日本の半導体パッケージング市場の見通し2035年：中東危機がサプライチェーンに与える影響
KDマーケットインサイトは、「日本半導体パッケージング市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査では、一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク分析、および各社の市場投入戦略（GTM）の把握を行っています。
日本の半導体パッケージング市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2035年末までに42億7,980万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は23億7,270万米ドルと評価されています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/827
世界の半導体パッケージング市場は、AI、IoT、先端コンピューティング需要の拡大を背景に力強い成長を遂げています。半導体パッケージングは、チップの保護、電気接続の確保、性能および熱効率の向上において重要な役割を果たしています。
市場は従来型パッケージングから、2.5D/3D統合、System-in-Package（SiP）、ファンアウト・ウェハレベル・パッケージング（FOWLP）などの先端パッケージング技術へと急速に移行しています。
市場規模および予測
市場規模（2025年）：23億7,270万米ドル
予測市場規模（2035年）：42億7,980万米ドル
CAGR（2025年～2035年）：約6.7%
???? チップの高度化および高性能デバイス需要の増加により、高成長産業であることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345393/images/bodyimage1】
主な成長要因
AIおよび高性能コンピューティングの拡大
AIチップは高度なパッケージング（3D積層、チップレット）を必要とする
高帯域幅および処理速度への需要増加
コンシューマーエレクトロニクスの拡大
スマートフォン、ウェアラブル、IoT機器では：
小型化
高性能化
効率的なパッケージング
???? コンシューマーエレクトロニクスは最大の市場シェア（約43%以上）を占める
自動車の電動化
EVや自動運転車では：
高信頼性チップ
高度な熱管理技術
が求められる
小型化トレンド
デバイスの小型化に伴い、パッケージングはより複雑化
SiPや3Dパッケージングの成長
???? 市場セグメンテーション
???? パッケージング技術別
従来型パッケージング（最大シェア：約52%）
先端パッケージング（最も高い成長率：約12% CAGR）
???? 材料別
有機基板（最大シェア：約41%）
ボンディングワイヤ（最も成長が速いセグメント）
???? 最終用途別
コンシューマーエレクトロニクス（最大）
自動車
IT・通信
産業
???? 地域別動向
アジア太平洋地域が50%以上の市場シェアで支配的
主要国：
中国
台湾
韓国
日本
???? 強力な製造エコシステムと高い半導体需要が背景
???? 半導体パッケージング市場の主要企業
ASE Technology Holding
Amkor Technology
JCET Group
Siliconware Precision Industries
Powertech Technology
Intel Corporation
Samsung Electronics
???? 業界動向
日本の半導体パッケージング市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2035年末までに42億7,980万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は23億7,270万米ドルと評価されています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/827
世界の半導体パッケージング市場は、AI、IoT、先端コンピューティング需要の拡大を背景に力強い成長を遂げています。半導体パッケージングは、チップの保護、電気接続の確保、性能および熱効率の向上において重要な役割を果たしています。
市場は従来型パッケージングから、2.5D/3D統合、System-in-Package（SiP）、ファンアウト・ウェハレベル・パッケージング（FOWLP）などの先端パッケージング技術へと急速に移行しています。
市場規模および予測
市場規模（2025年）：23億7,270万米ドル
予測市場規模（2035年）：42億7,980万米ドル
CAGR（2025年～2035年）：約6.7%
???? チップの高度化および高性能デバイス需要の増加により、高成長産業であることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345393/images/bodyimage1】
主な成長要因
AIおよび高性能コンピューティングの拡大
AIチップは高度なパッケージング（3D積層、チップレット）を必要とする
高帯域幅および処理速度への需要増加
コンシューマーエレクトロニクスの拡大
スマートフォン、ウェアラブル、IoT機器では：
小型化
高性能化
効率的なパッケージング
???? コンシューマーエレクトロニクスは最大の市場シェア（約43%以上）を占める
自動車の電動化
EVや自動運転車では：
高信頼性チップ
高度な熱管理技術
が求められる
小型化トレンド
デバイスの小型化に伴い、パッケージングはより複雑化
SiPや3Dパッケージングの成長
???? 市場セグメンテーション
???? パッケージング技術別
従来型パッケージング（最大シェア：約52%）
先端パッケージング（最も高い成長率：約12% CAGR）
???? 材料別
有機基板（最大シェア：約41%）
ボンディングワイヤ（最も成長が速いセグメント）
???? 最終用途別
コンシューマーエレクトロニクス（最大）
自動車
IT・通信
産業
???? 地域別動向
アジア太平洋地域が50%以上の市場シェアで支配的
主要国：
中国
台湾
韓国
日本
???? 強力な製造エコシステムと高い半導体需要が背景
???? 半導体パッケージング市場の主要企業
ASE Technology Holding
Amkor Technology
JCET Group
Siliconware Precision Industries
Powertech Technology
Intel Corporation
Samsung Electronics
???? 業界動向