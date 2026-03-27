YouTubeチャンネル「お金のＳＯＳ」を運営するファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底解説『知れば知るほど得する年金の本』著者服部貞昭が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月１７日に『知れば知るほど得する年金の本』著者服部貞昭が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『知れば知るほど得する年金の本』著者服部貞昭
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3NS2dzw
・アマゾン書籍 https://amzn.to/41mTTL8
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896500
登録者１０万人超のYouTubeチャンネル「お金のＳＯＳ」を運営する
ファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底解説！
年金は「６５歳」で受け取るものーー。
この常識が、あなたの老後の足かせになるかもしれない。
じつは年金受給年齢は、６５歳が「最適解」ではありません。
「繰り上げる」か、「繰り下げる」かーー。
その選択ひとつで、
７３０万円得するか、４７０万円損するかの明暗が分かれるのです。
本書では、
著者独自の計算ツールによって、
「何歳からもらうと一番お得か」をシミュレーション。
それぞれの最適解を提案します。
他にも、年金制度の基本から、申請しないともらえないお金、
年金を増やす方法、iDeCo・企業年金の活用法などなど、
“得する年金知識”を厳選・紹介していきます。
年金を“もらうもの”から“増やすもの”へ変える一冊です！
■目次
●第１章 年金はこの「仕組み」がわかれば大丈夫！
・まずは「年金制度」の正しい知識を持とう
・あなたがもらえる年金と金額を知っていますか？
ほか
●第２章 将来もらえる年金をしっかり増やす方法
・２０歳からできる対策
・６０歳以上でもできる対策
ほか
●第３章 生涯受給額に大差がつく！「繰り上げ・繰り下げ」戦略
・繰り上げ受給、繰り下げ受給ーあなたの「最適解」は？
・「８０歳までは累計受給額が多い」―繰り上げ受給のメリット
ほか
●第４章 退職金、企業年金、ｉＤｅＣｏ…さらに得する年金知識
・企業年金の受け取り方は「一時金と年金」、どっちがお得？
・手取りが２０万円アップする「退職金」のもらい方
ほか
●第５章 老後の暮らしが豊かになる「年金のもらい方・守り方」
・年金のもらい忘れを防ぐ「ねんきんネット」活用法
・「加給年金」「振替加算」の申請漏れに気をつけよう
ほか
■著者 服部貞昭（ハットリサダアキ）
ファイナンシャル・プランナー（ＣＦＰ）、新宿・はっとりＦＰ事務所代表、エファタ株式会社取締役。
１９７７年、長野県須坂市生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了後、ＫＤＤＩに入社。
ＥＺｗｅｂシステム構築、法人向けモバイルＳＥ業務等に従事し、２０１４年に独立。
現在は、お金に困っている人の相談にのりながら、身近なお金に関する情報発信に携わる。
ライフマネー・税金・相続関連のオウンドメディアを複数運営、総合月間１５０万ＰＶ超。
これまでに２、０００本以上の記事を執筆・監修。
登録者１０万人超のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「お金のＳＯＳ」をはじめ、
「ＺＥＩＭＯ」など４つのマネー系チャンネルを運営し、累計再生回数２，２００万回を超える
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『知れば知るほど得する年金の本』著者服部貞昭
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3NS2dzw
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896500
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344926/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344926/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344926/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
■『知れば知るほど得する年金の本』著者服部貞昭
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896500
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ファイナンシャル・プランナーが「年金」を徹底解説！
年金は「６５歳」で受け取るものーー。
この常識が、あなたの老後の足かせになるかもしれない。
じつは年金受給年齢は、６５歳が「最適解」ではありません。
「繰り上げる」か、「繰り下げる」かーー。
その選択ひとつで、
７３０万円得するか、４７０万円損するかの明暗が分かれるのです。
本書では、
著者独自の計算ツールによって、
「何歳からもらうと一番お得か」をシミュレーション。
それぞれの最適解を提案します。
他にも、年金制度の基本から、申請しないともらえないお金、
年金を増やす方法、iDeCo・企業年金の活用法などなど、
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年金を“もらうもの”から“増やすもの”へ変える一冊です！
■目次
●第１章 年金はこの「仕組み」がわかれば大丈夫！
・まずは「年金制度」の正しい知識を持とう
・あなたがもらえる年金と金額を知っていますか？
ほか
●第２章 将来もらえる年金をしっかり増やす方法
・２０歳からできる対策
・６０歳以上でもできる対策
ほか
●第３章 生涯受給額に大差がつく！「繰り上げ・繰り下げ」戦略
・繰り上げ受給、繰り下げ受給ーあなたの「最適解」は？
・「８０歳までは累計受給額が多い」―繰り上げ受給のメリット
ほか
●第４章 退職金、企業年金、ｉＤｅＣｏ…さらに得する年金知識
・企業年金の受け取り方は「一時金と年金」、どっちがお得？
・手取りが２０万円アップする「退職金」のもらい方
ほか
●第５章 老後の暮らしが豊かになる「年金のもらい方・守り方」
・年金のもらい忘れを防ぐ「ねんきんネット」活用法
・「加給年金」「振替加算」の申請漏れに気をつけよう
ほか
■著者 服部貞昭（ハットリサダアキ）
ファイナンシャル・プランナー（ＣＦＰ）、新宿・はっとりＦＰ事務所代表、エファタ株式会社取締役。
１９７７年、長野県須坂市生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了後、ＫＤＤＩに入社。
ＥＺｗｅｂシステム構築、法人向けモバイルＳＥ業務等に従事し、２０１４年に独立。
現在は、お金に困っている人の相談にのりながら、身近なお金に関する情報発信に携わる。
ライフマネー・税金・相続関連のオウンドメディアを複数運営、総合月間１５０万ＰＶ超。
これまでに２、０００本以上の記事を執筆・監修。
登録者１０万人超のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「お金のＳＯＳ」をはじめ、
「ＺＥＩＭＯ」など４つのマネー系チャンネルを運営し、累計再生回数２，２００万回を超える
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
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