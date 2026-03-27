TITAN ARMY、FPS/eスポーツ向け24型FHDゲーミングモニター「U255L」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、最大620Hzの超高リフレッシュレートにより、極めて高い反応速度を要求されるeスポーツなど競技性の高いFPS/TPSゲームに最適な24型FHDゲーミングモニターTITAN ARMY U255Lを2026年4月4日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆U255L
TITAN ARMY U255Lは、Ultra Fast TNパネルを搭載した24型620Hz対応のゲーミングモニターです。視野に収めやすい画面サイズとFHD(1920×1080)の解像度、最大620Hzの超高リフレッシュレートにより、極めて高い反応速度を要求されるeスポーツなど競技性の高いFPS/TPSゲームに最適です。HDMI 2.1ポートを2つ備え、PCゲームはもちろん家庭用ゲーム機でのVRR機能にも対応します。また独自のDyDs（ダイナミックディスプレイ）2.0により、高リフレッシュレート時の残像感、ブレを低減し更に明瞭な動画表現が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage1】
◆U255L製品特徴
・黒挿入技術でブレを無くすDyDs TECH 2.0
独自のDyDs(ダイナミックディスプレイ)TECH 2.0により、本来のリフレッシュレート以上に動きの明瞭さを高める黒挿入技術と、見づらさの原因となるティアリングを抑制するAdaptiveSync機能の同時併用を実現。最大で実効1000Hz以上のモーション鮮明度（※）を実現し、動きの激しい場面でも極めて明瞭な表示が可能です。
※DyDsレベル3有効時における理論換算値。実際の駆動周波数（リフレッシュレート）とは異なります。
・進化したスタンドと操作性
様々なプレイスタイルに対応するため、キーボード設置の邪魔になりにくい薄型のベース、目盛り付きで微調整しやすい上下昇降可能なスタンドを搭載しています。より直感的にOSD（設定）メニューを操作できるジョイスティックを本体中央に、ワンタッチでの操作を可能にする4つのボタンを両サイドに備えています。モニターの裏側には収納式のヘッドフォンホルダーや、配線をまとめるケーブルクリップなど、デスク上をスマートに活用できるユーティリティも搭載しています。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (1)
明暗のディテールを強調し、さらに鮮やかな映像を楽しめるHDR機能をはじめ、ゲームプレイやグラフィックを最大限に楽しむための支援機能を多数搭載しています。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (2)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage2】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (3)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage3】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (4)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage4】
・PBP/PIP機能・幅広い可動調節域
2台のPCやゲーム機を分割表示するPBP/PIP方式に対応し、左右2分割や親画面/子画面に分割して2つの映像を同時に表示することができます。改良されたスタンドにより、従来モデルよりも幅広い上下昇降やチルトが可能となりました。スイーベルやピボットにも対応し、様々なプレイスタイルに対応可能です。100×100サイズのVESAマウントに対応しています。
【発売詳細】
◆型番
U255L
◆発売日
2026年4月4日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/titan-army-u255l/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/TITAN-ARMY-U255L.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆U255L
TITAN ARMY U255Lは、Ultra Fast TNパネルを搭載した24型620Hz対応のゲーミングモニターです。視野に収めやすい画面サイズとFHD(1920×1080)の解像度、最大620Hzの超高リフレッシュレートにより、極めて高い反応速度を要求されるeスポーツなど競技性の高いFPS/TPSゲームに最適です。HDMI 2.1ポートを2つ備え、PCゲームはもちろん家庭用ゲーム機でのVRR機能にも対応します。また独自のDyDs（ダイナミックディスプレイ）2.0により、高リフレッシュレート時の残像感、ブレを低減し更に明瞭な動画表現が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage1】
◆U255L製品特徴
・黒挿入技術でブレを無くすDyDs TECH 2.0
独自のDyDs(ダイナミックディスプレイ)TECH 2.0により、本来のリフレッシュレート以上に動きの明瞭さを高める黒挿入技術と、見づらさの原因となるティアリングを抑制するAdaptiveSync機能の同時併用を実現。最大で実効1000Hz以上のモーション鮮明度（※）を実現し、動きの激しい場面でも極めて明瞭な表示が可能です。
※DyDsレベル3有効時における理論換算値。実際の駆動周波数（リフレッシュレート）とは異なります。
・進化したスタンドと操作性
様々なプレイスタイルに対応するため、キーボード設置の邪魔になりにくい薄型のベース、目盛り付きで微調整しやすい上下昇降可能なスタンドを搭載しています。より直感的にOSD（設定）メニューを操作できるジョイスティックを本体中央に、ワンタッチでの操作を可能にする4つのボタンを両サイドに備えています。モニターの裏側には収納式のヘッドフォンホルダーや、配線をまとめるケーブルクリップなど、デスク上をスマートに活用できるユーティリティも搭載しています。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (1)
明暗のディテールを強調し、さらに鮮やかな映像を楽しめるHDR機能をはじめ、ゲームプレイやグラフィックを最大限に楽しむための支援機能を多数搭載しています。
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (2)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage2】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (3)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage3】
・便利なゲームプレイ支援機能 Game+ (4)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345396/images/bodyimage4】
・PBP/PIP機能・幅広い可動調節域
2台のPCやゲーム機を分割表示するPBP/PIP方式に対応し、左右2分割や親画面/子画面に分割して2つの映像を同時に表示することができます。改良されたスタンドにより、従来モデルよりも幅広い上下昇降やチルトが可能となりました。スイーベルやピボットにも対応し、様々なプレイスタイルに対応可能です。100×100サイズのVESAマウントに対応しています。
【発売詳細】
◆型番
U255L
◆発売日
2026年4月4日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/titan-army-u255l/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/TITAN-ARMY-U255L.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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