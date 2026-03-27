3年連続金賞受賞により殿堂入り認定 「九州大麦グラノーラ」が示す雑穀食品の新たな価値
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、2026年3月9日「雑穀の日」に開催した「日本雑穀アワード2026 金賞授賞式」において、西田精麦株式会社の「九州大麦グラノーラ」を、3年連続金賞受賞により殿堂入り認定いたしました。
日本雑穀アワードにおける殿堂入り認定は、同一商品が3年連続で金賞を受賞した場合に授与されるものであり、雑穀の特性を高い水準で理解し、継続的に商品価値として具現化していることを示すものです。
今回殿堂入りとなった「九州大麦グラノーラ」は、大麦の持つ食感や風味、栄養特性を活かしながら、日常的に取り入れやすい形で商品化されている点が高く評価されました。特に、雑穀としての機能性と嗜好性のバランス、継続的に食べたくなる品質設計、そして現代の食生活に適応した商品開発の完成度が、審査員から高い支持を得ました。
日本雑穀アワードでは、「味覚評価」「雑穀の生かし方」「商品としての価値」「雑穀普及への貢献」の4つの視点に基づき、全30項目・5段階による絶対評価で審査を行っています。本認定は、これらの基準において高い評価を継続的に獲得した結果であり、雑穀食品としての一つの到達点を示すものといえます。
近年、健康志向や食の多様化が進む中で、雑穀は栄養価や機能性に加え、日常の食生活に無理なく取り入れられる食品として、その価値が再評価されています。「九州大麦グラノーラ」は、こうした時代の要請に応える形で、雑穀の新たな可能性を示した商品と位置づけられます。
日本雑穀協会では、本アワードを通じて、雑穀の価値を正しく評価し、その魅力や可能性を社会へ広く発信することで、健全な雑穀市場の形成と持続的な発展に寄与してまいります。
■ 日本雑穀アワードについて
日本雑穀アワードは、雑穀を活かした食品の価値を専門的かつ公正に評価・表彰する制度として2011年に創設されました。雑穀に関する知識と活用スキルを有する認定資格者（雑穀アドバイザー、雑穀クリエイター）による厳正な審査を通じて、優れた雑穀食品を選出しています。
https://zakkokuaward.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345019/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
日本雑穀アワードにおける殿堂入り認定は、同一商品が3年連続で金賞を受賞した場合に授与されるものであり、雑穀の特性を高い水準で理解し、継続的に商品価値として具現化していることを示すものです。
今回殿堂入りとなった「九州大麦グラノーラ」は、大麦の持つ食感や風味、栄養特性を活かしながら、日常的に取り入れやすい形で商品化されている点が高く評価されました。特に、雑穀としての機能性と嗜好性のバランス、継続的に食べたくなる品質設計、そして現代の食生活に適応した商品開発の完成度が、審査員から高い支持を得ました。
日本雑穀アワードでは、「味覚評価」「雑穀の生かし方」「商品としての価値」「雑穀普及への貢献」の4つの視点に基づき、全30項目・5段階による絶対評価で審査を行っています。本認定は、これらの基準において高い評価を継続的に獲得した結果であり、雑穀食品としての一つの到達点を示すものといえます。
近年、健康志向や食の多様化が進む中で、雑穀は栄養価や機能性に加え、日常の食生活に無理なく取り入れられる食品として、その価値が再評価されています。「九州大麦グラノーラ」は、こうした時代の要請に応える形で、雑穀の新たな可能性を示した商品と位置づけられます。
日本雑穀協会では、本アワードを通じて、雑穀の価値を正しく評価し、その魅力や可能性を社会へ広く発信することで、健全な雑穀市場の形成と持続的な発展に寄与してまいります。
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日本雑穀アワードは、雑穀を活かした食品の価値を専門的かつ公正に評価・表彰する制度として2011年に創設されました。雑穀に関する知識と活用スキルを有する認定資格者（雑穀アドバイザー、雑穀クリエイター）による厳正な審査を通じて、優れた雑穀食品を選出しています。
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