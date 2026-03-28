JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービス株式会社(本社：東京都江東区、代表者：木村 一人)はお笑い芸人のなかやまきんに君を起用した新CMを2026年3月28日(土)より順次展開いたします。

人気お笑い芸人・なかやまきんに君





「JRA-VAN」は、JRA公式データを用いた競馬情報サービスのブランド名称です。過去30年以上のレースデータや、パドック動画視聴サービス「パドックアイ」など、様々な情報を提供しています。スマートフォンやパソコンを通じて、「JRA-VAN」を活用することで、競馬をより深く、便利に楽しむことができます。

このたび公開する新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇は、華やかな表彰式を舞台にした、思わず二度見してしまうユーモラスな世界観が見どころです。

壇上には、栄誉を称えられる騎手や調教師、馬主など、競馬界を支える面々が集結。

厳かな雰囲気の中で式典が進行しますが、登壇者の顔をよく見ると、なんと全員が、“なかやまきんに君“に。一見すると格式高い表彰式と、登場人物全員が“みんなきんに君”というギャップが、驚きと笑いを誘うインパクト抜群の内容となっています。一人ひとりの絶妙な“顔”にぜひご注目ください。









【新TV-CM概要】

■新TV-CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇





＜オンエア媒体＞

2026年3月28日(土)～／自社サイトおよびYouTube「JRA-VANチャンネル」、JRAの各競馬場・ウインズ、フジテレビ、テレビ東京、BSイレブン、グリーンチャンネルなどを予定





＜出演＞

なかやまきんに君





＜CM本編URL＞

「みんなきんに君 関西表彰式」篇

https://youtu.be/y7vQvTfJstA





＜「JRA-VAN」公式サイト＞

URL： https://jra-van.jp/









【なかやまきんに君のコメント】

●一番の見どころは？

ん～どれも見どころいっぱいなので迷うんですけど……合成されている僕の様々な顔と表情の演技ですね。お母さん役の演技では、クリエイティブディレクターさんに「母の優しさが伝わってくる」と褒められました(笑)









【「JRA-VAN」概要】

■「JRA-VANスマホアプリ」とは

本アプリはJRAシステムサービス株式会社が提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。外出先でもJRA-VANを利用し簡単に競馬情報を取得したいというお客様の声にお応えして、2010年に生まれました。このアプリを使えば、出馬表はもちろん、ネット投票連携・スマッピー投票連携・動画閲覧がスムーズにできます。また、様々な切り口で競馬データの分析が可能で、外出先でも快適に競馬予想が楽しめます。









【主なサービス】

出馬表(中央競馬のみに対応)／リアルタイムオッズ／レース、パドック、調教動画の視聴(いずれも録画)／ネット投票連携／スマッピー投票連携(二次元コード作成機能)／コース解説／データ分析／各種ニュース／著名人による各種コラム／My注目馬／パドックアイ／予想印ランキング





＜ご利用方法＞

「JRA-VANスマホアプリ」は、以下よりダウンロード可能です。

https://jra-van.jp/smartphone/









■PC専用ソフト「JRA-VAN NEXT」とは

本ソフトはJRAシステムサービス株式会社が提供するPC向け競馬情報サービスです。パソコン専用ソフトなので、大量の競馬データの処理もスムーズに行えます。パソコン専用ソフトならではの快適な競馬ライフをお楽しみください。更に、「JRA-VANスマホアプリ」も無料で使えます。





＜ご利用方法＞

PC専用ソフト「JRA-VAN NEXT」は、以下よりダウンロード可能です。

https://jra-van.jp/nx/index.html









【JRAシステムサービスについて】

社名 ： JRAシステムサービス株式会社

https://www.jrass.jp/

https://jra-van.jp (JRA-VAN)

会社所在地： 〒135-0034 東京都江東区永代1丁目14番5号

設立 ： 1968(昭和43)年3月11日

代表者 ： 木村 一人

資本金 ： 5億円

従業員 ： 約700名

業務内容 ： ・競馬に関するシステム全般の運用保守管理・開発・研究

・情報提供サービス事業(JRA-VANサービス事業を含む)