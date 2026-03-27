全世界シリーズ累計１６０万部突破の話題作『死体は語りだす 法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』著者フィリップ・ボクソ、翻訳神田順子が電子書籍で配信開始

全世界シリーズ累計１６０万部突破の話題作『死体は語りだす 法医学医が読み解く「死者からのメッセージ」』著者フィリップ・ボクソ、翻訳神田順子が電子書籍で配信開始