合同会社Ledesone（レデソン）は、2026年4月3日（金）、「世界自閉症啓発デー」および「発達障害啓発週間」に合わせて、「ハッタツソンフェス2026」を大阪・京橋のQUINTBRIDGEにて開催します。会場参加に加え、YouTube LIVEによるオンライン配信も予定しており、参加は無料です。ハッタツソンフェスは、感覚過敏や見えづらい違いなど、多様な認知特性を持つ人々とともに創り上げるイベントです。発達障害や見えづらい困りごとに取り組む企業や団体、個人の事例を多くの人に知ってもらい、社会に浸透させることを目的としています。今年のテーマは、 **「Choice, Clarity, Co-Design」** 。私たちは、ハッタツソンフェス2026を通じて、参加者の皆様と「選択肢のある、見通しのよい環境をともに創る」世界を目指します。 静けさが必要な人もいれば、賑わいが心地よい人もいます。情報も、要点だけで助かる人と、詳しく知りたい人がいます。だからこそ、“全員に合う単一環境はない”という前提に立ち、自分に合わせて調整できる選択肢を用意することが大切だと考えています。さらに、「次に何をするとよいか」「今、何が行われているか」がわかる見通しのよい環境は、不要な混乱や不安を減らします。そして、作り手の想像だけでは捉えきれない感覚や認知の違いがあるからこそ、当事者を初期から迎え入れ、ともに考え、ともに形にしていくことが必要です。実践者と挑戦者が出会い、学び合い、実装へつながる場を目指しています。

実施の背景

見えづらい違いを持つ人の視点を活かした製品やサービス、環境づくりは少しずつ進んでいますが、まだ広く知られていません。ハッタツソンフェスは、こうした取り組みを発信し、社会とつながる場です。また、当事者が必要な情報や選択肢に出会える機会も限られています。このフェスは、そうした情報を共有しながら、当事者、企業、地域社会の人々が出会い、つながり、ともによりよい社会を考える場を目指しています。

イベント内容について

本イベントでは、専門家や当事者によるトークセッション、企業・大学による実践紹介、当事者の視点を活かして生まれた製品やサービスの展示ブースなど、多彩なプログラムを予定しています。各トークセッションでは、UDトークによるリアルタイム字幕も提供いたします。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=m_1TETU8X-E

**オープニングセッション** では、「声が社会を動かす：海外で“アクセシビリティ”が制度になった道のりと、認知の多様性のこれから」についてテクニカルアクセシビリティに精通されているファニータ氏に登壇いただきます。米国・EU・豪州の事例を通じて、当事者の経験がどのように社会のルールにつながっていったのかをたどりながら、近年注目が高まる認知の困りごとに関する動向にも触れます。なお、本セッションは英語による事前収録動画で行い、視聴中は運営メンバーが要点の解説や要約を交えながら進行します。 **大学セッション** では、大阪大学と大阪電気通信大学が登壇します。学生の課題管理を支援するアプリ開発や、プロセスを大切にしながら「いろんな居場所」をつくる協働のデザインなど、大学現場から生まれている実践を紹介します。 **企業セッション** では、株式会社モリサワ、アルファサード株式会社、株式会社コンセント、フェルマータ合同会社、株式会社電通デジタルなどが登壇します。ニューロダイバーシティや認知の多様性をテーマにした取り組み、情報発信、働く環境づくり、製品・サービス開発の実践が紹介されます。 **クロージングセッション** では、「見えづらい“ちがい”を活かす環境の整備～脳の多様性にもとづくニューロインクルーシブデザインの話～」を予定しています。フェスの締めくくりとして、違いを前提にした環境づくりや、脳の多様性をふまえた社会のあり方を考える時間とします。

登壇者

**オープニングセッション登壇者** Jaunita Flessas（ファニータ・フレサス）氏Navy Federal Credit Unionのテクニカルアクセシビリティ責任者。7年を超える専門知識と12年のプログラム管理経験を持つ、国際的に認められたデジタルアクセシビリティのリーダーです。複数のアクセシビリティ認定資格を持ち、W3Cの関連ワーキンググループでも活動。CSUN支援技術会議など数多くの国際会議で講演を行っています。

