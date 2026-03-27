■プロジェクト概要埼玉県小川町の里山に広がる遊休農地（既存のコミュニティカフェ「はこや」に隣接）を活用し、秋田犬と過ごせる“地域の未来を育てるドッグラン”を整備する取り組みです。 ■自己紹介私はこれまで、地域の高齢化や孤立、遊休農地の増加といった課題に向き合いながら、世代を超えた交流、終活支援、福祉イベントなどを続けてきました。今回立ち上げるドッグラン整備プロジェクトは、“人と人”、“人と動物”、“人と地域”のつながりを取り戻すための挑戦です。古民家コミュニティカフェ「はこや」、そして新たに開設予定の民泊と連携し、地域交流 × 福祉 × 観光 × 癒しを融合させた新しい地域モデルをつくります。看板犬・秋田犬「琥珀（こはく）」とのふれあいを通じて、訪れる人の心がふっと軽くなるような癒しの場を、地域の未来に残したいと願っています。■このプロジェクトで実現したいこと古民家コミュニティカフェ「はこや」には、「秋田犬に会いたい」「自然の中でのびのび遊べる場所がほしい」という声が増えています。（遠方より訪れる人が後を絶たない）ドッグランは単なる娯楽施設ではありません。人と人、人と土地が再びつながる“地域の縁側”になると信じています。■プロジェクト立ち上げの背景「ペットは家族」。 その言葉が当たり前になった今、犬とのふれあいは心に深い癒しをもたらします。しかし現実には、 ・高齢者や障がいのある方が気軽にふれあえる場所がない ・遊休農地が増え地域資源が活かされていない ・安心してペットと過ごせる環境が不足している こうした声が地域のあちこちから聞こえてきます。古民家コミュニティカフェ「はこや」は、里山の自然に囲まれた“地域の縁側”のような場所です。 ここにドッグランと民泊が加わることで、「観光 × 福祉 × 交流 × 癒し」が一つにつながる新しい地域モデルが生まれます。そしてその中心には、秋田犬「琥珀（こはく）」がいます。彼は訪れる人の心をほぐし、初対面の人同士を自然につなぐ“橋渡し役”です。■なぜこのプロジェクトをやるのか小川町をはじめとする山村地域では、農地の管理困難や孤立化が進み、地域のつながりが薄れつつあります。（農業従事者の高齢化、担い手不足、荒廃農地の増加）一方で、妻が一目惚れして家族となった「秋田犬に会いたい」「自然の中で遊べる場所がほしい」という声が確実に増えています。私は、ドッグランは単なる娯楽施設ではなく、人と人、人と土地が再びつながる“場” になると信じています。そしてもう一つ、大切な理由があります。 私自身が幸せであること。私が笑顔でいること。それが、地域の笑顔につながるからです。秋田犬「こはく」がのびのび育ち、私自身もご機嫌でいられる環境をつくることは、福祉に従事する者として周りの人を支える力にもなります。今回のプロジェクトは、私の人生の挑戦であり、地域の未来への投資でもあります。■リターンについて○1,000円：ありがとうの気持ちセット秋田犬の写真付きポストカード○3,000円：ドッグラン応援セット秋田犬の写真付きポストカード＋秋田犬のオリジナルステッカー○5,000円：ふれあい体験セット秋田犬の写真付きポストカード＋秋田犬のオリジナルステッカー＋秋田犬との優先ふれあい券（30分）＋はこやドリンク1杯提供券○5,000円：地域応援（未来投資）セット秋田犬の写真付きポストカード＋秋田犬のオリジナルステッカー＋交流イベント優先参加券1枚○10,000円：地域応援（未来投資）セット秋田犬の写真付きポストカード＋秋田犬のオリジナルステッカー＋交流イベント優先参加券2枚○30,000円：地域応援（未来投資）セット秋田犬の写真付きポストカード＋秋田犬のオリジナルステッカー＋交流イベント優先参加券2枚＋会食（ワンちゃん交流会）参加券1枚○50,000円：地域応援（未来投資）セット秋田犬の写真付きポストカード＋秋田犬のオリジナルステッカー＋交流イベント優先参加券2枚＋会食（ワンちゃん交流会）参加券2枚○100,000円：地域応援（未来投資）セット秋田犬の写真付きポストカード＋秋田犬のオリジナルステッカー＋交流イベント優先参加券2枚＋会食（ワンちゃん交流会）参加券2枚＋日帰り温泉入浴付き添い券1枚※チケットの有効期限：2026年6月から2027年5月末まで■プロジェクト概要プロジェクト名：薄れゆく地域のつながりを取り戻すために、里山の遊休農地を活かし、秋田犬と過ごせる「地域の未来を育てるドッグラン」をつくりたい期間：令和8年4月30日までURL ： https://camp-fire.jp/projects/907770/preview■プロジェクト仕掛け人の想いこのプロジェクトは、地域の未来を育てる“種まき”です。小川町の自然と人の温もりを感じられる場所を、一緒につくりませんか。ご支援だけでなく、情報のシェアや応援メッセージも大きな力になります。「秋田犬に癒されたい」「ドッグランで遊びたい」そんな声が、この挑戦の背中を押してくれました。秋田犬の琥珀（こはく）は、人と人、人と土地をつなぐ“未来の案内役”です。彼がいることで、世代も立場も越えた交流が自然に生まれます。このドッグランは、笑顔あふれる地域をつくるための未来投資型プロジェクトと位置づけています。どうか、私の挑戦に力を貸してください。そしていつか、完成したこの場所で、皆さんを心からおもてなしさせてください。■スケジュール4月上旬 農地転用認可4月末日 クラウドファンディング5月上旬 ドッグラン整備工事5月下旬 ドッグラン整備完成6月初旬 リターン発送■会社概要屋号 ： やなぎ社会福祉士事務所代表者 ： 代表 柳辰夫所在地 ： 〒355-0335 埼玉県比企郡小川町木部400設立 ： 2021年4月事業内容： 地域福祉全般サポート(介護保険外サービス、終活関連サポートなど)URL ： https://yanamaro-office.com/【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】やなぎ社会福祉士事務所代表 柳辰夫TEL ： 0493-73-0085 090-7188-7786FAX ： 0493-73-0085MAIL： yanamaro-office@email.plala.or.jp