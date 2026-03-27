Web制作・システム構築を手掛けるクウカン株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：山本健太郎）は、札幌市豊平区に店舗を構える生花店「花空（はなそら）」（運営：合同会社花そら）の公式コーポレートサイトおよびサービスサイトを全面制作いたしました。

本プロジェクトでは、地域密着の温かみと専門性を兼ね備えたブランド価値をWeb上で可視化するとともに、個人向けギフト需要と法人向けサービス需要の双方に対応できる情報設計を実装しました。誕生日や記念日などのフラワーギフトから、法人向けの祝花・空間装飾提案まで、幅広いニーズに応えるWeb集客基盤の整備を支援しています。

花卉業界のオンライン化と法人ギフト対応の重要性

近年、生花の購買行動は実店舗中心からオンライン併用へと移行しつつあり、花屋においてもWebサイトの役割はますます重要になっています。一方で、地域に根ざした生花店が全国規模のECサイトと差別化を図るためには、単に商品を掲載するだけでなく、誰が、どのような技術と想いを持って制作しているのかを適切に伝えることが欠かせません。また、法人向けの胡蝶蘭やスタンド花、各種祝花の手配では、贈る側だけでなく受け取る企業側にも、設置スペースや管理、処理の負担といった課題が生じることがあります。花空（はなそら）が展開する「祝花おまとめサービス」は、こうした課題に対応する独自サービスです。お祝いの用途や空間に応じて、フラワー装飾技能士をはじめとする専門スタッフが観葉植物や装花を提案し、オフィスや店舗に調和するかたちで納品を行うことで、祝花をより実用的かつ無駄なく活用できる仕組みを提供しています。法人特有の請求書払い、定期配送、急な慶弔対応にも柔軟に対応できる点も特長です。

こうした個人需要と法人需要の両方を持つ花空（はなそら）の魅力を、わかりやすく、かつ信頼感を持って伝えることが、本プロジェクトの重要なテーマでした。

クウカンの解決策と実装ポイント

クウカン株式会社では、花空（はなそら）が持つブランドの温かさと専門性を両立して伝えるため、以下の観点からサイト全体を設計・制作しました。

BtoCとBtoBの導線を整理した情報設計

個人のお客様が求める誕生日・記念日・お供えなどのフラワーギフトと、法人のお客様が求める祝花、スタンド花、空間装飾、定期配送といったサービスは、検討動機も閲覧導線も異なります。そこで今回の制作では、トップページ段階からBtoC・BtoB双方の導線を明確に整理し、それぞれのユーザーが目的の情報へスムーズに到達できる構造を設計しました。

地域性とサービス性を踏まえたSEOライティング

札幌市豊平区の花屋としての地域性と、法人向け祝花サービスという独自性の双方を踏まえ、検索ニーズに応じたページ構成とライティングを実施しました。地域名とサービス名を掛け合わせた検索導線を意識しながら、過度にキーワードを並べるのではなく、実際の利用シーンや相談内容が伝わる文章設計とすることで、自然検索流入と問い合わせ導線の両立を図っています。

親しみやすさと信頼感を両立するデザイン設計

花空（はなそら）の魅力は、日常に寄り添う親しみやすさと、専門店としての高い提案力が共存している点にあります。今回のサイト制作では、公式キャラクター「パンダのそらくん」ややわらかな世界観を活かしながらも、写真の見せ方やレイアウト、情報の整理によって、法人顧客にも安心感を持ってもらえるデザインへと落とし込みました。親しみやすいブランド表現と、サービス導入時に必要な信頼性の両立を重視した設計です。

クウカンの制作上のこだわり

本プロジェクトにおいてクウカン株式会社が重視したのは、見た目の美しさだけではなく、ブランドの個性と事業上の機能性を同時に成立させることでした。お花屋さんのWebサイトでは、ビジュアルの美しさが重要である一方、法人向けサービスを展開する場合は、提供内容の明確さ、相談しやすさ、運用面での信頼感も不可欠です。そこで今回の制作では、花空（はなそら）のやさしい世界観を損なうことなく、法人向けの祝花おまとめサービスや空間装飾提案の価値がきちんと伝わるよう、情報の見せ方や導線設計を細かく調整しました。「親しみやすい花屋」と「法人にも頼れる専門店」という二つの印象を、1つのサイトの中で違和感なく共存させること。そこに、クウカン株式会社のディレクションと設計力を反映しています。

クライアントのご紹介：花空 -はなそら- 様

花空（はなそら）は、札幌市豊平区に店舗を構える生花店です。フラワー装飾技能士をはじめとする専門スタッフが在籍し、誕生日や記念日などのギフトフラワー、お供え花、法人向け祝花、空間装飾まで幅広く対応しています。「お花があるって、すごく素敵な毎日だ！！」という想いのもと、地域のお客様に寄り添いながら、自社配送エリアである札幌市内近郊はもちろん、全国配送にも対応しています。個人利用から法人利用まで、多様なニーズに応える提案力と、地域や環境への配慮を大切にする姿勢が特長の生花店です。所在地：札幌市豊平区豊平5条6丁目1-15 豊平コート1階

現場理解を強みに、北海道の事業者の価値をWebで伝える

クウカン株式会社は、北海道を拠点に、地域に根ざした企業や店舗のWeb制作・集客支援を行っています。自社でも不動産・宿泊・地域プロジェクトを実際に運営しているからこそ、表面的なデザイン提案にとどまらず、現場で求められる導線設計や情報整理、事業成長を見据えた発信設計まで踏み込んで支援できることが強みです。今回の花空（はなそら）様のように、地域密着でありながら高い専門性や独自サービスを持つ事業者には、まだ十分に言語化・可視化されていない価値が数多くあります。クウカン株式会社は、そうした本来の魅力をWebサイトという形で整理し、伝わる導線へと落とし込むことで、北海道の事業者が持つ強みをより広く届ける支援を続けてまいります。今後も、現場で培った知見をWeb制作・DX支援へと還元し、北海道の企業や店舗の価値を、地域の中だけでなく全国へ発信していく取り組みを進めてまいります。

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、 戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp