寝ても取れない疲れや不安は「呼吸」で解消。脳生理学の権威が、セロトニンを活性化し、脳と体を変えるメソッドを伝授――新刊書籍『その不調、すべて「呼吸」で解決します』（著者：有田秀穂）4月9日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『その不調、すべて「呼吸」で解決します』（著者：有田 秀穂）を4月9日（木）に発売いたします。
■『その不調、すべて「呼吸」で解決します』
・アマゾン：https://amzn.to/40PRUyV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409000
■内容紹介
脳生理学の権威が３０年以上の研究の末たどり着いた、
究極の「ストレス解消法」――それは「呼吸」だった！
◎寝ても疲れが取れない
◎朝、スッキリ起きられない
◎イライラ・不安
◎やる気が出ない
◎集中力が続かない
◎猫背・顔のたるみ
…その不調、すべて「呼吸」で解決します！
ヨガや坐禅にならった「意識して吐く呼吸」（丹田呼吸法）により、
幸せホルモン・セロトニンを分泌させ、ストレス・不安・疲労を根本から解消。
本書では、その科学的メカニズムとメリットを徹底解説します。
また「呼吸法」のほか、「ガムを噛む」「ひとりカラオケ」「泣ける動画を見る」――
これらも実は、脳生理学に基づいた立派なセロトニン活性法。
たった５分でメンタルが整い、３か月で体質が変わる「意外なヒント」を伝授します！
■商品情報
書名：その不調、すべて「呼吸」で解決します
著者：有田 秀穂
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4090-6
発売日：2026年4月9日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/40PRUyV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409000
■著者紹介
著者：有田秀穂（ありた・ひでほ）
医師・脳生理学者。東邦大学医学部名誉教授。セロトニンDojo代表。
1948年東京生まれ。東京大学医学部卒業後、東海大学病院で臨床に、筑波大学基礎医学系で脳神経系の基礎研究に従事、その間、米国ニューヨーク州立大学に留学。東邦大学医学部統合生理学で坐禅とセロトニン神経・前頭前野について研究、2013年に退職、名誉教授となる。各界から注目を集める「セロトニン研究」の第一人者。メンタルヘルスケアをマネジメントするセロトニンDojoの代表も務める。
著書に『脳からストレスを消す技術』(サンマーク出版)、『医者が教える疲れない人の脳』(三笠書房)、『脳科学者が教える やっかいな脳のクセをリセットする 朝5分の呼吸法』(総合法令出版)、『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』（プレジデント社）など多数がある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『その不調、すべて「呼吸」で解決します』（著者：有田 秀穂）を4月9日（木）に発売いたします。
■『その不調、すべて「呼吸」で解決します』
・アマゾン：https://amzn.to/40PRUyV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409000
■内容紹介
脳生理学の権威が３０年以上の研究の末たどり着いた、
究極の「ストレス解消法」――それは「呼吸」だった！
◎寝ても疲れが取れない
◎朝、スッキリ起きられない
◎イライラ・不安
◎やる気が出ない
◎集中力が続かない
◎猫背・顔のたるみ
…その不調、すべて「呼吸」で解決します！
ヨガや坐禅にならった「意識して吐く呼吸」（丹田呼吸法）により、
幸せホルモン・セロトニンを分泌させ、ストレス・不安・疲労を根本から解消。
本書では、その科学的メカニズムとメリットを徹底解説します。
また「呼吸法」のほか、「ガムを噛む」「ひとりカラオケ」「泣ける動画を見る」――
これらも実は、脳生理学に基づいた立派なセロトニン活性法。
たった５分でメンタルが整い、３か月で体質が変わる「意外なヒント」を伝授します！
■商品情報
書名：その不調、すべて「呼吸」で解決します
著者：有田 秀穂
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4090-6
発売日：2026年4月9日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/40PRUyV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409000
■著者紹介
著者：有田秀穂（ありた・ひでほ）
医師・脳生理学者。東邦大学医学部名誉教授。セロトニンDojo代表。
1948年東京生まれ。東京大学医学部卒業後、東海大学病院で臨床に、筑波大学基礎医学系で脳神経系の基礎研究に従事、その間、米国ニューヨーク州立大学に留学。東邦大学医学部統合生理学で坐禅とセロトニン神経・前頭前野について研究、2013年に退職、名誉教授となる。各界から注目を集める「セロトニン研究」の第一人者。メンタルヘルスケアをマネジメントするセロトニンDojoの代表も務める。
著書に『脳からストレスを消す技術』(サンマーク出版)、『医者が教える疲れない人の脳』(三笠書房)、『脳科学者が教える やっかいな脳のクセをリセットする 朝5分の呼吸法』(総合法令出版)、『スマホ中毒からの心のモヤモヤをなくす小さな習慣』（プレジデント社）など多数がある。
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所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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