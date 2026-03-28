カメラ・映像機材のレンタルサービス「ゴリラレンタル」は、ライブ配信や映像制作の現場で高い信頼を得ているBlackmagic Design社のスイッチャー『ATEM Mini Pro ISO』等のATEM Miniシリーズのレンタル提供を強化いたします。オンラインイベントやハイブリッドセミナーの増加に伴い、「配信後の高品質なアーカイブ化」へのニーズに応え、初心者からプロまでが手軽に高度な編集環境を構築できるよう、最短翌日配送・都内営業所での即日受け取りも可能な体制でサポートいたします！・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)

Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO

・レンタル価格： 2,970円 / 日（税込）・14日間レンタル価格：1,485円 / 日（税込）・映像入力： HDMI 4系統（10-bit対応、全入力フォーマット変換・再同期機能あり）・映像出力： HDMIプログラム×1、USB-C×1・オーディオ入力： 3.5mmステレオミニジャック×2・ネットワーク接続： Ethernet・USB-Cポート： 外部メディアへの直接収録、ウェブカム出力、PCコントロール用・筐体： コントロールパネル一体型のコンパクトデザイン・商品ページ： https://gorilla-rental.jp/products/Blackmagic%20Design%20ATEM%20Mini%20Pro%20ISO

【利用事例】「ATEM Mini シリーズ」はゲーム配信に最適です！

プレイステーションなどの高性能コンシューマーゲーム機からのゲーム映像を使ったライブ配信やイベント。機材が増えるにつれて、「映像がカクつく」「PCがフリーズする」といったトラブルに悩まされていませんか？これまでゲーム機から映像を送る配信といえば、USBキャプチャーボードを使うのが一般的でした。しかし、ゲーム画面、実況者の顔出しカメラ、手元カメラなど、複数の映像を組み合わせる「マルチカム配信」になると、PCへの負荷が跳ね上がり、配信の安定性が大きく損なわれます。そこで今、クリエイターやコミュニティの間で普及しているのが、Blackmagic Design社の「ATEM Miniシリーズ」をキャプチャーボードの代わりに使うというプロフェッショナルな配信手法です。

◼︎ユースケース

数あるラインナップの中でも、ゲーム配信者や映像クリエイターに圧倒的な支持を得ているのが、上位モデルである「Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO」です。このモデルの最大の特長は、「全入力の個別収録（ISO収録）」ができる点にあり、例えば複数台のカメラやゲーム機のHDMI映像をそれぞれ別々の独立したデータとして、DaVinci Resolve(専用ソフト)のプロジェクトファイルと共に1つのUSBストレージに同時保存できる驚異的な機能を備えています。

・Twitch/YouTubeでのライブ配信と「切り抜き動画」の量産

ライブ配信を行いながら、ゲーム画面単体のクリーンな映像と、実況者の顔出しカメラ映像を別々に高画質で録画できます。例えば、配信終了後にTikTokやYouTube Shorts向けの縦型切り抜き動画を作成する際でも、ライブ中の画面レイアウト（縦横比やワイプの配置など）に縛られることなく、自由に高品質な再編集が可能になります。

・ポッドキャストやマルチプレイ対談番組の制作

複数人のゲストを招いた配信や対戦企画の収録では、それぞれのカメラ映像と音声を独立して記録できます。万が一、配信・収録中に「重要なシーンで別の画面を映してしまった」といったスイッチングミスが発生しても、後から自動生成されたDaVinci Resolve(専用ソフト)のプロジェクトを開き、数クリックで正しい他のカメラ映像やゲーム映像に後で差し替えることもできます。

※ 映像・音声トラブルを回避するコツ

① 解像度は可能な限り「1080p（フルHD）」に固定するPS5等の最新の各種コンシューマーゲーム機は、4K出力等に対応していますが、多くのATEM Miniシリーズは「1080p（フルHD）」での処理に最適化されています。解像度が異なると、画質劣化やカクつきの原因になりますので、ゲーム機や各種機材側の設定を可能な限り「1080p」に固定してください。これにより、滑らかな映像が担保されやすくなります。② 映像と音声のズレを直すATEM Miniにマイク等を直接繋ぐと、「声が先に聞こえて、映像（口の動きやゲーム画面）が後から遅れてくる」現象（リップシンク）が起きることがあります。これは、複雑な処理を行う「映像」の方が、処理が単純な「音声」より遅延するために発生する場合がほとんどです。これらを防止する為にも、配信を行うPCに専用ソフト「ATEM Software Control」を必ずインストールしておきましょう。「ATEM Software Control」ソフト内の「オーディオ」タブからマイクの入力チャンネルに「オーディオディレイ（音声遅延）」を追加します。環境にもよりますが、必要なフレーム分の遅延を入れると、ピッタリと同期します。

ゴリラレンタルでは現在、用途に合わせて選べる3つの主要モデルをラインナップしています。ATEM Miniシリーズは、コンシューマーゲーム配信や収録型動画撮影のクオリティと安定性を劇的に向上させる汎用性の高い映像機材です。基本操作は全モデル共通のため、1日990円(2週間以上の場合は495円/日)からレンタル可能な無印モデルで基礎を学び、必要に応じてProやPro ISOへステップアップしていくことが可能です。【商品URL】・ATEM mini : https://gorilla-rental.jp/products/Blackmagic%20Design%20ATEM%20mini・ATEM Mini Pro : https://gorilla-rental.jp/products/Blackmagic%20Design%20ATEM%20Mini%20PRO・ATEM Mini Pro ISO : https://gorilla-rental.jp/products/Blackmagic%20Design%20ATEM%20Mini%20Pro%20ISO

ゴリラレンタルについて

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも格安で手軽に使えるレンタルサービスです。ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。【サービス概要】・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)