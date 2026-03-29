株式会社TryHard Japan(本社：大阪市)は、東京・六本木の象徴「V2 TOKYO」との共同運営、および地元札幌の老舗・有限会社アートライフの顧問サポートのもと、国籍を問わず観光客も地元民も自由に遊び、多様な人々が交流できる新しい社交場『SANGO SAPPORO by Riviera(サンゴ サッポロ バイ リヴィエラ)』を2026年4月28日(火)、札幌・すすきのにオープンいたします。





オープン日程、ついに解禁！





かつての名門「Riviera」跡地が、最新テクノロジーと全国展開のノウハウにより完全刷新。21時のオープンから朝まで、時間帯によって表情を変える「2つのコンセプト」を軸に、札幌のナイトタイムエコノミーを牽引する新たなランドマークとして始動。

都会の隠れ家のような落ち着きと遊び心が共存する「CHILL＆JOY」をテーマに、ショー、音楽、ゲーム、そして交流が複合した、これまでにない新しいナイトスポットを提供します。※満18歳以上から入場可能









■ 「クラブは遅い時間から」のイメージを覆す、毎日21:00オープン

終電までの時間でもしっかり楽しめるよう、毎日21:00にオープンします。時間帯によって2つのナイトコンセプトを展開し、その瞬間ごとの空気感をお楽しみいただけます。





● 21:00～24:00(アーリータイム)： クラブ初心者でも気軽に楽しめるPOPSやEDMを中心とした選曲で、自然と盛り上がれる導入タイムです。早い時間は、お客様自身で遊び方を選べる「選択式システム」を導入し、単品オーダー、飲み放題、デザートビュッフェ、ゲーム、VIPなど、ご自身のペースで夜を楽しめます。





● 24:00以降(メインタイム) ： 新譜やトレンド楽曲を積極的に取り入れ、刺激的なナイトタイムへ移行します。鳴り止まない新譜とともに、フロアの熱量はピークへと向かいます。









■【新感覚】気分に合わせて選べる、自分好みのフロアステイ

「今日はフロアの最前線で音楽を楽しみたい！」「ラウンジエリアでゆったりとお酒を味わいたい」といった、お客様それぞれのその日の気分や過ごし方のスタイルを色で表現できる『ステータスバンド』を導入。お一人様でもグループでも、ご自身のペースで快適にナイトライフを満喫できる、これまでにないパーソナライズされた空間を提供します。









■札幌初・日本トップクラスの設備と大迫力のエンターテインメント

日本トップクラスの大型LEDビジョンを完備し、最先端の音響・照明システムによる迫力ある演出を実現しました。フロアでは、専属ダンサーによるプロフェッショナルなショーや、プロのフレアバーテンダーによる大迫力のパフォーマンスを随時開催し、非日常の空間へと引き込みます。また、海外からのお客様にも安心して楽しんでいただけるよう、多言語対応スタッフが常駐しております。









■遊び方で選べる3つの個性的なエリア 訪れるすべての方が自分らしい夜の遊び方を見つけられるよう、3つのエリアを行き来できる空間設計となっています。

1.CORAL AREA(メインフロア)： 日本トップクラスの大型LEDと最新設備を駆使し、ダンサーやフレアパフォーマンスと共に五感を刺激する没入型エンターテインメント空間です。





2.BLOCK AREA(サブフロア) ： HIPHOPを中心に、R&B、AFRO、AMAPIANOなどのブラックミュージックを楽しめるフロアです。ジャンルを越えた企画も開催し、音楽を通じて人が交わる場を提供します。





3.AJITO AREA(ラウンジ) ： 都会の隠れ家として、最新のダーツやトレンドゲームを完備した体験型スペースです。ドリンクを片手に偶然の出会いや会話が生まれるリラックスした空間で、地元札幌のアパレルブランドやフードのポップアップも定期的に開催予定です。

「SANGO SAPPORO」は、この街の夜がここから動き出す、札幌すすきのの新しいナイトハブを目指します。最新情報やオープンキャンペーンについては、公式SNS等で順次発信してまいります。









■企業紹介

【株式会社TryHard Japan】

イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。





【V2 TOKYO】

2013年のオープン以来、現在も東京・六本木で最前線を走り続ける、日本屈指のラグジュアリーナイトクラブ。ハイクラスな空間演出と世界基準のサウンドシステムを備え、国内外の著名人・セレブリティが訪れるナイトスポットとして高い支持を誇ります。

都市型ナイトカルチャーの象徴として、現在も多くのトレンドを生み出し続けており、その運営ノウハウとブランド力は全国のクラブ運営に大きな影響を与えています。





【有限会社アートライフ】

クラブと飲食店を複数展開し、札幌のナイトカルチャーと地域の豊かな共存を追求する企業です。夜の繁華街にとどまらず、昼の文化・地元コミュニティとの結びつきにも力を入れ、エンターテインメントの新しい可能性を探求しています。









■施設概要

施設名 ： CLUB SANGO SAPPORO by Riviera(クラブ サンゴ サッポロ バイ リヴィエラ)

所在地 ： 〒064-0806 北海道札幌市中央区 南6条西4-2-1 ススキノ野口ビル B1F(旧Riviera跡地)

オープン予定 ： 2026年4月28日(火)

公式Instagram： @sango_sapporo https://www.instagram.com/sango_sapporo/

運営会社 ： 株式会社TryHard Japan( https://tryhard.me/ )