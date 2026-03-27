商品概要

がばい農園株式会社は、自然栽培を基調とした国産中心の健康茶専門店として、洗浄から焙煎までのすべての工程を職人の手作業で行い、雑味のない飲みやすさと無添加にこだわった茶葉製造を実現しています。茶葉の選別からティーバッグ加工、最終製品化まで各段階で細かな注意を払いながら製造された同社の健康茶は、雲仙みかどホテルや青森県の宿泊施設ReLabo、熊本県の阿蘇ファームランド自然健康館でも販売されています。

飲みやすさと品質の両立

がばい農園の製品は「無添加で飲みやすい」という点が大きな特徴です。自然栽培による茶葉を製造過程で丁寧に処理することで、余分な雑味を排除しながらも、茶本来の深い風味を実現しています。ほとんどの商品に添加物が含まれていないため、シンプルで純粋な味わいを好む消費者や、健康維持を第一に考える層から高い評価を受けています。

丁寧な製造プロセスへのこだわり

がばい農園では、厳選した原料を使用し、選別からティーバッグ加工、製品化まで、各段階を丁寧に行っています。洗浄から焙煎までのすべての原料製造を職人の手作業で実施し、製造過程では品質確認を徹底。金属探知機による厳格な安全チェックも実施しています。効率だけを追求するのではなく、品質と安全性を最優先にした製造体制を整えることで、一杯一杯が安定した美味しさを提供できる環境を確立。この手作業による製造へのこだわりが、健康茶専門店としてのブランド価値を確立させています。

宿泊施設での採用実績

雲仙みかどホテルの売店では同社の健康茶が販売されており、観光地を訪れる来館者にも手に取ってもらえる販売環境となっています。青森県の宿泊施設ReLaboでは、同社の健康茶が客室用のお茶として正式採用されました。熊本県の阿蘇ファームランド自然健康館でも販売されています。自然豊かな観光地を訪れるゲストにも安心して楽しめるお茶として提供されており、高品質な健康茶として地域を越えて評価されています。

会社概要

企業名：がばい農園株式会社所在地：佐賀県佐賀市諸富町為重3910-10代表者：児玉浩三事業内容：健康茶製造・販売