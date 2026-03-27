寝ても取れない疲れや不安は「呼吸」で解消。脳生理学の権威が、セロトニンを活性化し、脳と体を変えるメソッドを伝授――新刊書籍『その不調、すべて「呼吸」で解決します』（著者：有田秀穂）4月9日（木）発売！

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