AHM Trading Japan（所在地：東京都中央区）は、米国発の革新的ライト「Stealth WRIST Light」を日本市場に導入することを決定しました。同製品は、米国で3つの特許を取得した次世代型懐中電灯として、指先の操作で両手を完全に自由にしながら照明を確保できる革新的なソリューションです。クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」を通じて、日本での初めての支援受付を3月17日より開始しています。

米国特許取得による設計と機能性の国際的認証

https://camp-fire.jp/projects/913380/view?list=watched

Stealth WRIST Lightは、米国において既に3つの特許を取得しており、その革新的な設計と優れた機能性が国際的に認められています。これらの特許は、手首装着型の構造と指先で操作できるリモコンスイッチ機構という、従来にない技術的アプローチを保護するものです。開発者は「なぜ両手が使えるライトが存在しないのか」という根本的な疑問を持ち、複数の試作過程を経てこの革新的なソリューションを実現しました。愛犬との散歩時における両手の自由さを求める実際のユーザー需要が、製品の完成度をさらに高める原動力となっています。

懐中電灯の「持つ」から「纏う」への転換点

従来の懐中電灯は手に持つ必要があり、複数のアイテムを同時に扱う場面では利便性に課題がありました。特に愛犬との夜間散歩では、リード・荷物・ライトで両手が塞がってしまうという問題が長年にわたり未解決でした。本製品の開発は、こうした日常生活における実際の不便さに着目したことがきっかけとなっています。

指先操作で照明をコントロール、幅広いシーンに対応

Stealth WRIST Lightは、手首に装着したメイン本体と指に装着したリモートスイッチで構成されています。親指で人差し指上のスイッチを操作することで、直感的にON/OFF制御が可能です。作業を中断することなく照明の点灯・消灯が叶うため、効率性と安全性が大幅に向上します。照射角度は手首の自然な動きに合わせて設定されており、ユーザーの視線と照射方向が自動的に一致するように設計されています。広角から集光スポットまで調整可能な照射パターンにより、夜間の歩行、暗所での細かい作業、アウトドア活動、防災用途など、多様なシーンに対応できます。赤色LEDを搭載することで、夜間に使用する際の視力保護にも配慮されています。暗い環境での視力を失わないまま周囲の状況確認が可能となるため、特に安全性が求められる場面での価値が高まります。また、本体は軽量・コンパクト設計であり、長時間の装着でも負担になりません。IP65の防水仕様により、天候を問わず利用でき、突然の雨や水濡れの環境でも故障の心配が不要です。付属のUSBケーブルで充電でき、繰り返し使用が可能な点も経済性に優れています。

使用場面を広げる実用性の高さ

愛犬の夜間散歩では、リードを握りながら荷物を持ち、さらに足元や周囲を照らす必要があります。Stealth WRIST Lightは、この3つの動作を同時に実現する唯一の選択肢となります。夜釣りやアウトドア活動では、両手でロッドやギア、調理器具を操作しながら作業エリアを照らせるため、従来では困難だった状況下での効率的な作業が実現します。夜間のジョギングやトレッキングでは、両腕を自由に動かしながら進行方向を常に照らすことができるため、転倒防止と進行の安全性が向上します。暗所での工事やDIY作業でも、両手で工具を操作しながら作業箇所を照らし続けられることで、作業精度が向上し、事故リスクが低減します。防災用途としても、火災時の避難時や停電時の確認作業など、両手を使う必要がある緊急時の対応が容易になります。

概要

Stealth WRIST Lightは、米国で3つの特許を取得した手首装着型懐中電灯です。指先の簡単な操作で両手を完全に自由にしながら、必要な場所を照らすことができます。広角からスポット照射まで調整可能な照射機能、赤色LED搭載による夜間視力保護、IP65防水仕様、軽量でコンパクトな設計が特徴です。クラウドファンディングでの支援により、日本国内限定で先行販売価格による提供を予定しており、一般販売予定価格は15,000円（税込・送料込）となります。支援者向けには最大40%割引となる複数のパッケージが用意されており、個人での購入から複数個セットでの法人・組織への導入まで対応しています。支援金はリターン製品の仕入れ費に充当される予定です。

会社概要

企業名：AHM Trading Japan住所：東京都中央区事業内容：世界中から未だ日本市場に存在しない革新的で実用的な商品を発掘・輸入し、ペットと飼い主がより快適で楽しい生活を送るためのアイテムを厳選して販売する貿易事業