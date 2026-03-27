RAUL株式会社、一般社団法人エネルギー情報センターと「法人向け電気料金上昇、高騰リスクシミュレーター」を共同公開 ～電気料金の上振れリスクを見える化し、法人の契約見直し判断を支援～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345288/images/bodyimage1】
RAUL株式会社（以下、RAUL）は、一般社団法人エネルギー情報センター（以下、EIC）と法人向けの電気料金上昇・高騰リスクを簡易に確認できるWebサービス「法人向け電気料金上昇、高騰リスクシミュレーター」を共同で公開しました。
法人向け電気料金上昇、高騰リスクシミュレーター
https://simulator.eic-jp.org/
本サービスは、市場価格や燃料費の変動を踏まえて、企業や自治体を含む法人組織の電気料金上昇・高騰リスクを簡易に確認できる電気料金シミュレーターです。 月次・年間の電気代と電気料金の両面で、どれだけ負担が増えるかを試算できます。 固定プランと市場連動型プランの比較を通じて、電力契約の更新や見直し時の検討材料を整理できます。
近年、法人の電気料金を取り巻く環境は、以前にも増して複雑になっています。
従来のように「今の単価が安いか高いか」だけでは十分とは言えず、燃料価格の変動、需給逼迫、季節要因、為替、供給不安などを踏まえた、将来の上振れリスクまで考慮した判断が求められています。
本シミュレーターは、まさにこうした課題意識に基づき設計されました。電気料金上昇時の影響イメージ、固定プランと市場連動型プランの差分、契約見直しポイント、社内検討の説明材料といった観点を重視しています。
本サービスは、RAULとEICがこれまで蓄積してきたエネルギー分野の実務知見、情報発信の経験、法人向け電力関連サービスのノウハウをもとに共同で企画・作成しました。
RAULは、「環境・エネルギー×デジタルテクノロジー」で、「脱炭素」時代のビジネスを最先端の「デジタル」技術で推進し、脱炭素経営や事業改革を支援しています。
EICは、電力・エネルギーの会員制総合情報サイト「新電力ネット」の運営、電力・エネルギー情報の発信、電力の一括見積、講師派遣などを通じて、事業者や関係者に役立つ情報や支援を提供しています。
両者の強みを掛け合わせ、法人の意思決定に役立つ実務的なツールとして本サービスを立ち上げました。
本シミュレーターの特徴は、単なる概算計算ではなく、「どの契約が安いか」、「どの契約がどんな場面で上振れしやすいか」まで考えられる構成にあります。
契約種別、エリア、春夏秋冬の月間電気代、建物用途、電力使用パターン、延床面積などを入力することで、開始月から12か月間の累計電気代と上昇リスクを比較・可視化できます。
契約種別は、低圧法人、高圧、特別高圧から選択でき、建物用途もオフィス、商業店舗、飲食店、工場、病院・福祉施設、ホテル・宿泊施設、物流倉庫、学校・教育施設、データセンター、公共施設など、法人利用を意識した設定になっています。
また、年間シミュレーションでは、開始月に応じて月ラベルと季節判定が切り替わり、固定プランと市場連動型プランの推移が即時に再計算・再描画されます。
各月の電気代比較ができるだけでなく、当初想定とリスク要因反映後の両方を見比べられるため、平時の見通しと上振れ局面の違いを一つの画面で把握できます。
これは、担当者が「通常時には有利に見えるが、リスクが顕在化したときにどれだけ差が広がるか」を確認するうえで、非常に実務的な構成です。
反映できるリスク要因としては、猛暑、厳冬、為替リスク（円安）、地政学リスク、災害リスクが用意されており、さらに主要な上振れリスク要因を一括で反映する「ワーストシナリオ」も選べます。
RAUL株式会社（以下、RAUL）は、一般社団法人エネルギー情報センター（以下、EIC）と法人向けの電気料金上昇・高騰リスクを簡易に確認できるWebサービス「法人向け電気料金上昇、高騰リスクシミュレーター」を共同で公開しました。
法人向け電気料金上昇、高騰リスクシミュレーター
https://simulator.eic-jp.org/
本サービスは、市場価格や燃料費の変動を踏まえて、企業や自治体を含む法人組織の電気料金上昇・高騰リスクを簡易に確認できる電気料金シミュレーターです。 月次・年間の電気代と電気料金の両面で、どれだけ負担が増えるかを試算できます。 固定プランと市場連動型プランの比較を通じて、電力契約の更新や見直し時の検討材料を整理できます。
近年、法人の電気料金を取り巻く環境は、以前にも増して複雑になっています。
従来のように「今の単価が安いか高いか」だけでは十分とは言えず、燃料価格の変動、需給逼迫、季節要因、為替、供給不安などを踏まえた、将来の上振れリスクまで考慮した判断が求められています。
本シミュレーターは、まさにこうした課題意識に基づき設計されました。電気料金上昇時の影響イメージ、固定プランと市場連動型プランの差分、契約見直しポイント、社内検討の説明材料といった観点を重視しています。
本サービスは、RAULとEICがこれまで蓄積してきたエネルギー分野の実務知見、情報発信の経験、法人向け電力関連サービスのノウハウをもとに共同で企画・作成しました。
RAULは、「環境・エネルギー×デジタルテクノロジー」で、「脱炭素」時代のビジネスを最先端の「デジタル」技術で推進し、脱炭素経営や事業改革を支援しています。
EICは、電力・エネルギーの会員制総合情報サイト「新電力ネット」の運営、電力・エネルギー情報の発信、電力の一括見積、講師派遣などを通じて、事業者や関係者に役立つ情報や支援を提供しています。
両者の強みを掛け合わせ、法人の意思決定に役立つ実務的なツールとして本サービスを立ち上げました。
本シミュレーターの特徴は、単なる概算計算ではなく、「どの契約が安いか」、「どの契約がどんな場面で上振れしやすいか」まで考えられる構成にあります。
契約種別、エリア、春夏秋冬の月間電気代、建物用途、電力使用パターン、延床面積などを入力することで、開始月から12か月間の累計電気代と上昇リスクを比較・可視化できます。
契約種別は、低圧法人、高圧、特別高圧から選択でき、建物用途もオフィス、商業店舗、飲食店、工場、病院・福祉施設、ホテル・宿泊施設、物流倉庫、学校・教育施設、データセンター、公共施設など、法人利用を意識した設定になっています。
また、年間シミュレーションでは、開始月に応じて月ラベルと季節判定が切り替わり、固定プランと市場連動型プランの推移が即時に再計算・再描画されます。
各月の電気代比較ができるだけでなく、当初想定とリスク要因反映後の両方を見比べられるため、平時の見通しと上振れ局面の違いを一つの画面で把握できます。
これは、担当者が「通常時には有利に見えるが、リスクが顕在化したときにどれだけ差が広がるか」を確認するうえで、非常に実務的な構成です。
反映できるリスク要因としては、猛暑、厳冬、為替リスク（円安）、地政学リスク、災害リスクが用意されており、さらに主要な上振れリスク要因を一括で反映する「ワーストシナリオ」も選べます。