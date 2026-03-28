アニメのすべてが、ここにある。

「AnimeJapan 2027・2028」

開催地が東京から大阪へ！

AnimeJapan初の大阪開催決定！

- 世界最大級イベント、新たなステージへ -





一般社団法人アニメジャパンは、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2027」および「AnimeJapan 2028」を東京から開催地を移し、大阪にて開催することを発表いたしました。

「世界最大級のアニメの祭典」として、これまで13年間東京で開催してきた「AnimeJapan」。AnimeJapan 2027および、2028は、2025年の大阪・関西万博では世界中から多くの人が集まり、古くから海外交易の窓口として栄えた、「大阪」で開催いたします。大阪観光局の後援を受け、AnimeJapanは大阪の地から、アニメーションの魅力を世界へと発信し、日本におけるアニメ産業を中核とするコンテンツ産業を強化してまいります。

そしてこの度、タレントの平松想乃（ひらまつその）さんを起用した、AnimeJapan 2027 ティザーPVが公開されました。

大阪へ向かうワクワク感が込められた、期待に溢れる映像となっております。









AnimeJapan 2027 ティザーPV：https://youtu.be/bpCota3lnZw

AnimeJapan 2027は大阪開催！

AnimeJapan 2027は、大阪での開催が決定いたしました。開催概要は下記をご確認ください。

「AnimeJapan 2027」開催概要

催事名称：AnimeJapan 2027

主催：一般社団法人アニメジャパン

後援 ：大阪観光局

■パブリックデイ

会場：インテックス大阪

会期：2027年3月27日(土)・28日(日)

■ビジネスデイ

会場：調整中

会期：2027年3月29日(月)・30日(火)

主催コメント

14回目の開催となる「AnimeJapan 2027」と「AnimeJapan 2028」は、

日本中そして世界中のより多くの方にアニメの魅力を届けるため、2025年の大阪・関西万博では、世界中から多くの人が集まり、古くから海外交易の窓口として栄えた、「大阪」で開催いたします。

これまでAnimeJapanにお越しいただいたみなさまには、さらに進化した「AnimeJapan」を、

そして西日本にお住まいのみなさまには、「世界最大級のアニメの祭典」として”驚き”と”発見”をお届けすべく、

実行委員会一同、準備をすすめてまいります。

「アニメのすべてが、ここにある。」を掲げ、世界中のアニメファンをはじめ、出展社や作品関係者の皆様とともに、

「大阪」という新たなステージでアニメの魅力を発信してまいります。

AnimeJapan 実行委員会

実行委員会に加盟する企業・団体がAnimeJapan 2027への参加を表明

次回の開催発表に際して、AnimeJapan実行委員会に加盟する21社・1団体がAnimeJapan 2027への参加を表明いたしました。世界最大級のアニメの祭典を盛り上げるべく、様々なコンテンツでAnimeJapan 2027を盛り上げてまいります。

■AnimeJapan 実行委員会（一部）

株式会社アニプレックス / 株式会社アニメイト / エイベックス・ピクチャーズ株式会社 / 株式会社KADOKAWA /

株式会社サテライト / 株式会社小学館集英社プロダクション / 松竹株式会社 / 株式会社タツノコプロ /

株式会社 手塚プロダクション / 東映アニメーション株式会社 / 東宝株式会社 / 株式会社トムス・エンタテインメント /

日本アドシステムズ（ADK） / 日本アニメーション株式会社 / 株式会社バンダイナムコフィルムワークス /

株式会社スタジオぴえろ / 株式会社プロダクション・アイジー / 株式会社フロンティアワークス / 株式会社ポニーキャニオン /

株式会社マーベラス / 一般社団法人日本動画協会 / 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

AnimeJapanとは

2014年の初開催から、「AnimeJapan 2026」で13回目の開催となった「AnimeJapan」。およそ100の国と地域から、15万人以上が来場する、世界最大級のアニメの祭典となります。

AnimeJapan 2026では、総出展社数は200社以上、約300作品の展開や、総計300人以上が出演するステージなど、「アニメのすべてが、ここにある。」にふさわしい、コンテンツに溢れた空間を生み出しています。

アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しむことができるパブリックデイや、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイが開催され、国内および国外のビジネス来場者、一般来場者へアニメーションの魅力を世界へと発信いたします。





公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj