被爆80年とテレビ新広島開局50周年という節目の年である2025年、広島の地に誕生した『HIROSHIMA CONTI-NeW FeS』。3日間で延べ96,500人を動員した本フェスを、今年も開催することが決定しました。

【開催概要】

名称：HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2026日程：2026年12月5日（土）～6日（日）会場：広島グリーンアリーナ（大・小）、サンクンガーデン、武道場ほか主催：HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 実行委員会（実行委員長：テレビ新広島）企画協力：アソビシステム／RAMPAGE／FIREBUG／夢番地／FLYING FOREVER／PIFほか

【コンテンツ】

●Music（広島グリーンアリーナ 大アリーナ）ジャンルを越えて未来を創造するアーティストが広島に集結。1万人規模の観客とともに生み出す圧倒的な熱狂と一体感が、フェス全体を牽引します。

●Culture & Biz （広島グリーンアリーナ 小アリーナ）音楽・ライフスタイル・グルメが交差し、感性を刺激するもうひとつのエンターテインメント空間です。

●Tech & Edu （武道場）・Conference多様な分野の登壇者を迎え、これからの社会やビジネスを考えるトークセッションを実施します。

・Company & Tech革新的な企業による展示やプレゼンテーションを通じて、最新テクノロジーと新たなビジネスの可能性を発信します。

・Study & Art次世代のクリエイターや学生による表現の場として、学びと創造が交差するプログラムを展開します。

●Food & Sense（サンクンガーデン）五感で楽しむできたての広島グルメをはじめ、食と文化に触れるガストロノミーを体験する食のエンターテインメントエリアです。

本フェスは、「広島の復興は、ゼロからの積み重ねで今がある」をコンセプトに、広島の創造のスピリッツを継承（Continue）し、未来に向けて革新（New）する思いを形にした複合型エンターテインメントフェスです。第1回は2025年10月11日から13日の3日間、広島グリーンアリーナ、ひろしまゲートパーク、広島市内各所で開催されました。秋晴れの空の下、延べ約96,500人が来場し、音楽・カンファレンス・展示・グルメ・街中イベントが一体となった総合フェスティバルとして、多彩な企画が展開されました。

『HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2026』アリーナ音楽ライブ出演アーティストおよびカンファレンス登壇者、チケット販売は決定次第順次発表いたします。あの熱狂が再び。さらなる進化を遂げるHIROSHIMA CONTI-NeW FeSに、ぜひご期待ください。