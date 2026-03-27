5月30日(土)、5月31日(日)の2日間、幕張イベントホールで開催されるアイスショー『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』の第1弾出演アーティストとして、ソン・シギョンと家入レオの出演が決定した。





FaOI第1弾出演アーティスト





今回は第1部、第2部でそれぞれに世界観を演出する構成となる。第1部には、韓国の国民的人気歌手ソン・シギョンが登場。繊細かつ圧倒的な歌唱力で多くのファンを魅了し、日本でも高い人気を誇るソン・シギョンが初めてアイスショーで歌声を響かせる。第2部には、2024年にも出演したシンガーソングライター、家入レオの出演が決定した。Fantasy on Ice Special Bandとして鳥山雄司(Gt)、NAOTO(Vn)、安部潤(Key)も出演する。なお、さらなるアーティストも後日発表となる。





『Fantasy on Ice 2026』には、すでに発表されている坂本花織、佐藤駿、中井亜美らミラノ・コルティナ五輪のメダリストや、男子シングル4位のチャ・ジュンファン(韓国)、四大陸選手権で優勝した青木祐奈、4位の友野一希、世界ジュニア選手権2連覇の中田璃士、アイスダンスの櫛田育良／島田高志郎、さらに、ステファン・ランビエル(スイス)、織田信成、田中刑事、宮原知子が出演する。





出演スケーター





『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』は5月30日(土)12時/17時、5月31日(日)13時の全3公演。3月27日(金)12時より、ファンクラブ(アイスクリスタル)会員を対象としたチケット最速先行予約がスタートし、その後プレイガイドでの先行予約が順次実施される予定。





ファンタジー・オン・アイス ロゴ





【公演概要】

■名称 ： Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI

■公演日時： 5月30日(土)開場 11:00 開演 12:00

5月30日(土)開場 16:00 開演 17:00

5月31日(日)開場 12:00 開演 13:00

※上演時間 約3時間予定(休憩含む)。上演時間は前後する可能性がございます。

■会場 ： 幕張イベントホール 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

■公式HP ： https://www.fantasy-on-ice.com/





■出演スケーター：

Men ：ステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、

友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士

Women ：宮原知子、坂本花織、青木祐奈、中井亜美

Ice Dance：櫛田育良／島田高志郎





■アーティスト ：ソン・シギョン(第1部)、家入レオ(第2部)

■Fantasy on Ice Special Band：鳥山雄司(Gt.)、NAOTO(Vn.)、安部潤(Key.)





■チケット料金(税込)

プレミア席(ステージフロント)：27,000円

プレミア席(ロング) ：27,000円

アリーナ席(ステージフロント)：25,000円

アリーナ席(ロング) ：25,000円

SS席(ステージフロント) ：22,000円

SS席(ロング) ：22,000円

S席 ：16,000円

A席 ：10,000円

車いす席(SS席ロング) ：22,000円





※3歳未満の方は入場できません。3歳以上の方はチケットが必要です。

※車いすをご利用の方は「車いす席(SS席ロング)」をお買い求めください。

付添の方もチケットが必要です。車いす席は一般販売から販売開始となります。





■FC(アイスクリスタル)チケット会員販売

3月27日(金)12:00～4月2日(木)23:59(抽選受付)

アイスクリスタル： https://www.fantasy-on-ice.com/

■チケット先行販売

未定(抽選受付)

キョードープロデューサーズ： https://www.cnplayguide.com/kyodoproducers/

■チケット一般販売

5月9日(土)10:00～(先着販売)





■ご注意

・お申し込み前にHPに掲載されている注意事項を必ずお読みいただき、ご確認・同意の上、チケットのご購入・ご来場をお願いいたします。





■主催 ：Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI 実行委員会

■協力 ：アイスクリスタル

■企画制作：株式会社CIC

■会場 ：幕張イベントホール 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1





■公演に関するお問い合わせ：

株式会社CIC 03-6435-6434(平日11:00～17:00)

■チケットに関するお問い合わせ：

キョードープロデューサーズ チケットセンター

https://www.cnplayguide.com/kp/toiawase/