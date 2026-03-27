株式会社LIXIL(以下LIXIL)は、猫の体に直接触れることなく、安静時の呼吸数を計測できる非接触型のヘルスケアデバイス「neamo(ニアモ)」を開発しました。本製品は、2026年2月9日(月)より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にてプロジェクトを開始しています。





neamoプロジェクトページ： https://s.lixil.com/neamo-makuake





neamo(ニアモ)





■開発背景

これまで、LIXILはマグネット脱着式キャットウォーク「猫壁(にゃんぺき)」を販売するなど、「人とペットが末永く幸せに共生できる暮らし」の実現に向けて活動してきました。猫の健康を願う飼い主にとって、体調不良を隠す習性がある猫の小さな変化に早期に気づくことは困難です。そこで、いつもの暮らしを変えることなく、猫と飼い主の大切な日々をそっと見守る新しいペットテックの形を提案します。

今回、テストマーケティングの場として「Makuake」を活用します。応援購入者の皆様の反応や声をもとに、一般販売に向けた市場検証を行います。









■商品の特長

1. 猫に負担をかけない「非接触型」の計測

neamoは、猫に直接触れることなく呼吸数を計測できる非接触型のヘルスケアデバイスです。警戒心が強い猫や首輪が苦手な猫でも、普段の生活を変えずに使用できるよう設計されています。使い方はとてもシンプルで、猫のお気に入りの場所の近くに置くだけ。搭載されたミリ波センサーが猫のお腹の上下運動を検知し、呼吸数を測定します。布団や箱の中に潜っていても計測できるため、猫の自然な状態をしっかりと把握できるのが特長です。





利用シーン





2. 日々の健康管理をサポートするアプリ

計測した呼吸数は専用アプリで確認でき、毎日「いつもどおり」かどうかを通知してくれます。猫ごとに個体差のある呼吸数を「いつもの呼吸数」として毎月算出し、日々の変化をわかりやすく伝えるため、体調の小さな変化にも気づきやすくなっています。





アプリ画面





3. 自宅で自然体を計測するデザイン

デバイスは、猫に威圧感を与えず、部屋のインテリアにも馴染みやすい、円形のやさしいデザインが魅力です。壁や棚、ケージの上など設置場所も自由度が高く、季節や気分でお気に入りの場所が変わっても簡単に移動できます。猫の安静時の呼吸数は健康状態を知る重要な指標ですが、動物病院では緊張して正確に測れないことも多いものです。自宅でリラックスした状態の呼吸数を継続的に計測できることをneamoは重視しています。





さまざまな設置方法





■「neamo」のMakuakeプロジェクト概要

実行者 ： 株式会社LIXIL

プロジェクト期間 ： 2026年2月9日～2026年5月1日

実施方法 ： All in(オールイン)型

※目標金額の達成・未達成に関わらず、プロジェクトが成立する仕組み

Makuake特別価格 ： 17,800円～(税、送料込み) ※数量限定

プロジェクトページ： https://s.lixil.com/neamo-makuake









■会社概要

株式会社LIXIL

本社：東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F

https://www.lixil.com/jp/