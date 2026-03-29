九州大会優勝チームはサガン鳥栖Ｕ－１２（佐賀県）に決定 ＪＡ全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN九州～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の九州大会が、３月２８日（土）～３月２９日（日）に大分県の大分スポーツ公園内グラウンドで開催され、合計１６チーム、265名の小学生が出場しました。

２日間にわたり熱い試合が展開され、サガン鳥栖Ｕ－１２（佐賀県）が見事優勝しました。優勝したサガン鳥栖Ｕ－１２（佐賀県）と準優勝のスマイス・セレソン（大分県）の両チームが、５月３日（日）～５日（火・祝）に神奈川県の日産スタジアムで開催される決勝大会へ出場し、小学生日本一を目指します。

本大会は、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する合計１６チームが決まります。

優勝したサガン鳥栖Ｕ－１２（佐賀県）

開会式で大分県代表チームのキャプテンが選手宣誓

３月２８日（土）の開会式では、スマイス・セレソンの後藤瑛琉馬選手が「スポーツマンシップをもち、フェアプレーで戦うことをここに誓います」と全選手を代表して選手宣誓しました。また、全農広報・調査部 部長の澤田洋志が「支えてくれた多くの方々に感謝し、リスペクトの気持ちを持って全力でプレーしてください」とあいさつしました。大会初日はフレンドリーマッチを含めて全１６試合が行われ、選手たちの粘り強いプレーに会場は大きな熱気に包まれました。

あいさつするＪＡ全農 澤田洋志

選手宣誓をする後藤瑛琉馬選手

試合の様子①

試合の様子②

決勝戦はサガン鳥栖Ｕ－１２（佐賀県）が勝利！

大会２日目の３月２９日（日）に行われた決勝戦は、サガン鳥栖Ｕ－１２（佐賀県）とスマイス・セレソン（大分県）が対戦。サガン鳥栖Ｕ－１２が前半で５点を獲得し、後半もリードを保ったまま、７－２で優勝を飾りました。

決勝戦の様子 （水色ユニフォームがサガン鳥栖、赤色ユニフォームがスマイス・セレソン）

開催地の大分県をはじめとした九州地区各県の食材を贈呈

閉会式では、全農大分県本部 副本部長の日野秀文が入賞チームと全出場選手へ九州地区の８県（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県）の果物や飲料などの国産農畜産物を贈呈し激励しました。

全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

日野副本部長から副賞贈呈

副賞

準優勝のスマイス・セレソン（大分県）

3位のFC LIBERTA福岡Ｕ12（福岡県）

3位のロアッソ熊本ジュニア

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管：各地区サッカー協会

（５）今後の予定：

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports