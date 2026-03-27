Samsung Galaxyが『BTS WORLD TOUR ′ARIRANG′』をサポート

～ 世界中のファンがライブに没入できるようSamsungが『BTS WORLD TOUR』を応援～

サムスン電子（韓国本社、以下Samsung）は本日3月27日に、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』とグローバルパートナーシップを締結したことを発表いたします。Samsung Galaxyのモバイル技術によって、アーティストと観客がより一層近くに感じることができる新しいコンサート体験を提供いたします。





BTSとARMY（BTSファンの呼称）は、音楽を通じた自己表現とつながりを称える文化的なムーブメントを築きあげてきました。その結果、真の共有体験を育むグローバルな影響力をもたらし、Samsungの Galaxyブランドの哲学とも深く共鳴する独自の価値が生まれました。Samsungは、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』とともに、音楽とテクノロジーの力を活用することで特別な瞬間を捉え、世界と共有できるようにサポートします。

サムスン電子副社長モバイルエクスペリエンス(MX)本部モバイルマーケティングセンター長Stephanie Choiは、「Samsungはテクノロジーが日常の経験を豊かにしてくれると信じています。今回の協業を通じてコンサートの瞬間をより有意義な体験へといざない、その記憶をより長く残し共有するためにSamsung Galaxyがアーティストと観客をつなぐ架け橋になります。」と述べました。

Samsungは、「有意義でつながりのある体験」というSamsung Galaxyのビジョンをもとに、観客がアーティストと彼らのパフォーマンスをより没入感、かつ情緒的にかかわれるようにすることで、従来のコンサート体験を一新します。特に最新フラッグシップAIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」のカメラは、ライブパフォーマンスの特別な瞬間を確実に捉え、世界中の観客がその体験を共有できるようにすることでコンサートのエネルギーと感動を日々の生活へ届けます。

HYBE CEOのLee Jae-sang氏は「ファンは私たちの活動の中心であり、ともに音楽の歩みを形作っています。Samsungとの今回のパートナーシップを通じて、ファンの皆様には、コンサートをより鮮やかに臨場感あふれる形で体験していただき、いつまでも心に残る思い出を作っていただけることを願っています。」と語りました。

『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』は、韓国の高陽（コヤン）を皮切りに、2027年まで世界中の主要都市を巡る予定です。このワールドツアーの一環として2026年3月20日～4月19日までソウルで限定イベント「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」が開催され、ソウル市内の主要なランドマークでSamsung Galaxyのテクノロジーを活用したさまざまな没入型体験を提供します。

さらに、ファンはSamsung江南（삼성 강남）店でのスタンプラリーやGalaxy AIのクリエイティブスタジオ機能を活用したオリジナルステッカー作成など、参加型アクティビティを通じて「Samsung Galaxy S26シリーズ」を体験できます。また、アクティビティ体験者には、限定版「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」グッズなどの景品をプレゼントいたします。

「BTS THE CITY」はソウルに続き、他の開催国へと拡大していきます。Samsungは「BTS THE CITY」の全ツアーをサポートし、Samsung Galaxyを通じてファンが自分らしさを表現し、大切な瞬間を捉え、日々の体験を豊かにするイノベーションを推進していきます。

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