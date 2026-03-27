新解釈で読む、女たちの和歌『超エモ訳 うたひめたちの１００の詠 』著者富井健二が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344925/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月１７日に『超エモ訳 うたひめたちの１００の詠 』著者富井健二が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『超エモ訳 うたひめたちの１００の詠 』著者富井健二
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4c0saWK
・アマゾン書籍 https://amzn.to/3PrUgl9
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896300
新解釈で読む、女たちの和歌。
飛鳥・奈良時代から、明治・大正、そして近現代まで。
時代を超えて詠まれてきた女性歌人たちの和歌１００首を、
大胆な〈超エモ訳〉で紹介。
◎ 行かないで、とも言えず 朝露に濡れるまで 私は立っていた（大伯皇女）
◎ 遠くに行ってしまう愛娘 鏡を見るように もっと見つめておけばよかった（大伴坂上郎女）
◎ 恋していると ちょっとした夢だって 信じたくなる（小野小町）
◎ 悩みを話せる友達がいたらな こんな夜は 浮かれてみたいの（樋口一葉）
◎ 命いっぱいに 桜が咲くから 私も命をかけて 眺めましょう（岡本かの子）
男女格差、叶わぬ恋、戦争、家族との別れ…
苦しい時代でも、女たちは和歌を詠んだ。
感情に寄り添う訳と背景解説を収録。
エモい言葉に浸りながら、自然と語彙力が身につき、
文学の知識も深まる一冊！
今も昔も変わらない。儚くも熱い、女たちの想い。
少し疲れた日も、前を向きたい朝も。
そっとページをひらけば、あなたの気持ちにいちばん近い一首が、きっと見つかる！
飛鳥・奈良時代から近現代まで！
新解釈で読む女たちの和歌。
■目次
●１章 飛鳥・奈良時代のうたひめたち
・流刑になった夫へ 狭野茅上娘子
・届けこの愛、波にのせて 笠郎女
ほか
●２章 平安時代のうたひめたち
・夢見る少女でいたい 小野小町
・冷静さとかわいさ、２つの顔を持つ彼女 伊勢
ほか
●３章 鎌倉・室町時代のうたひめたち
・憂き世にサヨナラ 祇王
・『平家物語』に残る叶わなかった恋 横笛
ほか
●４章 戦国・江戸時代のうたひめたち
・キリスト教徒のうたひめ 細川ガラシャ
・７年間、夫の帰りを待ったけれど 妻の宮木
ほか
●５章 明治・大正から近現代のうたひめたち
・幕末の混乱の中、強く生きたうたひめ 中島歌子
・朧月夜に浮かれてみたい 樋口一葉
ほか
■著者 富井健二（トミイケンジ）
東進ハイスクール、東進衛星予備校で古文を教える人気熱血講師。
軽快かつエネルギッシュな講義で、全国の受験生を志望校合格へと導いている。
基礎から難関大学受験レベルまでに対応する豊富な
話題とわかりやすい解説で、受験生たちを飽きさせない。
近年、コラムニストとして数多くの執筆も手掛けている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『超エモ訳 うたひめたちの１００の詠 』著者富井健二
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4c0saWK
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896300
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月１７日に『超エモ訳 うたひめたちの１００の詠 』著者富井健二が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4c0saWK
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飛鳥・奈良時代から、明治・大正、そして近現代まで。
時代を超えて詠まれてきた女性歌人たちの和歌１００首を、
大胆な〈超エモ訳〉で紹介。
◎ 行かないで、とも言えず 朝露に濡れるまで 私は立っていた（大伯皇女）
◎ 遠くに行ってしまう愛娘 鏡を見るように もっと見つめておけばよかった（大伴坂上郎女）
◎ 恋していると ちょっとした夢だって 信じたくなる（小野小町）
◎ 悩みを話せる友達がいたらな こんな夜は 浮かれてみたいの（樋口一葉）
◎ 命いっぱいに 桜が咲くから 私も命をかけて 眺めましょう（岡本かの子）
男女格差、叶わぬ恋、戦争、家族との別れ…
苦しい時代でも、女たちは和歌を詠んだ。
感情に寄り添う訳と背景解説を収録。
エモい言葉に浸りながら、自然と語彙力が身につき、
文学の知識も深まる一冊！
今も昔も変わらない。儚くも熱い、女たちの想い。
少し疲れた日も、前を向きたい朝も。
そっとページをひらけば、あなたの気持ちにいちばん近い一首が、きっと見つかる！
飛鳥・奈良時代から近現代まで！
新解釈で読む女たちの和歌。
■目次
●１章 飛鳥・奈良時代のうたひめたち
・流刑になった夫へ 狭野茅上娘子
・届けこの愛、波にのせて 笠郎女
ほか
●２章 平安時代のうたひめたち
・夢見る少女でいたい 小野小町
・冷静さとかわいさ、２つの顔を持つ彼女 伊勢
ほか
●３章 鎌倉・室町時代のうたひめたち
・憂き世にサヨナラ 祇王
・『平家物語』に残る叶わなかった恋 横笛
ほか
●４章 戦国・江戸時代のうたひめたち
・キリスト教徒のうたひめ 細川ガラシャ
・７年間、夫の帰りを待ったけれど 妻の宮木
ほか
●５章 明治・大正から近現代のうたひめたち
・幕末の混乱の中、強く生きたうたひめ 中島歌子
・朧月夜に浮かれてみたい 樋口一葉
ほか
■著者 富井健二（トミイケンジ）
東進ハイスクール、東進衛星予備校で古文を教える人気熱血講師。
軽快かつエネルギッシュな講義で、全国の受験生を志望校合格へと導いている。
基礎から難関大学受験レベルまでに対応する豊富な
話題とわかりやすい解説で、受験生たちを飽きさせない。
近年、コラムニストとして数多くの執筆も手掛けている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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