**クロージングセッション登壇者** 村中 直人（むらなか なおと）氏Neurodiversity at Work株式会社 代表取締役、一般社団法人子ども・青少年育成支援協会 共同代表。人の神経学的な多様性に着目し、脳・神経由来の異文化相互理解の促進や、働き方・学び方の多様性が尊重される社会の実現を目指して活動。学習支援事業「あすはな先生」の立ち上げや、支援者育成にも長く携わり、現在は企業向けに日本型ニューロダイバーシティの実践サポートを行っています。

他のセッションや登壇者に関して詳しくは特設サイトをご覧ください

展示ブースについて

https://fes.hattatuson.com/2026/session/

会場では企業や大学による展示ブースを設け、実際のプロダクトや取り組みを紹介します。現地における展示鑑賞や交流会にも多くの方に参加いただけるよう、交流会時間を設けています。出展企業一覧は特設サイトをご覧ください

こんな方におすすめ

https://fes.hattatuson.com/2026/exhibition/

- 発達障害や多様な視点を活かした取り組みに興味がある方- アクセシビリティやインクルーシブデザインに関心のある企業・団体の方- 当事者や支援者の声を聞き、社会の課題や可能性を深く知りたい方- アクセシビリティに配慮した製品や、インクルーシブな取り組みを行っている企業・製品・サービスについて知りたい当事者や支援者の方

イベントのアクセシビリティ

どなたでも安心して参加いただけるよう、リアルタイム字幕提供（UDトーク）、休憩スペースの確保、バリアフリー対応の会場設備を用意しています。

開催概要

イベント名：ハッタツソンフェス2026開催日時：2026年4月3日（金）14:00～20:00（受付13:30～）※途中休憩あり、途中入退出可会場：QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15-82開催形式：会場参加／オンライン参加（YouTube LIVE予定）参加費：無料主催：合同会社Ledesone協賛企業：アルファサード株式会社、株式会社電通デジタル、株式会社モリサワ、株式会社コンセント、株式会社インフォアクシア、牛乳石鹸共進社株式会社、株式会社ツルカメ、フェルマータ合同会社、NPO法人アイ・コラボレーション神戸、株式会社カミタ 凸凹といろ。、株式会社マイキャリア、エクスポート・ジャパン株式会社後援：大阪府、大阪大学申込方法：特設サイト・Peatixより受付中

特設サイト： https://fes.hattatuson.com/2026/

Peatix：https://hattatusonfes2026.peatix.com/view

関連企画について

ハッタツソンフェスの翌日4月4日はフェリシモが展開する「オールライト研究所」と大阪・梅田の共創施設Blooming Campと共に対話型イベントを開催します！◆開催概要イベント名：春のスナックAllright日時：2026年4月4日（土）14：00～16：00 開場：13:00 イベント開始：14:00～ 交流タイム：16:00～17:00（退場自由）場所：Blooming Camp 内 Blooming Kitchen（大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F）詳細・及び参加申し込みに関しては以下ページをご確認くださいhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004227.000012759.html【エントリー締切】2026年4月1日（水）15:00まで

合同会社Ledesoneについて

Ledesone（レデソン）は、2018年3月に創業し、2020年7月に法人化した大阪発のスタートアップです。「ひとりひとりが過ごしやすい社会をともにつくる」をミッションに掲げ、認知特性やコミュニケーションなどの見えづらい困りごとや特性を持つ人の視点を活かしたインクルーシブデザイン推進の事業を展開しています。法人向けには、当事者モニターを活かしたリサーチやワークショップを通じて、商品・サービス開発改善や働く環境の改善支援などを行っています。公式サイト：https://ledesone.com

ハッタツソンフェスに関して掲載して頂ける際は以下ページに広報素材及び問合せ先をまとめておりますのでご利用ください

https://ledesone.notion.site/htfes2026-media