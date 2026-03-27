全世界シリーズ累計１６０万部突破の話題作『死体は語りだす 法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』著者フィリップ・ボクソ、翻訳神田順子が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月１０日に『死体は語りだす 法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』著者フィリップ・ボクソ、翻訳神田順子が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『死体は語りだす 法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』著者フィリップ・ボクソ、翻訳神田順子
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4t3zA1i
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4bCLeck
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582300
◆全世界シリーズ累計１６０万部突破の話題作！
1万体以上を検死・解剖してきた法医学医が、
実際に起きたミステリアスな事件を解き明かす。
自殺に見せかけた殺人、毒による完全犯罪、
事件現場から消えた凶器、父を殺せなかった娘、
血塗れのフォークの謎、髪が濡れていた死者、
死体を喰った豚、どうしても死にたかった男……。
死体に残されたわずかな手がかりから、
その死の真相を読み解いていく。
血痕、傷、骨、臓器――
死体は、決して嘘をつかない。
一見すると不可解な死の裏側には、
人間の弱さ、色恋、憎悪、執念、
そして切ない想いが隠されていた――。
ミステリー好きも、ノンフィクション好きも、
ページをめくる手が止まらなくなる一冊！
=========================
《本書の内容》
日本語版への序文
--死体は、すべてを知っている
まえがき
--法医学の世界へようこそ
●プロローグ
法医学医になるまで
医学へ導いてくれた、1人の男子学生／人生で大きな意味を持った「兵役経験」／
偶然のようで、必然だった道
科学捜査で行なわれていること
事件現場にある「三つのゾーン」／痕跡は「唯一無二」であり、「脆弱」である／
テレビドラマでは描けない「死体現場のリアル」／捜査官は、決して感情では動かない
●［I］
死体は、生きていた
「死体」に腕をつかまれた警察官／生きている人間にも、虫はわく／
死んだ私に、会いに来てくれたの／棺の中から聞こえた「死者のジョーク」
私は殺人犯ですか？
父を撃った13の銃弾／あれ？ 死亡推定時刻が合わない／
「なぜ死んだのか」ではなく「何が起きなかったのか」／
いくつもの銃創に隠された「本当の死因」／あまりにも運がよかった容疑者
もしもし、パパ？ 私よ
「娘さんの顔は……見ないほうがいいでしょう」／葬儀後にかかってきた１本の電話／
「遺体の顔」だけで判断してはいけない／身元の特定は、情報戦である／
再犯者を追い詰めた「人体鑑識テクニック」／
『モナ・リザ』を盗んだのは誰だ？／DNAが、初めて犯人を暴いた日
あまりにも黒い死体
突然、体が燃え出した人／地中の死体を「掘り返す」とき
●［II］
なぜか騒がしい部屋
死体現場に「光」がなかったわけ／200万匹の「虫コレクター」による推理
骸骨は、ずっと待っていた
千切れたロープと深すぎる穴／「僕たち、クリスチャンの遺体を見つけました」／
二度とお目にかかれない「完璧な骸骨」／学者たちを騒がせた「不思議な人骨」／
見ているだけで、悲しくなる死体
場違いなミイラ
「両手に花」を望んだ男の結末／「絶世の美女」に招かれる男たち／
ミイラは、のこぎりでしか切れない／8000体のミイラが眠っている場所
死体を喰った豚
■『死体は語りだす 法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』著者フィリップ・ボクソ、翻訳神田順子
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◆全世界シリーズ累計１６０万部突破の話題作！
1万体以上を検死・解剖してきた法医学医が、
実際に起きたミステリアスな事件を解き明かす。
自殺に見せかけた殺人、毒による完全犯罪、
事件現場から消えた凶器、父を殺せなかった娘、
血塗れのフォークの謎、髪が濡れていた死者、
死体を喰った豚、どうしても死にたかった男……。
死体に残されたわずかな手がかりから、
その死の真相を読み解いていく。
血痕、傷、骨、臓器――
死体は、決して嘘をつかない。
一見すると不可解な死の裏側には、
人間の弱さ、色恋、憎悪、執念、
そして切ない想いが隠されていた――。
ミステリー好きも、ノンフィクション好きも、
ページをめくる手が止まらなくなる一冊！
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《本書の内容》
日本語版への序文
--死体は、すべてを知っている
まえがき
--法医学の世界へようこそ
●プロローグ
法医学医になるまで
医学へ導いてくれた、1人の男子学生／人生で大きな意味を持った「兵役経験」／
偶然のようで、必然だった道
科学捜査で行なわれていること
事件現場にある「三つのゾーン」／痕跡は「唯一無二」であり、「脆弱」である／
テレビドラマでは描けない「死体現場のリアル」／捜査官は、決して感情では動かない
●［I］
死体は、生きていた
「死体」に腕をつかまれた警察官／生きている人間にも、虫はわく／
死んだ私に、会いに来てくれたの／棺の中から聞こえた「死者のジョーク」
私は殺人犯ですか？
父を撃った13の銃弾／あれ？ 死亡推定時刻が合わない／
「なぜ死んだのか」ではなく「何が起きなかったのか」／
いくつもの銃創に隠された「本当の死因」／あまりにも運がよかった容疑者
もしもし、パパ？ 私よ
「娘さんの顔は……見ないほうがいいでしょう」／葬儀後にかかってきた１本の電話／
「遺体の顔」だけで判断してはいけない／身元の特定は、情報戦である／
再犯者を追い詰めた「人体鑑識テクニック」／
『モナ・リザ』を盗んだのは誰だ？／DNAが、初めて犯人を暴いた日
あまりにも黒い死体
突然、体が燃え出した人／地中の死体を「掘り返す」とき
●［II］
なぜか騒がしい部屋
死体現場に「光」がなかったわけ／200万匹の「虫コレクター」による推理
骸骨は、ずっと待っていた
千切れたロープと深すぎる穴／「僕たち、クリスチャンの遺体を見つけました」／
二度とお目にかかれない「完璧な骸骨」／学者たちを騒がせた「不思議な人骨」／
見ているだけで、悲しくなる死体
場違いなミイラ
「両手に花」を望んだ男の結末／「絶世の美女」に招かれる男たち／
ミイラは、のこぎりでしか切れない／8000体のミイラが眠っている場所
死体を喰った豚