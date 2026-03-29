のべ8,500人以上が来場する終活・相続のオンライン展示会「オトナフェスタ(主催：合同会社スマートルーチェ)」では、開催60回を記念して、2026年4月12日にオンライン(Zoom)にて特別講演を実施いたします。登壇者は、一般社団法人相続診断協会の代表理事である小川 実氏。相続診断士の資格を考案するなど、終活・相続分野の第一線で活躍し続ける専門家が「想いを残す文化を創る」をテーマに、争いを減らし笑顔相続に繋げるための秘訣について語ります。





＜60回記念 特別講演の概要＞

展示会名 ： オトナフェスタ

開催日 ： 2026年4月12日(日)

開催時間 ： 10時00分～10時30分

会場 ： オンライン(Zoomを使用します)

登壇者 ： 小川 実(一般社団法人相続診断協会 代表理事/税理士)

テーマ ： 『オトナフェスタ』第60回記念 特別講演『想いを残す文化を創る』

主催 ： 合同会社スマートルーチェ( https://foex.online/ )

Webサイト： https://otonafesta.foex.online/





＜登壇者プロフィール＞





登壇者 小川実氏・オトナフェスタメンバー





【小川 実/一般社団法人相続診断協会代表理事/税理士】

1963年生まれ、岐阜県岐阜市出身。河合会計事務所、野村バブコックアンドブラウン株式会社勤務を経て、2002年に税理士法人HOPを設立。現在は社会保険労務士事務所HOP、行政書士法人HOP、株式会社ワンストップHOP、株式会社HOPコンサルティングを加えてHOPグループを形成。3資格の総合的な経営コンサルティングで、中小企業のかかりつけ医として経営者のサポートを行う。相続の分野においては、自ら考案した相続の民間資格である「相続診断士」らと協業し、日本全国の不幸な相続を解消していくために、相続の事前対策支援に力を入れている。









■一般社団法人相続診断協会とは？

2011年12月に争族を無くすという目的で設立された団体です。現在の日本における争う相続を社会問題と捉え、笑顔相続の普及活動により解決する為、相続診断士を認定するとともに、一般の方へ問題啓発を促しています。また、協会によって認定された相続診断士は2025年2月時点で、合格者50,000人を達成しています。









■オトナフェスタ設立の背景

オトナフェスタは、実験と創造の展示会「フラスコオンラインEXPO(R)(※)」における初めてのオンラインエキスポとして立ち上がった、終活・相続を専門とするチームです。高齢化が進む現代において、終活や相続に対する意識を高め、セカンドライフを生き生きと過ごせる社会を目指して、2021年5月にスタートしました。





2026年3月時点において、のべ8,500人以上の来場者を記録。展示ブースでは、今の人生を生き切るために必要な情報(終活・相続・健康・マネーなど)をお届けするとともに、いつか必要になる“その時”に安心して備えられる場所を提供しています。オンライン開催のため、地域・年齢に関係なく気軽に参加できるため、リピーター参加が多いのが特徴です。もともと来場者だったお客様が、自身の専門分野を活かして出展者になったケースもあります。





【オトナフェスタの歩み】

2021年： 5月に第一回オトナフェスタ開催

2022年： 12月にメタバースでオトナフェスタ開催

2023年： 3月に累計来場者3,000人を突破

2024年： 2月に累計来場者5,000人を突破

2025年： 2月の特別講演にてフラスコオンラインエキスポ(R)史上No.1の動員数158人を記録

2026年： 3月時点での累計来場者が8,500人を突破









■オトナフェスタが社会に求められる理由

日本では、高齢化に伴い、終活や相続に関する情報提供・対策が急務と言われています。「オトナフェスタ」では、参加者が安心して、現在そして未来の生き方・在り方を考えられるように、専門家に無料で相談できる環境を整えています。その結果、日本だけでなく世界からも多くのお客様に来場いただいているほか、終活・相続に携わる方が専門家の知見を学ぶ場としても活用いただいております。









■オトナフェスタのビジョン

「オトナフェスタ」のビジョンは、終活を身近に感じてもらい、楽しく取り組むことで、自分の人生を生き切るとともに、人生の最期を明るく迎えられる社会を実現することです。専門家とのつながりを通じて、必要なときに、いつでも支援を頼れる「安心」と「助け合い」の文化が育まれるコミュニティを目指しています。





※実験と創造の展示会「フラスコオンラインEXPO(R)」

Share the World(R)～世界をシェアしよう～を基本理念に、オンライン上での出展にチャレンジする事業者を応援する団体です。自分の世界をシェアすることで、仲間とともにビジネスの発展を目指します。全国をオンラインでつなぎ様々な業界の活性化に貢献します。