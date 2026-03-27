山粼まながデトックスランチ会を開催！寺西優真監督、渡辺敦子、三宅藤九郎も参加で映画「MANA」に注目
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345403/images/bodyimage1】
27日、料理研究家の山粼まなが、このほどデトックスランチ会を東京・南青山で開催した。
食を通して心と体を整える場として続けてきたこの会には、映画「MANA」（2026年公開予定）の監督を務めるシンガーソングライター・俳優の寺西優真をはじめ、出演者の渡辺敦子、三宅藤九郎らも参加。映画の世界観とも重なる、特別なひとときとなった。
山粼まなが考案したレシピによる料理が振る舞われ、参加者たちは素材の持ち味を生かしたやさしい味わいを楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごした。華やかな顔ぶれがそろう中でも、会場には落ち着いた空気が流れ、山粼が大切にしてきた「整える。」という考え方が、そのまま食卓に表れるような会となった。
今回のランチ会であらためて注目を集めたのが、山粼まなが初主演を務める映画「MANA」だ。
寺西優真が初監督を務める同作には、元プリンセス・プリンセスのリーダーでベーシストの渡辺敦子、三宅藤九郎、今年95歳を迎える現役俳優の大村崑らが出演。食や暮らしの中にある静かな時間をすくい上げる作品として、期待が高まっている。
山粼は今月、著書『からだを整える。という生き方』も出版。さらに、デトックスチョコレートの商品化に向けたクラウドファンディングも進行中で、食と表現の両面から新たな発信を続けている。
映画「MANA」とあわせて、山粼まなの活動にもますます関心が集まりそうだ。
公式Instagram
https://www.instagram.com/matsumanna.media
デトックスチョコレート・クラウドファンディング
https://camp-fire.jp/projects/932231/view
株式会社Matsu MaNna公式サイト
https://manamana.co.jp/
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配信元企業：株式会社MatsuMaNna
27日、料理研究家の山粼まなが、このほどデトックスランチ会を東京・南青山で開催した。
食を通して心と体を整える場として続けてきたこの会には、映画「MANA」（2026年公開予定）の監督を務めるシンガーソングライター・俳優の寺西優真をはじめ、出演者の渡辺敦子、三宅藤九郎らも参加。映画の世界観とも重なる、特別なひとときとなった。
山粼まなが考案したレシピによる料理が振る舞われ、参加者たちは素材の持ち味を生かしたやさしい味わいを楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごした。華やかな顔ぶれがそろう中でも、会場には落ち着いた空気が流れ、山粼が大切にしてきた「整える。」という考え方が、そのまま食卓に表れるような会となった。
今回のランチ会であらためて注目を集めたのが、山粼まなが初主演を務める映画「MANA」だ。
寺西優真が初監督を務める同作には、元プリンセス・プリンセスのリーダーでベーシストの渡辺敦子、三宅藤九郎、今年95歳を迎える現役俳優の大村崑らが出演。食や暮らしの中にある静かな時間をすくい上げる作品として、期待が高まっている。
山粼は今月、著書『からだを整える。という生き方』も出版。さらに、デトックスチョコレートの商品化に向けたクラウドファンディングも進行中で、食と表現の両面から新たな発信を続けている。
映画「MANA」とあわせて、山粼まなの活動にもますます関心が集まりそうだ。
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