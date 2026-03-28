劇団はみだしぼっち主催、第12回公演『魔法少女マジョリティ』が2026年4月23日 (木) ～ 2026年4月25日 (土)に阿佐ヶ谷シアターシャイン（東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１5）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式ホームページhttps://hamidasibotti.wixsite.com/hamidasi

作品概要

舞台は現代から20年後。ある政党の台頭により、価値観が塗り替えられた世界の話。徴兵制が敷かれ、少子化は解決し、「女の子の将来の夢ランキング」の上位に”お母さん”と”魔法少女”が入っているような世界。主人公・朝子は、「将来の夢は幸せな結婚」と語る、スクールカースト上位の女子高生。彼女は謎の妖精”はちべぇ”と出会い、街に現れる謎の存在”ヴィラン”を倒す魔法少女となる。彼女が対峙する存在は、本当にヴィラン（悪者）なのか？聞き慣れたはずの言葉が、何故か理解不能な異言語のように響く世界。ヴィランの叫びは、本当に異言語なのか？多数派だから正しいのか？ 声を上げる少数派は迷惑な悪者なのか？本当の悪者は何なのか、観客と共に考える90分間の反差別魔法少女演劇です。

見どころ

90分間にダンスとコメディと世間を詰め込みました。テーマは重めですがポップでキラキラした舞台です。あっという間に終わります。小劇場演劇が初めての人にもおすすめです。

上演に至った経緯

「（そんな主張をするなんて）日本人じゃないんですよ」そうインタビューに答える女性を見た時、こんな人が本当にいるんだ、と驚きました。日本人とは何なのでしょうか。両親が日本人ならそうなのか？ 生まれ育ちが日本ならそうなのか？ 国籍が日本ならそうなのか？彼らが言う日本人とは、「ある思想を有している」ことが条件のように思えます。それに沿わなければ日本人ではない。ここは日本人の国なのだから、日本人ファーストは当然。この世界にはマイノリティと呼ばれる人たちがいます。私もその一人です。日本人ファーストを良しとする人たちの世界で、私のような存在は透明化されています。私たちはただ、普通に生きたいだけなんです。私たちは既に共存しています。現在、大勢の人たちが苦しい生活を強いられています。どうすれば苦しみから脱却できるのか？ 何が敵なのか？ 誰を倒せばいいのか？ 丁度良い存在が私たちだったのかもしれません。私たちが本当に戦わなければならないのは”何と”なのか、ヴィランとは悪とは何なのか、あなたと共に考える為に、本作を上演致します。

団体概要

2012年に大阪芸術大学の学生を中心に旗揚げした劇団です現在は東京で活動しています人々の生きづらさに寄り添うための芝居を創っています

公演概要

劇団はみだしぼっち 第12回公演『魔法少女マジョリティ』公演期間：2026年4月23日 (木) ～ 2026年4月25日 (土)会場：阿佐ヶ谷シアターシャイン（東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１5）■出演者 みあ朝子（アクトレスガールズ）千葉ほのか寺田明子おりおん。（劇団ドラハ）【声の出演】高森麗妃■スタッフ 脚本演出 渡部佑美音響 西田アサリ照明 利田沙穂宣伝美術 モリグチロカ振付 遠藤佐助当日運営 清水建志舞台監督 中嶌力 ■公演スケジュール 4月23日（木）13:00/18:004月24日（金）14:00/19:004月25日（土）13:00/18:00※開場は開演の30分前※上演時間は約90分■チケット料金一般：3,500円応援チケット：4,500円U30（30歳以下、要証明）：3,000円学生（要証明）：2,000円障害者（要手帳）：2,000円＜カンフェティ会員割引席＞一般：3,500円 → 2,500円！（全席自由・税込）

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