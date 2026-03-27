日本のエネルギー市場：企業分析、成長予測および戦略的展望 2035年まで
KDマーケットインサイトは、「日本エネルギー市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク分析、および各社の市場投入戦略（GTM）の把握を行っています。
日本のエネルギー市場は、地政学的な不安定性、燃料コストの上昇、長期的な脱炭素化目標を背景に構造的な変革を遂げています。中東情勢に関連する混乱を受け、エネルギー輸入への依存度が高い日本は、エネルギー安全保障、供給源の多様化、再生可能エネルギーの拡大に一層注力しています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/339
市場は安定しているものの、成長のダイナミクスは従来の化石燃料中心から、クリーンエネルギーおよびデジタルエネルギーインフラへと移行しています。
企業別成長見通し（2025年～2035年）
企業名／セグメント／推定CAGR／主な注力分野
INPEX Corporation／上流石油・ガス／5～7%／探鉱および海外資産
ENEOSホールディングス／精製・石油／3～5%／国内燃料供給の安定化
東京電力／発電／2～4%／電力供給および送配電網
大阪ガス／LNG・ガス／4～6%／LNG輸入と供給多様化
JERA株式会社／LNG・火力発電／5～8%／グローバルLNG取引
三菱重工業／エネルギーシステム／6～10%／水素および脱炭素化
日立エナジー／スマートグリッド／8～12%／デジタルエネルギーインフラ
SBエナジー／再生可能エネルギー／10～15%／太陽光およびクリーンエネルギー
丸紅株式会社／電力プロジェクト／6～9%／グローバル再生可能エネルギー資産
住友商事／エネルギー・インフラ／5～8%／多様化エネルギーポートフォリオ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345388/images/bodyimage1】
市場ダイナミクス
エネルギー安全保障の重要性の高まり
輸入石油およびLNGへの依存により、日本ではエネルギー安全保障が重要課題となっています。企業は地政学的リスクを軽減するため、供給源の多様化や海外資産への投資を進めています。
コスト上昇による市場構造の変化
燃料価格の上昇により：
・運用コストの増加
・利益率の低下
・効率化投資の促進
が生じており、産業界は自動化や代替エネルギーへの移行を進めています。
再生可能エネルギーの急成長
再生可能エネルギーは、以下の要因により最も成長の速い分野となっています：
・政府の政策支援
・ネットゼロ目標
・企業のESG戦略
SBエナジーなどの企業がこの移行を牽引しています。
デジタル化とスマートエネルギーシステム
AIやスマートグリッド技術の統合により、エネルギー供給の在り方が変革しています。
日立エナジーなどの企業は以下の分野で重要な役割を担っています：
・電力網の近代化
・エネルギー効率の向上
・再生可能エネルギーの統合
日本のエネルギー市場は、地政学的な不安定性、燃料コストの上昇、長期的な脱炭素化目標を背景に構造的な変革を遂げています。中東情勢に関連する混乱を受け、エネルギー輸入への依存度が高い日本は、エネルギー安全保障、供給源の多様化、再生可能エネルギーの拡大に一層注力しています。
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市場は安定しているものの、成長のダイナミクスは従来の化石燃料中心から、クリーンエネルギーおよびデジタルエネルギーインフラへと移行しています。
企業別成長見通し（2025年～2035年）
企業名／セグメント／推定CAGR／主な注力分野
INPEX Corporation／上流石油・ガス／5～7%／探鉱および海外資産
ENEOSホールディングス／精製・石油／3～5%／国内燃料供給の安定化
東京電力／発電／2～4%／電力供給および送配電網
大阪ガス／LNG・ガス／4～6%／LNG輸入と供給多様化
JERA株式会社／LNG・火力発電／5～8%／グローバルLNG取引
三菱重工業／エネルギーシステム／6～10%／水素および脱炭素化
日立エナジー／スマートグリッド／8～12%／デジタルエネルギーインフラ
SBエナジー／再生可能エネルギー／10～15%／太陽光およびクリーンエネルギー
丸紅株式会社／電力プロジェクト／6～9%／グローバル再生可能エネルギー資産
住友商事／エネルギー・インフラ／5～8%／多様化エネルギーポートフォリオ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345388/images/bodyimage1】
市場ダイナミクス
エネルギー安全保障の重要性の高まり
輸入石油およびLNGへの依存により、日本ではエネルギー安全保障が重要課題となっています。企業は地政学的リスクを軽減するため、供給源の多様化や海外資産への投資を進めています。
コスト上昇による市場構造の変化
燃料価格の上昇により：
・運用コストの増加
・利益率の低下
・効率化投資の促進
が生じており、産業界は自動化や代替エネルギーへの移行を進めています。
再生可能エネルギーの急成長
再生可能エネルギーは、以下の要因により最も成長の速い分野となっています：
・政府の政策支援
・ネットゼロ目標
・企業のESG戦略
SBエナジーなどの企業がこの移行を牽引しています。
デジタル化とスマートエネルギーシステム
AIやスマートグリッド技術の統合により、エネルギー供給の在り方が変革しています。
日立エナジーなどの企業は以下の分野で重要な役割を担っています：
・電力網の近代化
・エネルギー効率の向上
・再生可能エネルギーの統合