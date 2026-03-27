株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2026年4月4日（土）、5日（日）に開催される「TRAIL OPEN AIR DEMO 2026」に、Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）を出展いたします。

【Precision Fuel & Hydration出展情報】

日時：2026年4月4日（土）10:00～17:00 4月5日（日）9:00～16:00会場：TCNスポーツパーク永山(青梅市永山公園総合運動場)住所：東京都青梅市本町217HP：https://trailopenairdemo.jp/Instagram：https://www.instagram.com/trail.open.air.demo/

当社の「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」をより多くの方にご利用いただけるように、「TRAIL OPEN AIR DEMO 2026」にてプレシジョンの販売をさせていただきます。また、販売期間中はブースにて、試飲・試食会を開催します。ジェルが苦手な方はぜひ試食しに来てください！ジェルがトロッとしていて飲み込みやすいので、レース中にも摂りやすい形状となっております！プレシジョンは、イギリス発祥、最強電解質ドリンクです！汗で失われるナトリウム量は、個人差が12倍以上あります！糖質の補給にはナトリウムが必要不可欠です。電解質ローディングで、水分を吸収できる体に。 適切なナトリウム摂取で、糖質のエネルギー変換をスムーズに。 足のつり、けいれん、内臓トラブル、補給に悩みがある方は、ぜひPrecision Fuel & Hydrationブースにお立ち寄りください。

■来場者向けPrecision Fuel & Hydrationブース特典

特典① プレシジョン試飲会実施

特典② 限定企画 完走セット特別仕様販売 通常ジェル2個のところ、ジェル＋1個増量

レース前後を通して必要な電解質・エネルギーをバランスよく補給し、脱水やエネルギー切れを防ぎながら、安定したパフォーマンスをサポートします。

【セット商品内容】■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・便利なレース分パック・PH1000パウダー：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量・レース中の脱水予防としてオススメ・脱水からくる熱中症・足つり防止が期待できます。・PH1500パウダー：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量・レース前の電解質ローディング用としてオススメ・事前に電解質ローディングをすることで、体内の水分バランスを整え、パフォーマンス低下の防止が期待できます。■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル/PF30カフェインジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・PF30カフェインジェル：1袋で120kcal+カフェイン100mg含有・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

特典③ PF＆Hバケットハットなどのアパレル商品販売

特典④ カーボオンリードリンクミックス特別価格販売

プロサイクリングチームと共同開発（ツール・ド・フランスのためにプロサイクリングのロット・ドストニーと共同開発）されたカーボオンリードリンクミックス！ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！最大 120g/Lの炭水化物を補給可能グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、ボトルから飲むだけなので 咀嚼（そしゃく）不要です。電解質なしなのでナトリウム量を自由に調整できます。一般のスポーツドリンクはカーボ + 電解質が固定ですが、カーボオンリードリンクミックスは、カーボと電解質を分けて摂取することができます。気温や発汗量に応じて、カーボオンリードリンクミックスに電解質を混ぜて使うことができるので、自分に合ったドリンクを作ることも可能です。補給準備として、ぜひPrecision Fuel & Hydrationブースへお立ち寄りください！

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有）・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有）・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・汗で失われる電解質を素早く補給・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル・1袋120kcal+カフェイン100mg含有・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・効きがいい・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081