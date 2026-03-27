“介護制度、法律の話がとてもわかりやすかった”「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）、2026年2月の修了生が誕生
医療・福祉の専門職向け教育を手がける一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、2026年（令和8年）2月上旬と下旬の2回にわたり、「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催しました。
医療的ケアの教員を目指す受講生全員が制度や技術を確認し、教育への思いを新たにする機会となりました。所定の講義と演習を修了した受講生の名簿は一般社団法人知識環境研究会を通じて厚生労働省へ報告され、2026年3月25日までに無事受理されました。
「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の詳細については、下記をご覧ください。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
教員向けの継続教育として活用できる関連プログラムについては、下記をご参照ください。
「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
「ターミナルケア指導者養成講座」＊2026年度の開催お知らせメール登録受付中
https://learning.ackk.org/0301/
■「医療的ケア教員講習会」2026年2月修了生の声（アンケートより）
◎業務で行っている吸引や、経管栄養の基本を再確認できた。
◎制度の概要、医療的ケアの基礎を知ることができた。知らないことが多かった。
◎午前、介護制度、法律の話がとてもわかりやすかったです。全て初めて聞く内容でした。
◎何気なく行っている手技も、人に教えるための言語化をするのは難しいと思いましたが、先生方が演習を通して教えてくださりとても参考になりました。
◎介護さんに教えると言う事は、自分が良く理解していなければ出来ないことだと感じた。細かい所まで配慮し実施しなければならないと反省もした。
◎看護師として当たり前に行っていることも、根拠や方法などひとつひとつ丁寧に説明することが必要だということ。
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会[教育会]
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345410/images/bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
医療的ケアの教員を目指す受講生全員が制度や技術を確認し、教育への思いを新たにする機会となりました。所定の講義と演習を修了した受講生の名簿は一般社団法人知識環境研究会を通じて厚生労働省へ報告され、2026年3月25日までに無事受理されました。
「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）の詳細については、下記をご覧ください。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
教員向けの継続教育として活用できる関連プログラムについては、下記をご参照ください。
「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
「ターミナルケア指導者養成講座」＊2026年度の開催お知らせメール登録受付中
https://learning.ackk.org/0301/
■「医療的ケア教員講習会」2026年2月修了生の声（アンケートより）
◎業務で行っている吸引や、経管栄養の基本を再確認できた。
◎制度の概要、医療的ケアの基礎を知ることができた。知らないことが多かった。
◎午前、介護制度、法律の話がとてもわかりやすかったです。全て初めて聞く内容でした。
◎何気なく行っている手技も、人に教えるための言語化をするのは難しいと思いましたが、先生方が演習を通して教えてくださりとても参考になりました。
◎介護さんに教えると言う事は、自分が良く理解していなければ出来ないことだと感じた。細かい所まで配慮し実施しなければならないと反省もした。
◎看護師として当たり前に行っていることも、根拠や方法などひとつひとつ丁寧に説明することが必要だということ。
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会[教育会]
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
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