてご用意しました。夏に向けて、すこやかな肌印象を目指したい方に。ぜひこの機会にお試しください。

【Qoo10メガポ限定「ビタミンショット」】

-ヨエスターオールインワンビタミンショット(30本)-ヨエスターオールインワンビタミンショット(3本)通常販売価格：\12,500(税込) メガ割価格：\6,400(税込) 最大49%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)ヨエスターオールインワンビタミンショットがメガポ限定特価で登場！ヨエスターオールインワンビタミンショットは、1本で手軽に栄養補給ができる「スマートな栄養ショット」です。15種の必須栄養素をバランスよく配合し、季節の変わり目や、疲れがたまりやすいとき、朝のコンディションが気になる日におすすめです。毎日の健康維持を意識したい方や、美容を意識したライフスタイルを送りたい方にもぴったり。バランスの取れた栄養補給で、美しさと健やかな毎日をサポートします。今回メガポ限定で、ビタミンショットを3本追加プレゼント！この機会をどうぞお見逃しなく。

【Qoo10メガポ限定「エラスチンオリジナル7X」】 ※3個購入時1個無料贈呈

-ヨエスターエラスチンオリジナル7X 1箱通常販売価格：\3,900(税込) メガポ価格：\2,552(税込) 最大35%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)エラスチンオリジナル7Xは、コラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンを、肌に寄り添うバランスで配合したゼリー状サプリです。魚類エラスチンよりも含有量が多いとされる馬エラスチンを採用し、ハリや弾力感を意識した設計にしています。毎日のケアに取り入れながら、ハリのある肌や艶やかな印象を目指したい方におすすめです。内側からのケアを意識したい方にもぴったり。現在、メガポ限定で3個購入で1個プレゼントのキャンペーンを実施中。ぜひこの機会にお得にお試しください！

【Qoo10メガポ限定「(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト5X」】

-(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト5X 1箱通常販売価格：\5,900(税込) メガポ価格：\2,260(税込) 最大62%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)エスターフォーミュラの人気商品「(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト5X」が登場。主成分のグルタチオン（酵素エキス）に加え、ビタミンC・ビタミンE・ミルクシスルを贅沢に配合した、フィルムタイプのサプリメントです。口腔内でフィルムを溶かす仕様で、取り入れやすさにこだわった設計。肌のくすみが気になる方や、明るい印象を目指したい方におすすめです。内側からのケアを意識しながら、肌の「生きている輝き」を大切にしたい方に。コンパクトサイズで持ち運びにも便利で、日常に取り入れやすいのも魅力です。今なら、お得にお試しいただけます。

【Qoo10メガポ限定「ヨエスターグルタチオンダイレクト9X」】

-(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト9X 1箱通常販売価格：\10,800(税込) メガポ価格：\3,499(税込) 最大68%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)「(酵母由来) ヨエスターグルタチオンダイレクト9X」は、高純度グルタチオンを主成分とした、透明感のある印象を目指す方に向けたサプリメントです。従来製品比でグルタチオン含有量を高め、純度90％以上にこだわり、余分な添加物を抑えた設計に仕上げています。リポソーム技術を活用し、口腔内で溶けるODFフィルムタイプを採用。手軽に取り入れられる点も魅力です。くすみや暗さが気になる方の日々の美容習慣に取り入れやすく、内側からのケアを意識したい方におすすめです。この機会に、ぜひお試しください！

【Qoo10メガポ限定「NMNフィルム」】 ※2個購入時1個無料贈呈

-ヨエスター植物性NMNフィトエス２Xフィルム 1箱通常販売価格：\6,900(税込) メガポ価格：\2,333(税込) 最大66%OFF(*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)健康と美を意識したライフスタイルに寄り添うNMNが、メガポ特価で登場！今だけ2箱購入でもう1箱ついてくる、66％OFFで提供中です。ブロッコリー由来の高純度NMNを使用し、口腔内で溶けるフィルムタイプで手軽に取り入れられる設計に仕上げました。年齢に応じたケアを意識したい方や、「いつまでもみずみずしい印象を大切にしたい」と考える方におすすめです。内側からのケアを取り入れたい方にもぴったり。この機会に、毎日の習慣に取り入れてみてください！

【Qoo10メガポ限定「レチノールフィルム」】 ※1個購入時1個無料贈呈

-ヨエスターリポソームレチノールCダイレクト(14枚入り) 2箱通常販売価格：\6,900(税込) メガポ価格：\2,500(税込) 最大64%OFF(*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)透明感を意識したレチノールフィルムがメガポ特価で登場！1箱購入でもう1箱ついてくる、64％OFFで提供中。毛穴やくすみが気になる方、なめらかな印象の肌を目指したい方におすすめのアイテム。日々のコンディションを意識したケアとして取り入れやすい設計です。紫外線が気になる日や、肌のコンディションがゆらぎやすい時期にも、毎日の美容習慣にプラスしやすいのが魅力。透明感やハリのある印象を目指したい方におすすめです。今回だけの特別価格でご用意しております。ぜひこの機会にお試しください。

【Qoo10メガポ限定「バストケアセット」】

-ヨエスターエラスチンオリジナル7X 1箱-ヨエスター エラスチン S 1箱通常販売価格：\10,400(税込) メガポ価格：\4,300 最大59%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)今回のメガポでは、ハリ感のある印象を意識したエラスチンのセットを販売いたします。エラスチンゼリー×エラスチンフィルムは、全身のハリ感を意識したケアに取り入れやすい組み合わせです。本セットは、馬由来エラスチンと豚由来エラスチンをバランスよく配合し、それぞれの特性に着目した設計。さらに、ゼリーとフィルムの2タイプで、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸などの美容成分を手軽に取り入れられます。毎日の美容習慣にプラスしやすく、ハリやツヤのある印象を目指したい方におすすめです。自分のペースで、心地よくケアを取り入れてみませんか？

【Qoo10メガポ限定「グルメ酵素」】

-ヨエスターグルメ酵素 1箱(サツマイモ味、シャインマスカット味)通常販売価格：\5,200(税込) メガポ価格：\2,450(税込) 最大53%OFF (*Ｗクーポン+ポイント還元適用で)毎日の健康を意識したい方におすすめの「ヨエスターグルメ酵素」。食べ過ぎた後や、夜遅くの食事が気になるときなど、日々の食生活に取り入れやすいアイテムです。おやつ代わりにもぴったりな、手軽でおいしい酵素として楽しめます。メガポでは、サツマイモ味とシャインマスカット味からお好みで選択可能！毎日の習慣に取り入れやすいのも魅力です。この機会に、お得に取り入れて、健康的な生活習慣を意識してみませんか？ぜひお試しください！

詳しい商品情報やメガポならではの特別企画情報は、公式サイトにてご確認ください。現在、公式サイトでは新規会員登録された方に5％OFFクーポンを配布しております。この機会にぜひ公式ストアもご覧ください。

■ Qoo10エスターフォーミュラ公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/estherformula