完全密閉式掃除機市場：タイプ、動力、用途、流通チャネル、最終ユーザー産業別、世界予測、2026年～2032年
完全密閉式掃除機市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.80%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、完全密閉式掃除機市場調査レポートを発行・販売します。
「完全密閉式掃除機レポート」では完全密閉式掃除機の重要性を、業務効率性、規制圧力、進化する調達優先事項の観点から位置付ける戦略的導入を言及するほか、完全密閉式掃除機セグメントにおける調達レジリエンス、サプライヤー多様化、調達戦略に対する、最近の米国関税変更の累積的影響を分析します。
世界の完全密閉式掃除機市場規模は、2025年に9億5,437万米ドルと評価され、2026年の10億2,404万米ドルから2032年には15億1,284万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1962645-fully-enclosed-sweeper-market-by-type-power-source.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 完全密閉式掃除機市場：タイプ別
第9章 完全密閉式掃除機市場：動力源別
第10章 完全密閉式掃除機市場：用途別
第11章 完全密閉式掃除機市場：流通チャネル別
第12章 完全密閉式掃除機市場：エンドユーザー産業別
第13章 完全密閉式掃除機市場：地域別
第14章 完全密閉式掃除機市場：グループ別
第15章 完全密閉式掃除機市場：国別
第16章 米国の完全密閉式掃除機市場
第17章 中国の完全密閉式掃除機市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・完全密閉式掃除機の重要性はどのように位置付けられていますか？
業務効率性、都市衛生基準、持続可能性の要請が交差する領域に位置し、調達チームや都市計画担当者は機器性能、作業員の安全性、総所有コストに対する期待を高めています。
・電動化や自律走行技術の進歩は掃除機セグメントにどのような影響を与えていますか？
電動化と高度な電池化学技術により、電動パワートレインは主流の選択肢へと躍進し、自律運転が段階的に実現されています。
・米国の関税変更は完全密閉式掃除機セグメントにどのような影響を与えていますか？
調達戦略やサプライヤー選定に新たな複雑性を生み出し、国内組立能力を有するメーカーが比較優位を獲得しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「完全密閉式掃除機レポート」では完全密閉式掃除機の重要性を、業務効率性、規制圧力、進化する調達優先事項の観点から位置付ける戦略的導入を言及するほか、完全密閉式掃除機セグメントにおける調達レジリエンス、サプライヤー多様化、調達戦略に対する、最近の米国関税変更の累積的影響を分析します。
世界の完全密閉式掃除機市場規模は、2025年に9億5,437万米ドルと評価され、2026年の10億2,404万米ドルから2032年には15億1,284万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1962645-fully-enclosed-sweeper-market-by-type-power-source.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 完全密閉式掃除機市場：タイプ別
第9章 完全密閉式掃除機市場：動力源別
第10章 完全密閉式掃除機市場：用途別
第11章 完全密閉式掃除機市場：流通チャネル別
第12章 完全密閉式掃除機市場：エンドユーザー産業別
第13章 完全密閉式掃除機市場：地域別
第14章 完全密閉式掃除機市場：グループ別
第15章 完全密閉式掃除機市場：国別
第16章 米国の完全密閉式掃除機市場
第17章 中国の完全密閉式掃除機市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・完全密閉式掃除機の重要性はどのように位置付けられていますか？
業務効率性、都市衛生基準、持続可能性の要請が交差する領域に位置し、調達チームや都市計画担当者は機器性能、作業員の安全性、総所有コストに対する期待を高めています。
・電動化や自律走行技術の進歩は掃除機セグメントにどのような影響を与えていますか？
電動化と高度な電池化学技術により、電動パワートレインは主流の選択肢へと躍進し、自律運転が段階的に実現されています。
・米国の関税変更は完全密閉式掃除機セグメントにどのような影響を与えていますか？
調達戦略やサプライヤー選定に新たな複雑性を生み出し、国内組立能力を有するメーカーが比較優位を獲得しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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