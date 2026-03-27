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【青山学院】第16代院長に伊藤 悟を選任
学校法人青山学院は、山本与志春院長が2026年6月30日をもって任期満了となることに伴い、3月27日開催の理事会において、伊藤 悟（いとう さとる） 青山学院大学教育人間科学部教授を第16代院長に選任いたしました。
任期：2026年7月1日〜2030年6月30日（任期4年）
【略歴】
1965年生まれ（61歳）
《学歴》
1987年3月 青山学院大学経済学部経済学科 卒業
1988年5月 Northwestern College 単位取得
1990年5月 Western Theological Seminary修了（宗教教育学修士）
1994年3月 東京神学大学大学院博士課程前期課程修了（神学修士）
《主な職歴・役職等》
1994年4月 北星学園女子短期大学宗教主任・講師
1998年4月 北星学園女子短期大学宗教主任・助教授
2002年4月 青山学院大学文学部助教授・大学宗教主任
2009年4月 青山学院大学教育人間科学部准教授・大学宗教主任
2010年4月 青山学院大学教育人間科学部教授・大学宗教主任（現在に至る）
2011年4月 青山学院大学宗教部長（2017年3月まで）
2017年9月 Duke University客員研究員（2018年8月まで）
2021年4月 青山学院宗教部長（現在に至る）
《所属学会・関係団体等》
日本キリスト教教育学会（2010年より理事、2018年〜2024年会長）、日本基督教学会（2023年より理事）、日本基督教団正教師 他
▼ニュース発信・問い合わせ先
青山学院本部広報部
TEL: 03-3409-6578 FAX: 03-3486-4712
URL: https://www.aoyamagakuin.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
任期：2026年7月1日〜2030年6月30日（任期4年）
【略歴】
1965年生まれ（61歳）
《学歴》
1987年3月 青山学院大学経済学部経済学科 卒業
1988年5月 Northwestern College 単位取得
1994年3月 東京神学大学大学院博士課程前期課程修了（神学修士）
《主な職歴・役職等》
1994年4月 北星学園女子短期大学宗教主任・講師
1998年4月 北星学園女子短期大学宗教主任・助教授
2002年4月 青山学院大学文学部助教授・大学宗教主任
2009年4月 青山学院大学教育人間科学部准教授・大学宗教主任
2010年4月 青山学院大学教育人間科学部教授・大学宗教主任（現在に至る）
2011年4月 青山学院大学宗教部長（2017年3月まで）
2017年9月 Duke University客員研究員（2018年8月まで）
2021年4月 青山学院宗教部長（現在に至る）
《所属学会・関係団体等》
日本キリスト教教育学会（2010年より理事、2018年〜2024年会長）、日本基督教学会（2023年より理事）、日本基督教団正教師 他
▼ニュース発信・問い合わせ先
青山学院本部広報部
TEL: 03-3409-6578 FAX: 03-3486-4712
URL: https://www.aoyamagakuin.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/