ダイレクトドライブモーター市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月23に「ダイレクトドライブモーター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ダイレクトドライブモーターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ダイレクトドライブモーター市場の概要
ダイレクトドライブモーター市場に関する当社の調査レポートによると、ダイレクトドライブモーター市場規模は 2035 年に約 105 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ダイレクトドライブモーター市場規模は約 47 億米ドルとなっています。ダイレクトドライブモーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ダイレクトドライブモーター市場におけるシェアの拡大は、世界各地での再生可能エネルギーインフラの急速な拡充、および再生可能エネルギーへの世界的な移行に起因するものです。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の発表によれば、2024年における再生可能発電、送配電網、および蓄電池システムへの世界的な投資額は8,070億米ドルに達しており、このことはダイレクトドライブモーターの必要性が高まっていることを如実に示しています。
ダイレクトドライブモーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/direct-drive-motor-market/590642155
ダイレクトドライブモーターに関する市場調査によると、エネルギー効率や持続可能性への関心の高まり、電気自動車（EV）の急速な普及、そしてCNC加工、半導体製造、医療機器、航空宇宙といった分野における高精度モーション制御への需要拡大を背景に、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、原材料価格の変動や、熱管理およびトルク制御に関連する課題が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345404/images/bodyimage1】
ダイレクトドライブモーター市場セグメンテーションの傾向分析
ダイレクトドライブモーター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ダイレクトドライブモーターの市場調査は、モータータイプ別、アプリケーション別、速度別、冷却方法別、定格出力別と地域別に分割されています。
ダイレクトドライブモーター市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-91679
モータータイプ別に基づいて、ダイレクトドライブモーター市場は、永久磁石同期モーター、スイッチトリラクタンスモーター、誘導モーター、直流モーターに分割されています。このうち永久磁石同期モーターのセグメントは、高い出力密度、精密な速度制御、および優れた効率性を備えていることから、予測期間中において45%の市場シェアを占めると見込まれています。また、自動化やスマート製造の進展、希土類永久磁石の利用拡大、さらにはモーター制御用電子機器、センサーと冷却システムへの投資増加といった要因が、予測期間中の同セグメントの成長を後押しすると期待されています。
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ダイレクトドライブモーター市場に関する当社の調査レポートによると、ダイレクトドライブモーター市場規模は 2035 年に約 105 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ダイレクトドライブモーター市場規模は約 47 億米ドルとなっています。ダイレクトドライブモーターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ダイレクトドライブモーター市場におけるシェアの拡大は、世界各地での再生可能エネルギーインフラの急速な拡充、および再生可能エネルギーへの世界的な移行に起因するものです。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の発表によれば、2024年における再生可能発電、送配電網、および蓄電池システムへの世界的な投資額は8,070億米ドルに達しており、このことはダイレクトドライブモーターの必要性が高まっていることを如実に示しています。
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しかし、原材料価格の変動や、熱管理およびトルク制御に関連する課題が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
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