雅楽師・東儀秀樹のデビュー30周年を記念したコンサートツアー 東儀秀樹 30th アニバーサリーツアー ～悠久と革新のTOGISM～ 開催決定！

2026年10月より、福岡公演を皮切りに東京、大阪、愛知など全国各地で、日本を代表する雅楽の第一人者、東儀秀樹のデビュー30周年を記念したコンサートツアーの開催が決定しました。





第1部のテーマは音楽の源流を辿る“シルクロード”。古の楽器が紡ぐ旋律は、日本の雅楽でありながら、東西を行き交った世界の記憶を宿している。日本の神事で演奏される笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛(りゅうてき)、琵琶(びわ)、その他古代シルクロードの楽器など様々な組み合わせで繰り広げられる、ここでしか聴けない唯一無二のステージをお届けします。

そして、第2部、その音はロックへと姿を変えます。和の響きを核にしながら、西洋のバンドサウンドと交差し、過去と未来、世界と日本がひとつのステージで融合します。

第1部、第2部ともに、ギタリストであり、笙など雅楽の演奏も行う息子の東儀典親も出演。親子による共演は、紡がれてきた音楽が、次世代へと受け継がれていく姿そのものです。

ぜひ会場でお楽しみください。

東儀秀樹 コメント

気がつけばアルバムデビューから30周年になります。ある人から「雅楽を語るには『東儀以前か、東儀以後か』が要になるほど東儀秀樹の存在と果たした役割は革命的に大きい」と言われたことがあります。意識したわけではないのですが、世界に誇る日本の最も古い伝統文化の価値観を多くの人に伝えることができたのなら、デビューは意義があるものだったと振り返ることができ、幸せです。それならば30年経った今も、これからも、いつでも革命家でいたいと思います。デビューの頃からの情熱は冷めることがありません。古典雅楽の面白さを伝えるには楽しいアイディアがいいきっかけとなり、新たなチャレンジをするにも古典に対する敬愛と自信があってこそ胸を張ることができるのです。まだまだ伝えたいこと、やりたいことがあります。そんな東儀秀樹の「今」を感じ、古典、過去の作品、新作を通してさらなる先を一緒に夢見ていただければとても嬉しいです。

＜公演概要＞

タイトル： 東儀秀樹 30th アニバーサリーツアー ～悠久と革新のTOGISM～

スケジュール：

2026年10月11日(日) 福岡 FFGホール

2026年12月12日(土) 京都 京都コンサートホール 大ホール

2026年12月27日(日) 石川 金沢市文化ホール

2027年2月23日(火･祝) 宮城 日立システムズホール仙台 シアターホール

2027年3月6日(土) 愛知 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2027年5月14日(金) 東京 国際フォーラム ホールC

2027年5月23日(日) 大阪 ザ・シンフォニーホール

開催時間： 14:00開場 / 15:00開演

出演者： 東儀秀樹

東儀典親

〆野護元(龍笛)

中村華子(笙)

Keiko (ピアノ)

内田義範(ベース)

天倉正敬(ドラム)

〈ゲスト〉三浦一馬(バンドネオン) ※愛知･東京･大阪公演のみ

チケット： 全席指定・税込み

プレミアムシート 13,000円

一般チケット 8,800円

※未就学児童入場不可

※プレミアムシートはファンクラブ会員のみ購入可能です。

※プレミアムシートは前方席確約・非売品の来場者特典・公演後のお見送り会参加権が付いた特別チケットとなり

ます。お見送り会には東儀秀樹・東儀典親が参加いたします。

<お問い合わせ>

公演に関するお問い合わせ：株式会社UTACA info@utaca.jp

チケットに関するお問い合わせ：BSフジイベントお問い合わせ event@bsfuji.co.jp

ツアー公式HP： https://www.bsfuji.tv/event/togihideki30th/

主催：BSフジ / 株式会社矢島聰子事務所

企画：株式会社矢島聰子事務所

制作：株式会社UTACA

協賛：〈東京公演〉カンロ株式会社

東儀秀樹 プロフィール

1959年東京⽣まれ。東儀家は奈良時代から今⽇まで1300年間雅楽を代々受け継いできた楽家（がっけ）。

宮内庁楽部在籍中は、篳篥（ひちりき）を主に、琵琶、太⿎類、歌、舞、チェロを担当。宮中儀式や皇居において⾏われる雅楽演奏会や海外公演に参加し、⽇本の伝統⽂化の紹介と国際親善の役割の⼀翼を担う⼀⽅で、ピアノやシンセサイザーと雅楽器による独⾃の曲の制作に情熱を傾けてきた。

1996年アルバム「東儀秀樹」でデビュー後、⽇本レコード⼤賞企画賞、⽇本ゴールドディスク⼤賞純邦楽・アルバム・オブ・ザ・イヤーなど受賞歴多数。

国内外を問わずコンサートを開催し、古典はもとよりロック、ジャズ、オーケストラなど、ジャンルを超えたコラボレーションと、雅楽器の持ち味を⽣かした唯⼀無⼆の表現で雅楽の新た

な可能性を切り開き、⽇本の芸術⽂化に貢献したとして2024年度⽂化庁⻑官特別表彰を受賞。

東儀典親 プロフィール

2006年東京⽣まれ。ギター、ピアノ、ベース、ドラム、笙、舞、作曲など多才な⾯を持つ。通称「ちっち（CICCI）」。2019年9⽉仁和寺⾳舞台の初舞台から数々のステージに加えて、テレビ朝⽇「ハマスカ放送部」、フジテレビ「千⿃のクセスゴ︕」、NHKEテレ「沼にハマってきいてみた」などTV出演多数。

⾃⾝のロックバンドではギターボーカル、作曲を担当。東儀秀樹アルバム「NEO TOGISM」にギタリストとして参加するほか、メディアでの親⼦共演も注⽬を集めている。

【連動イベントのお知らせ】

東儀秀樹×野村萬斎トークショー

～東儀秀樹デビュー30周年記念スペシャル企画～

2026年8月5日(水) 18:30開場 / 19:00開演

東京 草月ホール

【チケット】

全席指定 6,000円(税込み) ※未就学児入場不可

イベント公式HP： https://www.bsfuji.tv/event/togihideki-nomuramansai/