ギグビーイング、 日本×ナイジェリアのゲーム・エンターテインメントを盛り上げるために始動！ 日本×ナイジェリアのエンタメ情報メディア「ナイジェリ和」をスタート
2026年3月27日(金)
株式会社ギグビーイング
株式会社ギグビーイング(本社：東京都渋谷区)は、は、ナイジェリアのイモ州とともに、日本とナイジェリアのゲーム・エンターテインメントを盛り上げていく取り組みを開始しました。
今回、ナイジェリア・イモ州の関係者を日本にお招きし、日本のクリエイターやコンテンツ産業との連携について意見交換を行いました。
来日したのは
Hon. Dr. Emeka Mandela Ukaegbu
（Commissioner for Youth Development, Imo State）
Hon. Ezechukwu Nnamdi Obonna
（Special Adviser to the Governor, Imo State）
のお二人で、ゲーム、アニメ、映画、デジタルコンテンツなど、幅広い分野での可能性について話し合いを行いました。
また本取り組みは、ナイジェリアのエンターテインメントおよびビジネス分野で活動する
Ebelebe Trading & Investment Company（代表：Mr. Okechukwu Chime）
とも連携しながら進めています。
協議では、
・日本コンテンツの海外展開
・ナイジェリアのクリエイターとの共同制作
・デジタルコミュニティづくり
・新しいエンターテインメントの形
などについて意見交換を行い、今後も継続して交流していくことを確認しました。
ナイジェリアでは近年、若い世代を中心にゲーム・映像・音楽などのクリエイティブ分野への関心が高まっており、新しいエンターテインメント市場として世界的に注目されています。
2026年2月23日 Independent Voice掲載記事
「Empowering youths, eradicating addiction: Imo State’s innovative crusade against drug abuse」より引用
若い世代のスキル開発や新しい産業の創出に向けた取り組みが進められており、テクノロジーやクリエイティブ分野への期待が高まっている。
（出典：Independent Voice / 2026年2月23日）
https://independentvoice.ng/empowering-youths-eradicating-addiction-imo-states-innovative-crusade-against-drug-abuse/
▼写真について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345400/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345400/images/bodyimage2】
◆日本×ナイジェリアのエンタメ情報メディア「ナイジェリ和」をスタート
https://note.com/nigeri_wa
今回の取り組みにあわせて、日本とナイジェリアのエンターテインメントや経済のニュースを紹介するメディア「ナイジェリ和」をNoteでスタートしました。
▼第一回記事
https://note.com/nigeri_wa/n/n969f80e775da
ナイジェリアのエンタメ事情、日本コンテンツの海外展開、クリエイター紹介など、両国のカルチャーがわかる情報を発信していきます。
◆今後について
日本とナイジェリアは、文化・エンターテインメントの分野で大きな可能性を持っています。
ギグビーイングでは、クリエイター同士の交流や共同企画などを通じて、両国をつなぐ新しいエンターテインメントの形を広げていく予定です。
これからの展開にご期待ください。
＜ニュースメディア＞
■メディア名 ：ナイジェリ和
■コンセプト ：日本×ナイジェリアのエンタメ情報メディア
■配信URL ：https://note.com/nigeri_wa
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金：300万円
URL ： https://gigbeing.com/
配信元企業：株式会社ギグビーイング
株式会社ギグビーイング
株式会社ギグビーイング(本社：東京都渋谷区)は、は、ナイジェリアのイモ州とともに、日本とナイジェリアのゲーム・エンターテインメントを盛り上げていく取り組みを開始しました。
今回、ナイジェリア・イモ州の関係者を日本にお招きし、日本のクリエイターやコンテンツ産業との連携について意見交換を行いました。
来日したのは
Hon. Dr. Emeka Mandela Ukaegbu
（Commissioner for Youth Development, Imo State）
Hon. Ezechukwu Nnamdi Obonna
（Special Adviser to the Governor, Imo State）
のお二人で、ゲーム、アニメ、映画、デジタルコンテンツなど、幅広い分野での可能性について話し合いを行いました。
また本取り組みは、ナイジェリアのエンターテインメントおよびビジネス分野で活動する
Ebelebe Trading & Investment Company（代表：Mr. Okechukwu Chime）
とも連携しながら進めています。
協議では、
・日本コンテンツの海外展開
・ナイジェリアのクリエイターとの共同制作
・デジタルコミュニティづくり
・新しいエンターテインメントの形
などについて意見交換を行い、今後も継続して交流していくことを確認しました。
ナイジェリアでは近年、若い世代を中心にゲーム・映像・音楽などのクリエイティブ分野への関心が高まっており、新しいエンターテインメント市場として世界的に注目されています。
2026年2月23日 Independent Voice掲載記事
「Empowering youths, eradicating addiction: Imo State’s innovative crusade against drug abuse」より引用
若い世代のスキル開発や新しい産業の創出に向けた取り組みが進められており、テクノロジーやクリエイティブ分野への期待が高まっている。
（出典：Independent Voice / 2026年2月23日）
https://independentvoice.ng/empowering-youths-eradicating-addiction-imo-states-innovative-crusade-against-drug-abuse/
▼写真について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345400/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345400/images/bodyimage2】
◆日本×ナイジェリアのエンタメ情報メディア「ナイジェリ和」をスタート
https://note.com/nigeri_wa
今回の取り組みにあわせて、日本とナイジェリアのエンターテインメントや経済のニュースを紹介するメディア「ナイジェリ和」をNoteでスタートしました。
▼第一回記事
https://note.com/nigeri_wa/n/n969f80e775da
ナイジェリアのエンタメ事情、日本コンテンツの海外展開、クリエイター紹介など、両国のカルチャーがわかる情報を発信していきます。
◆今後について
日本とナイジェリアは、文化・エンターテインメントの分野で大きな可能性を持っています。
ギグビーイングでは、クリエイター同士の交流や共同企画などを通じて、両国をつなぐ新しいエンターテインメントの形を広げていく予定です。
これからの展開にご期待ください。
＜ニュースメディア＞
■メディア名 ：ナイジェリ和
■コンセプト ：日本×ナイジェリアのエンタメ情報メディア
■配信URL ：https://note.com/nigeri_wa
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金：300万円
URL ： https://gigbeing.com/
配信元企業：株式会社ギグビーイング
プレスリリース詳細へ